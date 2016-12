Linedancer stark bei „Czech Open“

Tanzen

Landkreis - Die Linedancer aus Raisting und Peißenberg waren bei den „Czech Open“ gut in Form. Vor allem Emma Mayr hatte Grund zur Freude.

Die „Czech Open“ in Pisek (Südböhmen) sind für die Linedancer in Europa einer der Höhepunkte im Jahreskalender. Das Turnier ist das größte seiner Art auf dem Kontinent. Zur jüngsten Auflage sind rund 360 Teilnehmer aus 17 Nationen angereist. Darunter befanden sich auch die Turniertänzer der „Wild Flames“ des SV Raisting sowie der „New Burning Boots“ aus Peißenberg. Beide Klubs heimsten Siegespokale ein.

Für ein Highlight aus Raistinger Sicht sorgte Emma Mayr, die in der Klasse „Teen Novice Female“ den ersten Platz belegte und dabei fünf Konkurrentinnen hinter sich ließ. Für Mayr war es bereits der zweite Sieg in diesem Jahr, damit hat sie sich den Aufstieg in die Klasse „Intermediate“ gesichert. Mayr ist nach Christine Stein-Köpf die zweite Tänzerin der „Wild Flames“, die im nächsten Jahr in der dritthöchsten Klasse antreten wird. Den zweiten Raistinger Sieg in Pisek holte Klaus Mayr („Silver Novice Male“). Er hatte nur einen Gegner, besiegte diesen allerdings deutlich. Von den insgesamt sechs Tänzen entschied Mayr fünf für sich.

+ Schwungvoll zum Sieg: Emma Mayr. © Phoenix Linedancers Jeweils dritte Plätze ertanzten sich Conny Mayr („Diamond Newcomer Female“), Sonja Beer („Diamond Novice Female“) und Christine Stein-Köpf („Silver Novice Female“). Ihren Bronzerang hatten sich die Drei hart erarbeitet. Aufgrund des großen Andrangs in den Klassen mussten sie sich jeweils durch eine Vorrunde kämpfen. Stein-Köpf schaffte es auf Anhieb ins Finale – und das auch noch für alle sechs Tänze. Beer und Mayr mussten noch einmal an der zweiten Vorrunde teilnehmen, erreichten dann aber die Endrunde. Angelika Wulff („Crystal Novice Female“) und Bernhard Wulff („Crystal Novice Male“) landeten jeweils auf dem vierten Platz. Veronika Gattinger konnte aufgrund einer Knie-OP im Vorfeld der „Czech Open“ nicht trainieren. Dennoch ließ sie in der Klasse „Silver Newcomer Female“ mehrere Kontrahentinnen hinter sich und wurde Sechste. Christina Schwab („Adult Social Female“) landete auf dem neunten Platz. Darüber hinaus gingen mehrere „Wild Flames“ in den Paartänzen an den Start. Emma Mayr tanzte in der ProAm-Kategorie (Profi an der Seite eines Amateurs) mit Martin Raus (Vaihingen). Beide holten sich im Duell mit einem anderen deutschen Paar den Sieg. Mit seiner Choreografie „Preaching to the Choir“ war Bernhard Wulff (Choreography Country Intermediate/Advanced) der Beste. Er ließ zwei Gegner aus Tschechien und Österreich hinter sich. Die vier Peißenberger Tänzerinnen waren in der Breitensport-Kategorie („Social“) angetreten. Christina Laaber („Social Diamond“) und ihre Tochter Jenny Laaber („Social Adult“) holten sich in ihren Klassen jeweils den Sieg. Beide hatten heuer schon bei den „Austrian Open“ gewonnen und starten im kommenden Jahr im Leistungssport-Bereich („Line Dance Classic“). Das bedeutet, dass sie dann auch alle sechs Tänze statt wie bislang drei zeigen müssen. Celina Daffner („Social Adult“) ging in derselben Klasse wie Jenny Laaber an den Start. Wie ihre Vereinskollegin schaffte sie es in der Vorrunde auf Anhieb ins Finale. Unter elf Teilnehmerinnen wurde Celina Daffner Fünfte. Ihre Mutter Ingrid Daffner („Social Silver“) bestritt in Pisek ihr erstes Turnier überhaupt. Sie hatte es mit acht Gegnerinnen zu tun und landete am Ende auf dem beachtlichen sechsten Gesamtrang. Im „Tanz A“ glänzte Ingrid Daffner mit dem zweiten Platz.

Weitere Platzierungen der „Wild Flames“: Couple Dance: „Diamond Newcomer“: 1. Conny und Klaus Mayr. „Crystal Newcomer“: 1. Angelika und Bernhard Wulff. ProAm: „Crystal Newcomer“: 1. Bernhard Wulff (mit Profi Martina Raus). „Diamond Newcomer“: 1. Conny Mayr (mit Profi Martin Raus), 2. Sonja Beer (mit Martin Raus). „Crystal Novice“: 3. Angelika Wulff (mit Martin Raus).