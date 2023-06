Ligenteilung findet nach vornehmlich regionalen Aspekten bei Vereinen Zustimmung

Von: Oliver Rabuser

Auch die Nachbarn Polling und Peißenberg werden sich wieder umkämpfte Kreisliga-Derbys liefern. © oliver rabuser

Viele Fußballklubs in der Weilheimer Region sind mit der Ligeneinteilung zufrieden. Die Meinungen und die Kommentare der Vereine im Überblick.

Landkreis – Die Diskussionen werden nicht abebben, ehe im kommenden Jahr über das Versuchsmodell in den Spielklassen im Kreis Zugspitze entschieden sein wird. Im vergangenen Sommer lag der Schwerpunkt der Kritik auf den teilweise längeren Fahrtwegen sowie der Neugruppierung der Meister- und Abstiegsrunden im Frühjahr. Das Fehlen von regionalen Aspekten kann man den Planern diesmal nicht vorwerfen.

Vor allem die Kreisliga garantiert zahlreiche Derbys und kurze Anfahrten. Entsprechend gefälliger fällt die Einschätzung der Verantwortlichen aus. In der Kreisklasse verändern sich die Fahrtwege für die Klubs aus dem Altlandkreis indes teilweise Richtung Osten.

TSV Peißenberg

Der verpasste Aufstieg in die Bezirksliga ist längst passé. Am 10. Juli bittet Michael Stoßberger seine Mannen erstmals zum Training. Die Testspiele gegen die Bezirksligisten Raisting und Denklingen sind fix. Ob es auch zu Testspielen gegen Altenstadt und Peiting kommt, möchte Stoßberger vom Spielplan abhängig machen. Denn anders als sonst gehören die beiden Klubs aus der Schongauer Fraktion zu den Gegnern in der Vorrunde.

Prinzipiell wäre Stoßberger das egal. Zumal Ersatz auf die Schnelle nicht leicht zu finden ist. Nur wenn einer der beiden Klubs gleich ganz zu Beginn auf der Menükarte in der Kreisliga steht, überlegt der Coach, von einem Vorbereitungsspiel Abstand zu nehmen. An der Zusammensetzung an sich haben sie beim TSV keinen Grund zur Klage. „Wir haben uns wirklich gefreut“, sagt Stoßberger. Peißenberg ist praktisch das Epizentrum der Staffel, nahezu alle Standorte sind in annähernd gleicher Zeit zu erreichen.

„Ohlstadt und Dießen sind am weitesten, und selbst da bist du in 25 Minuten.“ Ohnehin ist Stoßberger kein Freund ständigen Haderns. „Man darf nicht immer nur schimpfen über die Einteilungen.“ Jetzt erst recht nicht. „Für uns passt das wirklich, da kommen wenigstens die Zuschauer.“

TSV Peiting

Stefan Jocher hat bereits Rückmeldung aus der Sparte bekommen. „Alle sagen, es hört sich gut an.“ Der Abteilungsleiter freut sich auf zwei Konstellationen. „Die Spiele gegen die Aufsteiger aus Unterammergau und Dießen, aber richtig fest natürlich auf das Derby gegen Peißenberg.“ Jocher erinnert daran, dass die Peitinger in den vergangenen Jahren stets im Raum Fürstenfeldbruck oder im Westen von München unterwegs gewesen waren. Plötzlich findet man sämtliche Gegner in Reichweite. „Ist mal etwas anderes und eine sehr interessante Gruppe.“

SV Polling

Christian Timmermann gerät beim Blick auf die Einteilung fast ins Schwelgen. „Persönlich bin ich mit beiden Gruppen sehr zufrieden.“ Pollings Fußballerchef freut sich zum einen für die zweite Mannschaft, die in ihrer Staffel die einzige Reserve unter lauter Ersten Mannschaften ist. „Sehr attraktiv, da wir bei uns wenig hin und her schieben, anstatt auf Teufel komm raus die bestmögliche Platzierung haben möchten.“

Für das Kreisligateam nennt Timmermann ebenfalls Unterammergau und Dießen als neue Reizpunkte, gegen die man „noch nie“ gespielt habe. Auch für die reisewilligen Fans des SVP sei die Gliederung sehr attraktiv. Dass die Elf vom Jakobsee fast ausschließlich auf Teilnehmer der vergangenen Meisterrunde trifft, sieht Timmermann nicht als Problem. Jede Saison gehe von Neuem los, das habe das Beispiel Peißenberg nur zu gut verdeutlicht.

Hinzu kommt mit Willi Link ein neuer Trainer, mit neuen Ansätzen. Ein weiterer Aspekt für Timmermann: „Ich habe lieber sportlich gute Spiele, als Gegner, die man 5:0 abschießt.“ Diese Bemerkung ist freilich mit einem Augenzwinkern versehen, denn aus Pollinger Sicht waren derartige Erfolge in jüngerer Vergangenheit eher selten der Fall.

Wildsteig/Rottenbuch

Auch am südwestlichen Ende des Landkreises blickt man zuversichtlich auf das, was kommt. „Wir freuen uns auf die ganzen Derbys“, hält Martin Hennebach grundsätzlich fest. „Es geht in eine andere Richtung und ist gerade für meine Jungs mal etwas Neues. In Sachen „Distanzen“ schlägt der FC-Coach in die gleiche Kerbe wie seine Kollegen. „Natürlich fahren wir lieber nach Unterammergau oder Ohlstadt als in die Landsberger Richtung.

Auch Zuschauer werden mehr kommen als gegen Aich oder Geiselbullach.“ Am 3. Juli beginnt Hennebachs zweites Jahr als Spielertrainer beim FC. Mit Fabian Kees aus Böbing als einzigem Neuzugang, fünf A-Jugendlichen, die sich beweisen wollen, und: tatsächlich keinem einzigen Abgang.

SG Antdorf/Iffeldorf

„Aus Trainersicht ist es mir wurscht, gegen wen wir spielen, und ob wir Richtung Garmisch oder Geretsried unterwegs sind“, kommentiert Aleks Simic, Trainer des Kreisklassisten SG Antdorf/Iffeldorf, nüchtern. „Für die Vorrunde ist es auf jeden Fall in Ordnung, dass die Fahrtwege kurz sind.“ In der abgelaufenen Abstiegsrunde musste sein Mannschaft bis nach Kinsau oder Bernbeuren fahren. „Da war es auch schön zu spielen. Nur ständig brauchst du das nicht.“

ESV Penzberg

Die Ligen-Einteilung war nicht zu hundert Prozent so, wie er es sich erhofft hatte. „Als Uffinger hätte ich mir natürlich Gegner wie Eglfing oder Uffing gewünscht“, so Hansi Huber. Insgesamt aber kann der neue Trainer des ESV Penzberg durchaus mit den künftigen Gegnern leben. „Ich glaube, der Verband hat sich diesmal bei der Einteilung mehr Gedanken gemacht.“ Königsdorf heißt die Unbekannte, auch Eurasburg gehörte bislang eher selten zum Programm.

Für Huber werden die Anforderungen in jedem fall steigen. „Die Runde wird schwerer als letztes Jahr, mit Benediktbeuern und Schlehdorf musst du immer rechnen.“ Ob seine Mannschaft da ein Wörtchen in puncto Meisterrunde mitreden kann? „Die ersten drei Spiele werden entscheidend sein.“ Ungeachtet der Platzierungen geht Huber von einer „spannenden Liga“ aus.

SG Eberfing/Söchering

Martin Plonner sind die einzelnen Destinationen für seine Mannschaft prinzipiell einerlei. „Fahren musst du sowieso. Ob zehn Kilometer mehr oder weniger, ist egal.“ Vielmehr beschäftigen den Spielertrainer der neu gegründeten Spielgemeinschaft die stattliche Anzahl an zweiten Mannschaften in der neu formierten Gruppe der A-Klasse. „Für die Zuschauer ist das nicht so interessant, erst recht nicht, wenn die Erste vom Gegner zeitgleich spielt – das ist etwas schade.“

Plonner offenbart sich als Gegner des vor einem Jahr ins Leben gerufenen Spielmodus’. „Ich finde das im Allgemeinen nicht so toll.“ Als Schimpftirade wider die Funktionäre will er seine Aussage nicht verstanden wissen. „Der Verband hat etwas ausprobiert, aber ich hoffe, dass übernächste Saison alles wieder wie früher sein wird.“