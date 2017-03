Linedance satt beim SV Raisting

Wie geht Linedance? Das können Interessierte am Samstag in Raisting bestaunen. Das Foto ziegt im Vordergrund Emma Mayr vom SV Raisting (hier bei den Czech Open in Pisek).

Linedance

von Paul Hopp schließen

Wer sich über Linedance informieren möchte, kann dies am Samstag, 4. März, in Raisting tun. Dort sind 70 Tanzsportler bei einer Prüfung in Aktion.

Raisting - Im Gasthof „Zur Post“ geht am Samstag, 4. März, eine Abnahme für das Deutsches Tanzsport-Abzeichen über die Bühne. Rund 70 Teilnehmer sind angemeldet. Im Zuge der Prüfung können sich Interessierte über Linedance informieren.

Los geht es um circa 14.30 Uhr mit der Prüfung für die Bronze-Anwärter. Um 15 Uhr sind die Anwärter aufs silberne Abzeichen an der Reihe, um 15.50 Uhr treten die Gold-Anwärter aufs Parkett. Bronze-Anwärter müssen aus sieben vorgegebenen Tänzen drei vorzeigen können. Silber-Anwärter müssen aus sieben anderen Tänzen vier können, Gold-Anwärter müssen aus sieben wieder anderen Tänzen fünf den Richtern vorzeigen können. Die Schwierigkeitsgrade der Tänze steigen mit jedem Abzeichen. Für alle Gold-Teilnehmer, denen die normale Prüfung noch nicht reicht, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, noch ein Medley zu tanzen. Um 19.15 Uhr startet eine Party, die für alle offen ist und bei der man sich auch über Linedance und die Anforderungen für Turniertänzer informieren kann.

Die Phoenix-Linedancer des SV Raisting sind seit einigen Jahren auch bei internationalen Turnieren am Start - und dort erfolgreich. In diesem Jahr holten sie auch bei der WM Medaillen. Weitere Infos zu der Raistinger Truppe gibt es hier. Der nächste große Wettkampf sind die Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin (17.–19. März).