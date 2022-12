Nick Jägers Schlussauftritt im TSV-Trikot: Top-Ergebnis trotz eines Purzelbaums

Von: Paul Hopp

Unter Deutschlands Besten: Nick Jäger (Mi.) lieferte in seinem letzten Rennen für den TSV Penzberg als DM-Siebter auf der Langstrecke eine Top-Leistung ab. © Conny Lechner-Brennauer/TSV Penzberg

Nick Jäger hat bei der Cross-DM ein Top-Resultat erreicht, obwohl er im Race einen Überschlag hinlegte. Für Jäger war‘s zugleich der letzte Auftritt im Penzberger Trikot.

Löningen – Der Instagram-Video-Post der „Running Gags“-Laufgruppe war kurz und etwas verwackelt aufgenommen – er verriet aber schon Wesentliches zum Stimmungsbild von Nick Jäger nach seinem Auftritt bei der DM im Crosslauf.

Da war zum einen ein Lächeln in seinem Gesicht und die Aussage „Es hat Spaß gemacht“. In einem exquisit besetzten Teilnehmerfeld hatte der 23-Jährige vom TSV Penzberg auf der Langstrecke (9,8 Kilometer) den siebten Platz belegt. Selbst für Jäger, unter anderem zuletzt beim weltweit im Fokus stehenden Halbmarathon in Valencia bester Deutscher, „eine herausragende Leistung“, wie der TSV in einer Mitteilung befand. Zum anderen waren da aber auch ein nicht zu Ende geführter Satz, der so begann: „Dieser Scheißsturz ...“ Ein regelrechter Überschlag, ausgerechnet kurz vor der entscheidenden Szene des Rennens, ließ Jäger den Anschluss nach ganz vorn verlieren. So blieb letztlich offen, ob an diesem Tag nicht noch weit mehr möglich gewesen wäre.

Nick Jäger glänzt als Siebter bei Crosslauf-DM

Der Penzberger, Biologie-Student in Erlangen und Mitglied der dort beheimateten „Running Gags“-Truppe, lief zunächst in einer aus zehn Athleten bestehenden Spitzengruppe mit. Dort hielt er sich am Ende auf und versuchte, Kräfte zu sparen. Gelaufen wurde auf einer 1,4 Kilometer langen Wiesenrunde samt Strohballenhindernissen und matschigen Erdhügeln. Nach rund zehn Minuten startete Filmon Abraham (LG Telis Finanz Regensburg) eine Attacke. Dieser Tempoverschärfung konnten nur Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel) und Markus Görger (LG Region Karlsruhe) folgen.

Markus Brennauer, Leichtathlet des TSV Penzberg, bei der Crosslauf-DM 2022 in Löningen. © Conny Lechner-Brennauer/TSV Penzberg

Kurz vor der Tempoerhöhung hatte Nick Jäger seinen Schreckmoment erlebt: An der engsten Kurve des Rennens stürzte er und machte einen Purzelbaum. „Ich hatte einfach mein Bein nicht hoch genug gehoben und bin mit meinen Spikes im Gras hängen geblieben.“ Dadurch verlor er zunächst den Kontakt zu seiner Gruppe. Der Abstand des Spitzentrios zur Verfolgergruppe wuchs auf fast 100 Meter an. Diese zerbröckelte zusehends und Jäger holte ab der Hälfte der Distanz wieder einige Läufer ein. Zu Beginn der letzten Runde bekam Görger Probleme mit seinem Magen und musste gar das Rennen aufgeben. Den DM-Titel holte Fitwi (29:28) vor Abraham (29:29) und Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-Rodenbach/29:48). Jäger überquerte nach 30:36 Minuten die Ziellinie.

Leichtathlet Lucas Herbeck vom TSV Penzberg bei der DM im Crosslauf 2022 in Löningen. © Conny Lechner-Brennauer/TSV Penzberg

Im selben Rennen waren auch die TSV-Athleten Lucas Herbeck (34:10/35.) und Markus Brennauer (36:38/47.) gelaufen. Zusammen mit Jäger landete das Penzberger Trio in der Teamwertung auf dem fünften Rang. Der 23-jährige Herbeck war nicht ganz zufrieden. Aufgrund einer Corona-Infektion Mitte Oktober befand er sich nicht in Topform. Er startete daher eher vorsichtig und konnte im Verlauf des Rennens einige Plätze gutmachen. „Ich hätte offensiver laufen sollen, da wäre heute mehr drin gewesen“, zeigte sich der Masters-Student selbstkritisch. Klar hinter seinen Erwartungen blieb Brennauer zurück. Ab der dritten Runde plagten ihn Magenkrämpfe. „Meinen Beinen ging es gut, doch sobald ich schneller laufen wollte, meldete sich mein Magen“, zeigte sich der 42-jährige Lehrer ratlos.

Nick Jäger wechselt den Verein Für Nick Jäger war der Auftritt bei der DM im Crosslauf der vorerst letzte offizielle Einsatz im Trikot des TSV Penzberg. Der 23-jährige Biologie-Student wechselt zum neuen Jahr zum LSC Höchstadt/Aisch. Für den mittelfränkischen Verein werden neben Jäger und dem frisch gebackenen U23-Meister im Crosslauf, Florian Bremm (bisher TV Leutershausen), ab dem 1. Januar 2023 noch weitere Topläufer starten. Die Athleten wollen durch die Konzentration auf einen gemeinsamen Verein attraktiver für Sponsoren werden und so nicht nur sich selbst, sondern auch das Laufen insgesamt populärer machen, erklärt Markus Brennauer vom TSV Penzberg. Und warum nun der LSC Höchstadt/Aisch? Grund dafür ist die räumliche Nähe zu Erlangen, dem Studienort Jägers. Ohnehin starten schon mehrere von Jägers Lauffreunden für diesen Klub, einige von ihnen werden schon seit einiger Zeit von Melanie Jäger trainiert. Außerdem bilden alle diese Athleten die Trainingsgruppe „Running Gags“. Diese Gruppe produziert regelmäßig Videos auf „YouTube“, die sich um das Thema „Laufen“ drehen. So gehören den „Running Gags“ unter anderem Niklas Buchholz (EM-Teilnehmer 2022 über 3000 Meter Hindernis 2022) und Brian Weisheit (Fünfter bei der Leichathletik-DM 2022 über 3000 Meter Hindernis) an.

Für Luk Jäger war hingegen der 18. Platz in der Altersklasse U23 über 7,75 Kilometer sehr wohl erklärbar. Der 20-jährige Student hatte in der Woche vor den Meisterschaften einen kleinen Infekt und musste so auf das Training verzichten. Zu Beginn lief er am Ende der Spitzengruppe, musste aber recht schnell den Kontakt abreißen lassen. Von nun an lief er immer alleine im Wind, was Kraft kostete: „Ich habe gekämpft. Aber immer alleine zu laufen, war vor allem mental schwierig.“ Mit 26:21 Minuten hatte er etwas mehr als eine Minute Rückstand auf Sieger Florian Bremm (TV Leutershausen). Der 22-jährige Bremm wird von Melanie Jäger, der Mutter der Jäger-Brüder, trainiert und ist auch einer der „Running Gags“.

Luk Jäger, U23-Athlet des TSV Penzberg, bei der DM im Crosslauf in Löningen 2022. © Conny Lechner-Brennauer/TSV Penzberg

Gar mit einer Medaille um den Hals reiste Hanna Ackermann heim. Die Penzbergerin (18) startet für die LG Telis Finanz Regensburg; in der U23 gab es für sie Team-Gold. Ackermann (24:59) hatte im Einzel auf der 6,35-Kilometer-Distanz den 15. Platz belegt. Zum Team gehörten noch Emma Heckel (22:52/1.) und Susanne Brünnig (25:57/26.). Die Juniorinnen liefen zusammen mit den Frauen; insgesamt landete Ackermann auf dem beachtlichen 36. Rang unter 105 Starterinnen.

Kurzfristig auf einen DM-Start verzichten musste Corinna Braun. Die U20-Athletin des TSV Penzberg laboriert an Knieproblemen.

