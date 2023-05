Superhelden-Mamas, großes Starterfeld, zwei Rekorde: Stundenteamlauf liefert einiges an Spektakel

Von: Paul Hopp

Superheldin im Anflug: Bei der Gaudi-Staffel, die im Rahmen des Hauptlaufs ausgetragen wurde, waren auch vier „Bat-Moms“ (l.) im Einsatz. © Roland Halmel

Der 27. Stundenteamlauf in Obersöchering war durch hohes Niveau geprägt — im Hauptlauf gab es zwei Rekorde. Beim Nachwuchs starteten gleich 66 Teams.

Obersöchering – Kommen die Münchner in großer Zahl aufs Land, noch dazu für Freizeitaktivitäten, sorgt das bei der hiesigen Bevölkerung nicht immer für Begeisterung. Beim Stundenteamlauf des SV Söchering ist die Sache anders. Da freuen sich die Verantwortlichen, dass die LG Stadtwerke München die Veranstaltung für sich entdeckt hat.

Münchner Männer-Team schafft 29 Runden

Seit ein paar Jahren schon kommen regelmäßig Athleten dieses Zusammenschlusses mehrere Vereine. Die ambitionierten Frauen und Männer aus der der auf Mittelstrecke spezialisierten Leistungsgruppe „08/10K“ sorgen für ein hohes Niveau. Bei der 27. Auflage des Wettbewerbs für Zweier-Teams war die LG für zwei Rekorde verantwortlich.

Mit der Nummer 84 zum Tagessieg: Nils Fischer (vo.) und Simon Schmidmayr absolvierten in der Wettkampfzeit 29 Runden a 700 Meter. © Paul Hopp

Da war die Top-Marke von 29 Runden, mit der Nils Fischer und Simon Schmidmayr begeisterten. Seitdem die Strecke vor einigen Jahren ein wenig verlängert wurde, kam kein Team mehr auf diese Zahl. Das Projekt „Rekordlauf“ hing allerdings am seidenen Faden. Eine Sekunde, bevor die Wettkampfzeit von 60 Minuten endete, klatschten die beiden LG-Athleten am Beginn der Wechselzone ab – dem Reglement nach darf dann die 700-Meter-Runde noch zu Ende gelaufen werden. So kam das Duo auf 29 Runden und eine Zeit von 1:02:11 Stunden. Im Jahr 2009 hatten Norman Feiler/Andre Green auf dem kürzeren Kurs für ihre 29 Umrundungen 1:01:00 Stunden gebraucht.

Rekordlauf durch ein Münchner Frauen-Team

„Es war sehr anstrengend“, sagte Fischer und fügte lächelnd hinzu: „Ab der Hälfte wurde es nicht mehr schneller, sondern härter.“ Schmidmayr fand den Anstieg hoch zum Wiesen-Part der Strecke „ziemlich brutal“. Ihren Spaß hatten die beiden dennoch. „Es ist schon ein cooles Event“, sagte Schmidmayr. Beide nutzten den Teamlauf als Intervalltraining. Derzeit stecken sie mitten in der Wettkampf-Saison. Zuletzt waren die Mittelstreckler bei der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe, demnächst geht’s zur Sparkassen-Gala nach Regensburg.

Apropos Wettkämpfe: Die vier Athleten der „Schönegger Käse Alm“ (Peter Vogt, Stefan Fichtl, Simon Onnich, Benedikt Mergler) hatten noch am Tag davor beim Firmenlauf in Augsburg 5,3 Kilometer in höchstem Tempo absolviert. Onnich war dabei mit 16:50 Minuten von dem Quartett der Beste gewesen. So ein Auftritt hinterlässt Spuren. Der Stundenteamlauf diente da als „schnelles Auslaufen“, wie Vogt scherzhaft meinte. Letztlich waren sie dennoch flott unterwegs: Vogt/Fichtl kamen auf 28 Runden (3. Platz gesamt), Mergler/Onnich auf 27 Runden (7. Platz gesamt).

Auf Rekordkurs: Die LG-Läuferinnen Theresa Ortenreiter (vo.) und Priska auf der Maur (l.) liefen 26 Runden – Topwert für ein reines Frauen-Team. © Paul Hopp

Den zweiten Rekord, sogar eine Allzeit-Bestmarke, gab es bei den reinen Damen-Teams: Dort absolvierten Priska auf der Maur und Theresa Ortenreiter (08/10K) 26 Runden mit der Zeit von 1:01:47 Stunden. Damit knackten sie die Bestmarke des Duos Mikki Heiß (Iffeldorf)/Steffi Volke (Huglfing) aus dem Jahr 2009: Die beiden Marathon-Spezialistinnen hatten seinerzeit 26 Runden in 1:02:20 absolviert.

Erstmals „Gaudi-Staffel“ beim Stundenteamlauf

Die zwei, die vor 14 Jahren zusammen im Trikot des TSV Penzberg mit 27 Runden die Mixed-Wertung gewonnen hatten, waren auch heuer dabei: Markus Brennauer und Ramona März. Brennauer holte sich heuer mit Corinna Braun (26 Runden) erneut den ersten Platz bei den Mixed-Teams. März gab nach längerer Wettkampfpause ein Comeback; mit Michael Speinle kam sie auf durchaus beachtliche 23 Runden.

Das Teilnehmerfeld im Hauptlauf heuer war groß: 47 Zweier-Teams (so viele wie seit 2015 nicht mehr) machten sich auf die Rundenjagd. Hinzu kamen diesmal noch sieben Vierer-Mannschaften in der erstmals ausgetragenen „Gaudi-Staffel“. „Da rührt sich was“, sagte ein sichtlich zufriedener Hubert Schmid, Chef der Abteilung „Ski/Lauf/Rad“ im SV Söchering.

Beim Schülerrennen auf einer 300-Meter-Runde waren die Teilnehmer mit vollem Einsatz dabei. © Paul Hopp

Das Organisationsteam hatte einmal mehr alles im Griff. In der Wechselzone kam es zu Beginn aufgrund des großen Feldes zu Situationen, in denen zumeist schnellere Athleten ausgebremst wurden oder nur mit viel Geschick eine Kollision verhindern konnten. Mit zunehmender Dauer fanden alle Beteiligten – Freizeitläufer und Ambitionierte – zu einem guten „Workflow“.

Bei aller Konzentration auf Runden und Zeiten geht’s beim Stundenteamlauf auch durchaus locker zu. Da hält SVS-Spartenchef Schmid schon mal ein kurzes Schwätzchen mit Rupert Sedlmayr, der in der Wechselzone gerade auf seinen Bruder Martin wartet. „Das gehört zur Läuferbetreuung“, sagte Schmid schmunzelnd.

Geschwister Rath liefern bärenstarke Leistung ab

Die Sedlmayrs waren nicht die einzigen, die familienintern antraten: Josef Streicher (TSV Peißenberg) lief mit seinem Sohn Simon – 24 Runden standen am Ende zu Buche. Die zwölfjährige Alicia Voit aus Iffeldorf, für den SC Partenkirchen startend, hatte keine Partnerin für den Schülerlauf gefunden, wie sie erzählt. Da sprang ihre Mutter, Ulrike Strobel-Voit, ein. Zusammen kamen sie im Hauptlauf auf 15 Runden.

Absolut herausragend war der Auftritt der Geschwister Julia und Maximilian Rath: Zusammen liefen die Penzberger in der Kategorie „Jugend männlich“ – und hatten am Ende 27 Runden (1:01:49) absolviert. Für ein besseres Resultat muss man weit zurückgehen: 2014 liefen Lucas Herbeck/Tom Jäger (TSV Penzberg) bei den Jugendlichen 27 Runden in 1:00:33 Stunden.

Eifriger Nachwuchs: Im Rennen der Minis und der Schüler (siehe Foto) gingen insgesamt 66 Teams an den Start. © Roland Halmel

Vor dem Hauptlauf gehen in Obersöchering traditionell erst die Minis (über 20 Minuten) und dann die Schüler (über 30 Minuten) auf einer 300 Meter-Runde an den Start. Wer wo startet, entscheidet sich anhand des Gesamtalters der beiden Athleten. Von Eltern und Geschwistern lautstark angefeuert, war der Nachwuchs mit Eifer bei der Sache. Heuer waren insgesamt 66 Teams in Aktion. Die Sieger bei den Schülern männlich, Benedikt Fels (TSV Wolfratshausen)/Seppi Schilcher (SC Moosham) glänzten mit 30 Runden (30:53). Die Zahl wurde vorher erst fünf Mal erreicht, zum Teil aber mit schnelleren Zeiten, teilte der SVS mit.

Die Ergebnisse

Hauptlauf (700 Meter/60 Minuten): Jugend weiblich: 1. Katharina Boschner/Lisi Harrer (SC Moosham) 24 Runden/1:00:51 Stunden, 2. Amalie Westner/ Antonia Reichhart (TSV Hartpenning) 21/ 1:02:21, 3. Miriam Blum/Laura Kastl (SV Söchering) 19/1:02:53, 4. Paula Märtz/ Marlene Blum (SV Söchering) 18/ 1:00:42, 5. Johanna Gierke/Nora Götunberger (PSG Taubenberg) 16/1:01:45. Jugend männlich: 1. Maximilian Rath/Julia Rath (Penzberg) 27/1:01:49, 2. Paulus Heiland/Seppi Grasegger (SC Partenkirchen) 24/1:01:29, 3. Joris Ressing/Josepha Wintzingerode (TSV Penzberg) 22/ 1:01:11.

Damen: 1. Priska auf der Maur/Theresa Ortenreiter (0.8|10k) 26/1:01:47, 2. Marisa Geisberger/Pia Gutsmiedl (0.8|10k) 24/1:00:55, 3. Magdalena Soyer/Lara Dürr (SV Söchering) 20/1:00:40, 4. Stephanie Märtz/Christine Blum (SV Söchering) 19/1:01:42, 5. Sarah Ulbrich/Janka Heissler (Run for Fun) 18/1:00:13, 6. Agi Houzer/Elke Goymann (Run for Fun) 18/ 1:01:34, 7. Alicia Voit/Uli Strobel-Voit (SC Partenkirchen) 15/1:00:09.

Simon Onnich (vo.) und Benedikt Mergler vom Team „Schönegger Käse Alm Youngsters“ beim Wechsel. © Paul Hopp

Mixed: 1. Corinna Braun/Markus Brennauer (TSV Penzberg) 26/1:02:25, 2. Julian Ost/Alina Rossmanith (0.8|10k) 25/ 1:00:11, 3. Dominik Gunzl/Sophie-Marie Kohlhase (0.8|10k) 24/1:01:16, 4. Eva Vosika/Markus Nübel (TSV Penzberg) 24/ 1:02:32, 5. Michael Speinle/Ramona März (TSV Penzberg) 23/1:00:49, 6. Nicole Schwarz/Martin Tiefenböck (LG Staffelsee) 22/1:01:18, 7. Matthias Perfahl/ Katharina Husel (SC Riegsee) 21/1:02:17, 8. Katharina Wagner/Markus Herrmann (ASV Habach) 21/1:02:37, 9. Luca Reiter/ Paulina Kisselbach (TSV Penzberg) 20/ 1:01:01, 10. Jacqueline Brans/Gerry Riedel (SV Wildsteig) 19/1:00:36, 11. Hannah Sedlmayr/Thomas Thiess (Post SV Weilheim) 17/1:01:09.

Eliteklasse: 1. Nils Fischer/Simon Schmidmayr (0.8|10k) 29/1:02:11, 2. Felix Luckner/Johannes Grupp (0.8|10k) 28/ 1:00:53, 3. Luca Glatthaar/Daniel Stefke (TSV Penzberg) 27/1:02:14, 4. Benedikt Mergler/Simon Onnich (Schönegger Käse Alm Youngster) 27/1:02:24, 5. Frederic Meßner/Moritz Götschel (Biathlon Werdenfels) 25/1:00:30, 6. Joel Simon/Caspar Sprang (0.8|10k) 25/1:01:25, 7. Linus Stach/Iliasse Hassala (0.8|10k) 24/ 1:00:44, 8. Korbinian Soyer/Felix Heinisch (SV Söchering) 23/1:01:13.

Altersklasse: 1. Peter Vogt/Stefan Fichtl (Schönegger Käse Alm) 28/1:02:07, 2. Josef Streicher/Simon Streicher (TSV Peißenberg) 24/1:01:20, 3. Tobias Aigner/ Georg Hoiss (Abgelaufen) 23/1:01:05, 4. Toni Oppenrieder/Thomas Oppenrieder (SV Söchering Oldies) 20/1:02:13.

Manfred Weichart aus Raisting - ein regelmäßiger Gast beim Stundenteamlauf. Er lief zusammen mit Johannes Braun. © Paul Hopp

Oldies: 1. Andrej Lenhardt (VfL Murnau)/Daniel Lenz (SG Weinstadt) 27/ 1:01:07, 2. Martin Sedlmayr/Rupert Sedlmayr (Post SV Weilheim) 23/ 1:02:45, 3. Richard Keplinger/Henning Tietmann (0.8|10k) 22/1:00:23, 4. Wolfgang Heissler/Jürgen Liepert (Run for Fun) 21/1:00:21, 5. Michael Hofsäss/ Hans Kellner (SC Moosham) 21/1:01:44, 6. Simon Niederfahrenhorst/Claus Dietze 20/1:01:23, 7. Manfred Weichart/Johann Braun (Kornkreisläufer Raisting) 19/ 1:01:39, 8. Helmut Stork (SV Polling)/Felix Ecker (TSV Weilheim) 19/1:02:05, 9. Wolfgang Heinisch/Ralf Nippraschk (SV Söchering Oldies) 18/1:00:19.

Gaudistaffel: 1. Susi Paullauf/Angela Wallrapp/Robert Martin/Benedikt Ertl (SC Moosham) 22/1:02:19, 2. Laura Nebl/Clemens Dietze/Florian Kresta/Philipp Singer (Bob der BLAU-meister) 22/1:02:27, 3. Thomas Holzer/Thomas Bach/Christine Bach/Silke Holzer (TSV Rottenbuch) 20/1:01:36, 4. Katarina Weißbach/Andrea Nebl/Bea Kennerknecht/Dany Mayr (Die Eighties) 19/1:00:59, 5. Michaela Ottl/Lucia Weiller/Katharina Berger/Monika Westenrieder (nur ned hudln!) 19/1:02:41, 6. Amelie Most/Antonia Hungerer/Luisa Pösl/Jule Dürr (Sportfreunde Chiller) 18/1:02:09, 7. Sophie Meier/Sabine Obermaier/Andrea Grillmayer/Nicole Leis (Bat-Moms) 16/1:00:47.

Markus Brennauer (orangefarbenes Trikot) vom TSV Penzberg gewann mit Corinna Braun die Mixed-Wertung im Hauptlauf. © Paul Hopp

Minis (300 Meter/20 Minuten): Mixed: 1. Valentin Echter/Hanni Grätz (SC Partenkirchen) 17 Runden/20:42 Minuten, 2. Theresa Soyer/Christian Soyer (SV Söchering) 16/20:44, 3. Nora Egger/ Sebastian Lenhardt (VfL Murnau) 16/ 20:48, 4. Eva Kennerknecht/Leonhard Berger (SV Söchering) 16/21:00, 5. Leonie Kölbl/Kilian Arnold (SV Söchering) 16/ 21:04, 6. Jakob Berger/Magdalena Nebl (SV Söchering) 16/21:15, 7. Tobias Hindelang/Anna Neuner (ASV Habach) 14/ 21:20, 8. Lucia Birmann/Konstantin Birmann (Hase & Igel) 13/20:10.

Buben: 1. Jonah Schuler/Quirin Wagner (ASV Habach) 16/20:38, 2. Anton Perfahl/Simon Nagl (SV Söchering) 16/20:55, 3. Jonas Linner/Alexander Lindner (SV Söchering) 16/21:02, 4. Florian Hofsäss/Leonhard Wallrapp (SC Moosham) 15/21:36, 5. Ilyas Özgün/Korbinian Schreiner (SV Söchering) 14/20:57, 6. Sam Kennerknecht/ Tom Kennerknecht (ASV Habach) 14/ 21:12, 7. Georg Max Obermaier/Nils Herbeck (SV Söchering) 14/21:25.

Mädchen: 1. Hanna Weißbach/Julia Huber (SV Söchering) 16/ 20:21, 2. Emma Benkert/Emma Erd (SC Partenkirchen) 16/ 20:31, 3. Anna Lidl/Lara Müller (SC Partenkirchen) 16/20:51, 4. Mariella Schmid/Magdalena Mair (ASV Habach) 15/20:29, 5. Annalena Pohl/Johanna Pohl (ASV Habach) 15/20:40, 6. Tamara Estner/Antonia Fels (SC Moosham) 15/ 21:06, 7. Leni Hoiß/Aurelia Jochner (ASV Habach) 15/21:28, 8. Dominika Lenhardt/Martha Egger (VfL Murnau) 15/21:51, 9. Carlotta Lantzsch/Frida Schröder (TuS Holzkirchen) 14/20:07, 10. Greta Dobben/Merle Dobben (TuS Holzkirchen) 14/20:17, 11. Anjun Herbeck/Marie Matthes (SV Söchering) 14/20:35, 12. Emma Splittgerber/Sarah Wilhelm (ASV Habach) 14/20:52, 13. Esther Langen/Isabell Sauer (SV Söchering) 14/21:32, 14. Johanna Steinlechner/Magdalena Mayr (SC Moosham) 13/20:12, 15. Katharina Cellary/Helena Haake (ASV Habach) 13/20:15, 16. Sophie Arnold/Johanna Westenrieder (SV Söchering) 13/20:23, 17. Carla Weiller/Linda Seidel (SV Söchering) 13/20:25, 18. Romina Schmid/Johanna Mair (ASV Habach) 13/ 20:33, 19. Hanna Hindelang/Lea Kennerknecht (ASV Habach) 13/20:46, 20. Louisa Eichinger/Katharina Martin (SC Moosham) 13/21:09, 21. Maresa Heinritzi/Klara Kollmann (ASV Habach) 13/21:13, 22. Christina Cellary/Marie Ledermann (ASV Habach) 13/21:22, 23. Rosalie Sonner/ Mila Yilmaz (ASV Habach) 12/21:30.

Schüler (300 Meter/30 Minuten): Mixed: 1 Raphael Schwarz/Ronja Glass (SC Partenkirchen) 27 Runden/30:17 Minuten, 2. Tobias Lex/Magdalena Lex (TSV Rottenbuch) 26/30:15, 3. Lisa Bocksberger/Simon Arnold (SV Söchering) 25/ 30:48, 4. Chiara Paulus/Leo Thoma (TuS Holzkirchen) 24/30:05, 5. Valentin Weiller/Lena Bayer (SV Söchering) 22/30:22, 6. Jakob Gierke/Antonia Mayr (TSV Hartpenning) 22/30:36, 7. Lukas Gold/Thea Westner (TuS Holzkirchen) 21/30:58.

Buben: 1. Benedikt Fels (TSV WOR)/Seppi Schilcher (SC Moosham) 30/30:53, 2. Vitus Schmid/Xaver Pongratz (SC Partenkirchen) 28/30:39, 3. Leo Heselich/Jakob Kempf (TuS Holzkirchen) 26/30:32, 4. Moritz Heinisch/David Weißbach (SV Söchering) 26/30:42, 5. Alexander Brüseken/Julian Franzky (TuS Holzkirchen) 24/ 31:11, 6. Korbinian Probst/Laurenz Kölbl (SV Söchering) 23/31:06.

Mädchen: 1. Vanessa Vogt/Sophia Stückl (TSV Rottenbuch) 27/31:01, 2. Mathilde Holzer (SC Moosham)/Nina Baumgart (TSV Wolfratshausen) 26/30:12, 3. Elena Stadler/ Johanna Leiß (SV Söchering) 26/30:55, 4. Norah Wagner/Theresa Grasegger (SC Partenkirchen) 25/30:25, 5. Carolin Nebl/ Sarah Kreß (SV Söchering) 25/30:35, 6. Sophie Huber/Veronika Leiß (SV Söchering) 25/30:44, 7. Maria Meixner/Magdalena Rummel (TSV Hartpenning) 25/ 31:17, 8. Marlene Bader/Magdalena Leiß (SV Söchering) 24/30:10, 9. Magdalena Bach/Julia Bach (TSV Rottenbuch) 24/ 30:45, 10. Marla Wagner/Alicia Zura (SC Partenkirchen) 24/30:50, 11. Magdalena Stückl/Luisa Förster (TSV Benediktbeuern-Bichl) 23/31:09, 12. Amelie Mayr/Leni Steigleder (TSV Penzberg) 23/31:14, 13. Klara Doster/Bianca Rauw (TSV Wolfratshausen) 21/30:20, 14. Emily Sonner/ Magdalena Neuner (ASV Habach) 21/ 30:29, 15. Magdalena Anna Arzberger/ Katharina Martina Arzberger (SC Huglfing) 21/31:30.