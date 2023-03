Doppelgold, Überraschung, Riesenvorsprung: Athleten glänzen bei bayerischer Crosslauf-Meisterschaft

Von: Paul Hopp

Bärenstarker Auftritt: Mareike Ressing (l.) vom TSV Penzberg gewann mit großem Abstand die W50-Klasse. Das Foto zeigt sie mit der direkten Konkurrentin Susanne Rossmanith (Nr. 8) und zwei Athletinnen der W40-Klasse. © Theo Kiefner

Die bayerische Meisterschaft im Crosslauf war in diesem Jahr gut besucht. In der großen Konkurrenz mit mehr als 450 Läufern glänzten diverse Athleten aus dem Landkreis.

Markt Indersdorf – Ordentlich was los war bei der bayerischen Meisterschaft im Crosslauf. Für die Wettbewerbe in Markt Indersdorf auf Distanzen zwischen 2200 Metern und 8800 Metern hatten sich über 450 Frauen und Männer angemeldet. Der Trend rückläufiger Teilnehmerzahlen bei bayerischen Titelkämpfen abseits der Bahn wurde damit gestoppt. Diverse Athleten aus dem Landkreis mischten in ihren Klassen ganz vorn mit.

Julia Rath gelingt starkes Comeback

Bei der Berglauf-DM im Oktober 2022 hatte Julia Rath zwei Goldmedaillen (im Einzel und mit dem Team) geholt. Gleiches glückte der Penzbergerin (18) nun auch bei der bayerischen Crosslauf-Meisterschaften. Die Athletin des LAC Quelle Fürth, die die Jugend-Hallen-DM wegen einer Erkrankung noch verpasst hatte, gewann in Markt Indersdorf das Rennen der U20 souverän.

Comeback nach Erkrankung: Julia Rath (vo.) aus Penzberg gewann das gemeinsame Rennen der weiblichen Jugend und holte sich den U20-Titel. © Claus Habermann

Die 3300 Meter lange Strecke lief sie in 11:09 Minuten – die entscheidende Attacke setzte sie in der finalen dritten Runde. Im Ziel hatte Rath neun Sekunden Vorsprung auf Karla Hiss (LG Telis Finanz Regensburg). Mit den U18-Vereinskolleginnen Luisa Frehner (11:55/2. Platz) und Hannah Schreiber (12:22/5.) gewann die Penzbergerin die Teamwertung knapp vor der LG Telis Finanz Regensburg.

Maximilian Rath gewinnt Rennen der M14-Klasse

Eine Goldmedaille auf Bayern-Ebene, in der Halle, hatte Maximilian Rath (14) heuer schon geholt. In Markt Indersdorf gewann er Nummer zwei und drei. Von allen 15 Startern in der M14-Klasse war der für die LG Stadtwerke München laufende Penzberger, jüngerer Bruder von Julia Rath, der mit Abstand schnellste.

Die 2200 Meter hatte Rath in 6:43 Minuten hinter sich gebracht. In der Gesamtwertung (inklusive der M15-Läufer) wurde Rath Zweiter. Mit den Vereinskollegen Simon Nüß (6:56/2. Platz M14) und Tim Alt (6:36/1. Platz M15) holte der Penzberger sich auch souverän die Teamwertung in der U16 vor dem LAC Quelle Fürth und dem SWC Regensburg.

Penzberger Neuzugang: Simon Onnich lief in der U20 auf Rang drei. © Stefan Schmid

In der M15-Klasse zeigte Tim Hickl-Schmidt (TSV Penzberg) bei seinem ersten Crosslauf ein couragiertes Rennen, das er als Zehnter (7:58) beendete. Nach dem Start reihte er sich im hinteren Mittelfeld ein. „Nach der ersten Runde war es echt schon extrem anstrengend“, so der Penzberger. Doch trotzdem büßte er auf der zweiten Runde zunächst keine Plätze ein. Knapp 300 Meter vor dem Ziel beschleunigte er und überholte zwei Läufer. Doch am letzten Anstieg kurz vor dem Ziel konterten die beiden Kontrahenten, sodass Hickl-Schmidt wieder überholt wurde.

Für eine Überraschung sorgte U20-Athlet Simon Onnich. Der Neuzugang des TSV Penzberg holte in seinem ersten Crosslauf überhaupt die Bronzemedaille. „Hinten raus war es richtig hart. Aber das liegt mir“, sagte der 17-jährige Altenauer, der seit November von Markus Brennauer trainiert wird.

Tim Hickl-Schmidt vom TSV Penzberg bei der bayerischen Meisterschaft im Crosslauf 2023. © Stefan Schmid/TSV Penzberg

Überraschung durch TSV-Neuzugang Onnich

In einem zunächst taktisch geprägten Rennen über 3300 Meter hatte sich Onnich in der knapp 15 Athleten umfassenden Spitzengruppe gut positioniert. „Dieses ständige Gerangel und Geschiebe mit den Ellenbogen war echt ungewohnt für mich“, erklärte Onnich. Mit dabei in dieser Spitzengruppe war auch U18-Athlet Sebastian Lange (VfL Murnau), der von Melanie Jäger trainiert wird und daher regelmäßig beim TSV Penzberg zu Gast ist.

Beide Läufer konnten bis zum Beginn der finalen dritten Runde den schnellsten Läufern folgen. Als dann aber der spätere U18-Sieger Elias Kolar (TSG Roth/10:05) das Tempo deutlich erhöhte, wurde die Spitzengruppe gesprengt. Der 16-jährige Lange konnte sofort reagieren und lag nach der Tempoverschärfung auf Rang drei.

Etwas weiter hinten kämpfte Onnich um den Anschluss. Am letzten Anstieg musste er dann zwei Läufer vorbeiziehen lassen und belegte mit 10:44 Minuten letztendlich den neunten Gesamtrang. Lange wurde mit 10:18 Minuten sowohl in der Gesamtwertung als auch der U18-Klasse Dritter. Für TSV-Athlet Joris Ressing (11:41) sprang in der U20 der neunte Rang heraus.

Mareike Ressing dominiert Geschehen bei W50-Seniorinnen

Als eine Klasse für sich erwies sich Mareike Ressing: Die 52-Jährige vom TSV Penzberg dominierte das Geschehen bei den W50-Frauen. Für die 5500 Meter lange Strecke benötigte Ressing nur 21:39 Minuten. Im Ziel hatte sie 45 Sekunden Vorsprung auf die Zweite, Susanne Rossmanith (LG Allgäu). „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Trotz der Anstiege war die Strecke sehr schnell, was mir entgegenkommt“, erklärte die Läuferin aus Bad Tölz.

Auf dem Wiesenparcours am Schulgelände in Markt Indersdorf startete sie offensiv in ihr Rennen und hatte sich sofort einen Vorsprung auf ihre direkten Konkurrentinnen herausgelaufen. Da in dem Rennen auch jüngere Jahrgänge (W35 bis W45) gestartet waren, hatte sie aber immer Konkurrentinnen um sich. Insgesamt belegte sie den starken dritten Rang; besser waren nur die beiden Top-Platzierten der W45.

Leichtathlet Markus Brennauer vom TSV Penzberg holte in der M40-Klasse die Bronzemedaille. © Stefan Schmid

Markus Brennauer, Josef Streicher und Christian Scholz holen Medaillen

Zweimal Einzel-Bronze und einmal Team-Silber – so lautete die Bilanz der Seniorenläufer aus dem Landkreis. Für eine Plakette zeichnete Markus Brennauer, zugleich Coach beim TSV Penzberg, verantwortlich. In der Altersklasse M40 sicherte er sich über die 6600 Meter mit 22:58 Minuten den dritten Platz. Schneller als der 43-Jährige waren nur die beiden Amberger Michael Lang (22:02) und Marco Benz (22:07).

Markus Brennauer von Erkältung im Vorfeld geschwächt

Nach zwei von sechs Runden hatte sich eine vier Athleten umfassende Spitzengruppe vom Rest des Feldes abgesetzt, zu ihr gehörte auch Brennauer. „In den ersten beiden Runden habe ich mich gut gefühlt und konnte bei den Bergabpassagen sogar ein paar Mal die Führung übernehmen“, berichtete der Realschullehrer. Doch nach knapp der Hälfte der Distanz konnte er den beiden Ambergern nicht mehr folgen. „Ich hatte die letzten sieben Tage nicht trainiert, da ich erkältet war. Das habe ich dann gemerkt und musste langsamer machen.“ Auf den letzten 500 Metern wurde Brennauer noch von zwei Läufern der Altersklasse M35 und dem Sieger der M45, Jürgen Wittmann (TV Coburg), überholt.

Leichtathlet Josef Streicher vom TSV Peißenberg belegte in der M55 einen Podestplatz. © Ludwig Stuffer

Zum wiederholten Mal reiste Josef Streicher mit einer Medaille von einer großen Meisterschaft heim. Der Läufer des TSV Peißenberg, im vergangenen Jahr Klassensieger bei der Berglauf-DM, überquerte im Rennen über 6600 Meter als beachtlicher Dritter der M55-Klasse die Ziellinie.

Mit 25:20 Minuten lag er deutlich, fast eine halbe Minute, vor dem Viertplatzierten. Gold und Silber waren für Streicher an diesem Tag allerdings außer Reichweite: Die beiden Top-Plätze belegten Roland Wild (LG Bamberg/24:01) und Jean-Jacques Faurie (MTV Ingolstadt/24:14).

Team-Medaille für Christian Scholz

Flott unterwegs auf dem welligen Wiesenkurs im Landkreis Dachau war auch der Peitinger Christian Scholz. In der M50-Klasse – das Rennen wurde gemeinsam mit der M55 ausgetragen – belegte er mit der Zeit von 24:24 Minuten den vierten Platz. Das gleiche Resultat hatte er 2020 erreicht. Der Abstand zur Bronzemedaille betrug diesmal 19 Sekunden.

Wie schon bei diversen vergangenen Titelkämpfen (Masters-EM, Berglauf-DM) stand Scholz in der Teamwertung am Ende auf dem Podest. Zusammen mit den M50-Läufern Thomas Langer (23:58/2. Platz) und Franz Schweiger (25:17/7.) holte der Peitinger für die LG Allgäu die Silbermedaille.