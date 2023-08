Gold mit persönlicher Bestleistung: Leichtathletik-Masters aus der Region trumpfen bei DM auf

Von: Paul Hopp

Die Beste im Hochsprung: Diana Stieber (Mitte) vom TSV Weilheim gewann in der W40-Klasse mit 1,56 Metern. Damit liegt sie derzeit auch in der DLV-Bestenliste vorn. © privat

Bei der Masters-DM in Mönchengladbach zeigten sich drei Leichtathleten aus der Region stark in Form. Zwei Frauen reisten gar mit Medaillen heim — und neuen Hausrekorden.

Mönchengladbach – Die Leichtathletikabteilung des TSV Weilheim war früher im Masters-Bereich, also bei den älteren Semestern, durchaus überregional bekannt. Das lag vor allem an den Auftritten von TSV-Ehrenmitglied Hans-Jürgen Frühauf, der bei Europa- und sogar Weltmeisterschaften als Sprinter und Hürdenläufer auftrumpfte.

Nur ein Beispiel: 2015 in Lyon holte er dreimal WM-Gold; seine 47,38 Sekunden über die 300 Meter Hürden (47,38) war seinerzeit die zweitschnellste je in der M70-Klasse gelaufene Zeit. Nun kann der TSV Weilheim wieder einen Erfolg auf größerer Ebene vermelden: Diana Stieber gewann bei der Senioren-DM in Mönchengladbach jüngst im Hochsprung der W40-Klasse die Goldmedaille.

Diana Stieber holt Gold im Hochsprung der W40

In einem spannenden Wettkampf am zweiten Tag der Veranstaltung setzte sich Stieber im Duell um Gold gegen Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria) durch, die als Führende der deutschen Bestenliste zur DM gereist war. Die TSV-Athletin gewann am Ende mit persönlicher Bestleistung von 1,56 Metern und setzte sich damit auch an die Spitze des DLV-Rankings. Die Höhe überwand Stieber gleich im ersten Versuch. Hänßler-Hug versuchte zu kontern, riss aber dreimal die Latte.

In den Wettkampf war Diana Stieber bei einer Höhe von 1,44 Metern eingestiegen – als Letzte der fünf W40-Starterinnen. Die Anfangshöhe hatte 1,32 Meter betragen. Zum Auftakt lief es für Stieber noch nicht rund, im dritten Versuch überwand sie dann aber die Latte. Es folgten Sprünge über 1,47 und 1,50 Meter. Die Höhe von 1,53 Meter schaffte Stieber im dritten Versuch. Hänßler-Hug war im zweiten Versuch erfolgreich – und lag aufgrund der geringeren Anzahl an Fehlversuchen vorn. Doch dann schaffte Stieber mit persönlicher Bestleistung eine Höhe, die für die Konkurrentin nicht mehr zu knacken war. Die beiden Athletinnen werden im September bei der Leichtathletik-EM der Masters in Pescara (Italien) wieder antreten – dann jeweils im National-Trikot.

Stark auf der Bahn: Mareike Ressing (links) vom TSV Penzberg holte Gold (1500 Meter) und Silber (800 Meter). Das Archivfoto zeigt sie bei einem Wettkampf heuer in Mittweida. © Theo Kiefner

Für die Senioren-DM hatte sich Stieber (Jg. 1981) darüber hinaus noch in den Disziplinen Speerwurf und Weitsprung qualifiziert. Den Speer schleuderte sie gleich im ersten Versuch auf die persönliche Bestweite von 34,26 Metern. Damit schaffte sie es in den Endkampf. Ihren ersten Versuch übertraf Stieber zwar nicht mehr, der fünfte Platz unter 13 Starterinnen war aber aller Ehren wert. Gold ging an Anke Barlage (38,32) vom VfL Löningen. Aufgrund der regennassen Witterung verzichtete Stieber auf den Weitsprung, um keine Verletzung und damit die Teilnahme am Hochsprung zu riskieren.

Ein Trainer, der sich um die Masters kümmert

Beim TSV Weilheim tut sich also wieder was im Masters-Bereich. „Eine glückliche Fügung zeigt nun Wirkung“, sagt dazu Abteilungsleiter Michael Horstmann. Seit Ende 2021 kümmere sich Björn Bartnik als Trainer „sehr engagiert um den Erwachsenenbereich“.

Im vergangenen Jahr wurde Diana Stieber, als Jugendliche in der Leichtathletik erfolgreich, auf den TSV Weilheim aufmerksam und besucht seither regelmäßig das Training. Neben der Masters-EM im Freien in Italien haben Bartnik und Stieber eine Teilnahme an der Hallen-EM der Senioren 2024 in Torun (Polen) im Blick. Ein etwaiges Sponsoring ist willkommen; eine Kontaktmöglichkeit bietet die E-Mail leichtathletik@tsv-weilheim.com.

Mareike Ressing zweimal auf dem Podest

Gleich mit zwei Medaillen kehrte Mittelstrecklerin Mareike Ressing (Jg. 1970) vom TSV Penzberg aus Mönchengladbach zurück. Am ersten Tag gewann sie die 1500 Meter in der Altersklasse W50 souverän – mit persönlicher Bestzeit von 5:03,71 Minuten. Auf die Zweitplatzierte hatte Ressing gut zwölf Sekunden Vorsprung.

Tags darauf lief die TSV-Athletin die 800 Meter; dort ging es im Finish hoch spannend zu. Die ersten drei Athletinnen liefen innerhalb einer Sekunde über die Ziellinie. Ressing (2:33,59) hatte dabei knapp das Nachsehen gegenüber Beate Kuhlwein (2:33,01) vom SV Großhansdorf, blieb aber vor Tanja Saretzki (2:33,93) von der LG Hohenfels.

Frank Osenberg holt Bayern-Titel und wird Fünfter

Aus den Reihen des TSV Peißenberg hatte sich Frank Osenberg (Jg. 1966) für die Titelkämpfe im Grenzlandstadion qualifiziert. Im Speerwurf der M55 belegte der ehemalige Zehnkämpfer mit 42,87 Metern – geworfen im vierten Durchgang – den fünften Platz.

Bei der bayerischen Senioren-Meisterschaft „Wurf“ hatte Osenberg das 700 Gramm schwere Wurfgerät 45,25 Meter weit geschleudert und damit absolut überlegen, mit elf Metern Vorsprung, Gold geholt. Für den gebürtigen Rheinländer war es „der erste bayerische Titel meiner Sportler-Karriere“, wie er mitteilte. Die DM-Norm (39,50) hatte er locker übertroffen. Mit seiner Weite von Wiesau hätte Osenberg in Mönchengladbach DM-Bronze geholt.