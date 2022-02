Staffel-Gold, Sprint-Silber und eine Fahrt ins Krankenhaus

Von: Paul Hopp

Gute Wechsel legten den Grundstein zum Erfolg: Die Penzberger 4 x 200-Meter-Staffel mit (v.l.) Sören Kuschel, Joris Ressing, Julian Herter und Sven Lange siegte in der U20-Klasse mit der Zeit von 1:36,87 Minuten. © Conny Lechner-Brennauer

Nach einem Jahr Corona-Pause fanden wieder bayerischen Hallenmeisterschaften statt. Die Leichtathleten des TSV Penzberg erlebten Freud und Leid und eine böse Verletzung.

München – Schlag auf Schlag geht es in der Leichtathletik: Nur eine Woche nach den südbayerischen Meisterschaften (wir berichteten) standen die bayerischen Titelkämpfe in der Werner-von-Linde-Halle an. Erneut sammelten Frauen und Männer aus dem Landkreis Medaillen. Top-Leistungen gab es insbesondere in den Staffeln. Im Folgenden eine Übersicht:

TSV Penzberg: Im Zielbereich war die Freude bei Julian Herter, Sven Lange, Joris Ressing und Sören Kuschel riesig. Und das lag nicht nur am Titelgewinn in der 4 x 200-Meter-Staffel der U20. Das Quartett hatte obendrein seine Zeit aus der Vorwoche um eine Sekunde unterboten. Mit 1:36,87 Minuten hielten die Penzberger die Staffel der LG Stadtwerke München klar auf Distanz. Die LG-Truppe war drei Sekunden langsamer und wurde nachträglich wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert.

Penzberger U20-Staffel freut sich riesig über Gold

Für die Penzberger hingegen galt: „Unsere Wechsel waren heute richtig gut“, so Startläufer Herter. Er hatte das Team auf der 200-Meter-Bahn sofort in Führung gebracht. Lange baute in der zweiten Runde den Vorsprung deutlich aus. „Meine Beine waren heute topfit“, so der 18-jährige Fachoberschüler. Ressing (16), eigentlich ein 800-Meter-Spezialist, hielt den Vorsprung. Schlussläufer Kuschel lief trotz der komfortablen Führung ebenfalls mit vollem Einsatz.

Freude und ein wenig Enttäuschung verspürte Andreas Kölbl. Der Sindelsdorfer gewann einerseits zweimal Silber, verpasste aber andererseits über 60 Meter Hürden nur um eine Hundertstel die Goldmedaille. „Ich kam überhaupt nicht aus dem Startblock und bin sowohl nach der ersten als auch nach der dritten Hürde etwas eingeknickt“, berichtete der 27-Jährige. Das Ziel erreichte er nach 8,66 Sekunden. Um einen Hauch schneller war Fabian Schäffler (LG Stadtwerke München).

Andreas Kölbl mit starker 400-Meter-Leistung

Tags darauf, über 400 Meter, war Kölbl 1,53 Sekunden von Gold entfernt. Gleichwohl zeigte er mit 49,43 Sekunden eine ganz starke Leistung. „Andi war nur 0,04 Sekunden langsamer als bei seiner Freiluftbestzeit aus dem vergangenen Jahr. In der Halle ist man aufgrund der engen Kurven 0,50 bis 0,75 Sekunden langsamer als draußen“, erklärte Trainer Markus Brennauer. Umso erstaunlicher waren angesichts dieses „Nachteils“ in der Halle die 400-Meter-Auftritte von Herter (51,75) und Lange (53,04). Beide steigerten ihre Freiluftbestleistungen deutlich, wobei Herter (18) die Bronzemedaille in der U20-Klasse gewann.

„Ich habe alles versucht, um den Läufer vor mir noch einzuholen, aber es gelang mir nicht“, gab sich der Gymnasiast selbstkritisch. Am Ende des Tages freute er sich aber doch über seinen Auftritt. Gleiches galt für den viertplatzierten Lange. Dieser lief knapp zwei Stunden später über 200 Meter mit 23,82 Sekunden auf Rang fünf. Herter verzichtete aufgrund einer Muskelverhärtung auf einen Start.

Zweimal gab es Silber: Andreas Kölbl (links) vom TSV Penzberg lieferte vor allem über 400 Meter eine starke Leistung ab. © Conny Lechner-Brennauer

Auch Corinna Braun war an beiden Tagen in Aktion. Am zweiten Tag gewann die U20-Athletin über 1500 Meter die Bronzemedaille. Mit 4:49,37 Minuten blieb sie erstmals unter der Fünf-Minuten-Marke und unterbot auch die DM-Norm. Mit einem laut Coach Brennauer „extrem starken Schlussspurt“ verbesserte sich die 17-Jährige auf den letzten drei Metern noch von Rang fünf auf drei und hätte fast auch noch die Zweitplatzierte, Eliese Hohmann (LAZ Obernburg-Miltenberg), eingeholt.

Corinna Braun überrascht über lockere Beine

„Ich war überrascht, wie locker die Beine am Ende waren. Ich hätte bereits deutlich früher das Tempo erhöhen sollen“, sagte Braun. Gold ging an die Penzbergerin Julia Rath (siehe unten). Mit ihrer Leistung über die 800 Meter am ersten Wettkampftag war Braun (2:17,75/4. Platz) nicht zufrieden: „Heute wollten meine Beine nicht so wie noch vergangene Woche.“ Rund 250 Meter vor dem Ziel verpasste Braun eine Tempoverschärfung der Konkurrentinnen und konnte danach die Lücke nicht mehr schließen.

Siegerehrung über 1500 Meter bei der bayerischen Hallenmeisterschaft: (v.l.) Eliese Hohmann (2.), Julia Rath (1.) und Corinna Braun (2.). © Conny Lechner-Brennauer

Für Raffieu Deen Johnson endeten die Meisterschaften im Krankenhaus. Der 22-jährige Sprinter erlitt im 200-Meter-Lauf eine Wadenverletzung. Der Verbandsarzt des Bayerischen Leichtathletikverbandes, Otto Zelger, rief sicherheitshalber einen Krankenwagen, da an der Wade eine große Beule zu sehen war. Trotz dieser Verletzung war Johnson die 200 Meter zu Ende gelaufen, wobei er mit 22,63 Sekunden Rang sechs belegte.

Am Vortag hatte er das Finale über 60 Meter erreicht, in dem er aber wegen auftretender Schmerzen in der Wade austrabte und so nur Achter wurde. „Die Schmerzen waren vor dem 200-Meter-Lauf komplett verschwunden. Deshalb bin ich auch angetreten“, so Johnson. Eine Diagnose ist bis dato noch nicht bekannt.

Julia Rath läuft trotz Trainingsrückstands aufs Podest

Julia Rath: Für Julia Rath war die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft lediglich eine erste Standortbestimmung. Das Kadermitglied aus Penzberg, das für den LAC Quelle Fürth startet, hatte im Vorfeld nur sehr eingeschränkt trainieren können. Schuld daran war ein Corona-Impfdurchbruch. Lediglich Ausdauereinheiten waren in den Wochen davor möglich. So war es nicht verwunderlich, dass die 17-jährige Mittelstrecklerin nicht an ihre Bestzeiten herankam. Zu zwei Podestplätzen reichte es dennoch.

Über 800 Meter gewann Rath in der U20-Klasse mit 2:15,37 Minuten die Bronzemedaille. Im 1500-Meter-Rennen bildete sie mit Julia Hoff (LG Aschaffenburg) und Theresa Ortenreiter (LG Stadtwerke München), die beide zur Altersklasse „Frauen“ gehören, ein Spitzentrio, das dem Feld alsbald enteilt war. Auf etwaige Tempoverschärfungen verzichtete die Penzbergerin und lief nach 4:36,17 Minuten als Gesamtdritte und überlegene U20-Siegerin ins Ziel.

Johannes Trefz schafft mit Staffel DLV-Jahresbestleistung

Johannes Trefz: Langsprinter Johannes Trefz ging lediglich in der 4 x 200-Meter-Staffel an den Start. Der Auftritt hatte es aber in sich: Mit dem Team des TSV Gräfelfing kam der 29-jährige Weilheimer auf eine Zeit von 1:26,95 Minuten. Damit setzten sich Trefz, Michael Adolf, Michael Schäfer und Arne Leppelsack an die Spitze der DLV-Bestenliste in diesem Jahr.

Die bisherige Top-Zeit, gelaufen von der Staffel von Eintracht Frankfurt (1:28,48), unterboten die Gräfelfinger deutlich. Den bayerischen Meistertitel gewannen Trefz und seine Kameraden mit einem Vorsprung von 2,28 Sekunden auf die LG Erlangen.

