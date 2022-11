Crosslauf-Highlight: Athleten-Sextett aus Penzberg misst sich mit nationaler Elite

Von: Paul Hopp

Teilen

Als bayerischer Meister zur DM: Nick Jäger (vo.) gewann bei den Titelkämpfen in Zenting den Crosslauf auf der Langstrecke vor Tobias Ulbrich (LG Landshut). © Ludwig Stuffer

Am Samstag steigt in Löningen die deutsche Meisterschaft im Crosslauf. Mit dabei sind auch sechs Athleten aus Penzberg, von denen einige durchaus Medaillenchancen haben.

Löningen – Kurz und knackig ist traditionell die Crosslauf-Saison. Am Samstag, 26. November, steht bereits der Höhepunkt aus nationaler Sicht an: die deutsche Meisterschaft. In Löningen (Niedersachsen) trifft sich die heimische Elite; es ist die letzte Chance, sich für die Cross-EM am 11. Dezember in der Nähe von Turin (Italien) zu qualifizieren.

In elf Läufen werden DM-Sieger ermittelt, 968 Meldungen sind eingegangen. In der Startliste stehen auch mehrere Frauen und Männer aus Penzberg – von denen einige bei günstigem Rennverlauf durchaus für eine Medaille in Frage kommen können.

Sechs Penzberger starten bei Cross-DM

Die Meisterschaft zählt heuer auch zur wiederbelebten Serie um den „Deutschen Cross Cup“; sie ist die vierte Station von fünf Veranstaltungen. Luk Jäger (TSV Penzberg) und Julia Rath (LAC Quelle Fürth) liegen in ihren Altersklassen im Cross-Cup derzeit in Führung. Luk Jäger (U23) hat mit seinem Sieg in München und mit seinem vierten Platz in Pforzheim 103 Punkte gesammelt. Die größten Verfolger, Davide Hailer (LAV Pliezhausen/96) und Johann Ioannu-Nikolaides (LG Stadtwerke München/94), sind ihm aber dicht auf den Fersen. In Löningen bekommt es Luk Jäger in der U23 (7,75 Kilometer) mit 57 Konkurrenten zu tun.

Julia Rath (U20) ist bei bislang allen drei Cross-Cup-Stationen angetreten – und liegt mit 152 Punkten klar in Führung vor Linda Meier (LAC Passau/96) und Kira Weis (KSG Gerlingen/60). Nach ihren Auftritten in München (2. Platz) und in Pforzheim (6. Platz) war Rath auch am vergangenen Wochenende beim Darmstadt-Cross in Aktion. Dort gewann die 18-jährige Penzbergerin die U20-Wertung mit 57 Sekunden Vorsprung. Die 4300 Meter lief Rath in 16:21 Minuten und wurde damit hinter den U23-Athletinnen Jessica Keller (TG Worms/15:33) und Mia Jurenka (VfL Sindelfingen/15:44) Gesamtdritte unter 27 Starterinnen aller Altersklassen.

Luk Jäger und Julia Rath liegen im Cross-Cup vorn

Die weibliche U20 läuft bei der DM eine 4,12-Kilometer-Distanz. Das Teilnehmerinnenfeld besteht laut Meldeliste aus 65 Athletinnen, zu ihnen gehört auch Corinna Braun vom TSV Penzberg. 2021 hatte die Läuferin aus Benediktbeuern in der U18-Klasse bei der Cross-DM mit Rang 28 überzeugt. Heuer gelangen ihr ebenfalls beachtliche Resultate: So gewann Braun im Frühjahr beim 52. Augsburger Straßenlauf über die 5 Kilometer die Jugendwertung.

Als frisch gebackener bayerischer Meister im Crosslauf tritt Nick Jäger bei der DM in Löningen an. Bei der Landesmeisterschaft in Zenting war der 23-Jährige auf der Langstrecke seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Für ihn war es der erste bayerische Crosslauf-Titel bei den Männern. Mit der Zeit von 29:25 Minuten auf dem 8800-Meter-Kurs siegte Jäger am Ende deutlich vor Tobias Ulbrich (29:45) von der LG Region Landshut. Zwei Drittel der Distanz liefen die beiden zusammen, „dann musste der Landshuter abreißen lassen“, heißt es auf der BLV-Homepage. Bronze ging an Michael Laur (30:24) von der LG Allgäu; er ist in der hiesigen Region vor allem als starker Bergläufer bekannt.

Nick Jäger hat auf Langstrecke große Konkurrenz

Jäger und Ulbrich waren in dem Starterfeld ganz vorn erwartet worden. Der Penzberger hatte heuer schon reihenweise starke Auftritte hingelegt. In Sachen „Crosslauf“ gewann er im März bei der Studenten-WM Bronze mit dem Team. Erst kürzlich, im Oktober, war er beim Halbmarathon in Valencia mit 1:05:06 Stunden als bester Deutscher ins Ziel gelaufen. Konkurrent Ulbrich hatte im vergangenen Jahr bei der Cross-DM in Sonsbeck und bei der Halbmarathon-DM in Hamburg jeweils U23-Gold geholt.

In Löningen startet Nick Jäger auf der Männer-Langstrecke (9,80 Kilometer). Dort ist laut dem für den Laufbereich verantwortlichen Bundestrainer Werner Klein „richtig Dampf auf dem Kessel“ – soll heißen: Die Konkurrenz ist riesengroß. Von Veranstalter-Seite werden gleich acht Athleten genannt, „die berechtigte Ambitionen auf den Titel haben“. Es sind dies Mohamed Mohumed, Sam Parsons, Markus Görger (Sieger beim Cross in Pforzheim), Filmon Abraham, Davor Aaron Bienenfeld, Sebastian Hendel, Jonathan Dahlke und Simon Boch. Abraham, Görger und Dahlke hatten – wie Nick Jäger – im vergangenen Jahr ihr Augenmerk auf die Cross-EM gerichtet, die seinerzeit eine Woche vor der DM stattfand.

Für die Männer-Langstrecke in Löningen haben zwei weitere Athleten des TSV Penzberg gemeldet: Markus Brennauer (J. 1980) und Lucas Herbeck (Jg. 1997). Beide verfügen im Crosslauf über einige DM-Erfahrung. Herbeck belegte 2020 bei den Wettkämpfen in Sindelfingen auf der Mittelstrecken den 34. Rang unter 89 Teilnehmern. Brennauer gewann unter anderem 2015 in Markt Indersdorf Einzel-Silber (6,8 Kilometer) in der M35-Klasse. Der 42-Jährige möchte am Samstag nicht nur auf der Langstrecke, sondern auch im M40-Rennen (6,35 Kilometer) antreten.