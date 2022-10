Max Ulbrich bringt die Fans zum Toben: Zum Bundesliga-Start beujbelt die FSG einen Rekord

Von: Paul Hopp

Gut eingestellt auf den Wettkampf: Maximilian Ulbrich (hier bei der Vorbereitung am Stand) lieferte in seinen Duellen am Wochenende mit Prittelbach und Brigachtal als Dießener Nummer drei starke Leistungen ab. © Ralf Ruder

Das Dießener Luftgewehr-Team überzeugte im Bundesliga-Heimkampf mit ausgeglichener Bilanz und Rekord. Der Wilzhofener Maximilian Ulbrich machte es besonders spannend.

Dießen – Maximilian Ulbrich ist es vorbehalten, für das Finale furioso zu sorgen. Als Einziger der insgesamt acht Schützen steht der Wilzhofener noch am Stand, die zahlreichen FSG-Fans auf der Tribüne der Dießener Mehrzweckhalle machen mit kleinen Holzratschen ordentlich Radau. Als die Zahl „10,2“ aufleuchtet, schwillt der Lärm nochmals an, die Teammitglieder im Rücken Ulbrichs klatschen.

Es sind noch 45 Sekunden, ein Schuss fehlt noch. Die Digitalanzeige auf der großen Leinwand für die Zuschauer zählt herunter. 31 Sekunden vor Schluss gibt Ulbrich den letzten Schuss ab – wieder gibt’s ein grünes Licht, wieder eine „10,2“. Und jetzt bauscht sich ein regelrechter Jubelorkan auf.

Maximilian Ulbrich glänzt mit 398 Ringen

Besser als mit den bärenstarken 398 Ringen von Ulbrich hätte das erste Wettkampfwochenende in der Luftgewehr-Bundesliga für die FSG Dießen gar nicht enden können. Nicht nur, dass er so das Duell gegen eine stark schießende Brigachtalerin Nathalie Loser (397) an Position drei für sich entschied. Der Wilzhofener machte so auch einen Mannschaftsrekord für die Dießener Equipe (1980 Ringe) perfekt. „Wir sind echt stolz auf euch“, sagte Jakob Stainer via Mikrofon. Der 1. Schützenmeister der FSG wirkte auch erleichtert, dass gleich am ersten Wettkampfwochenende die ersten Punkte gelangen. Den Vergleich mit der SSVG Brigachtal (Schwarzwald) gewannen die Dießner mit 4:1.

Problem mit dem Abzug bei Shreya Agrawal

Als Ulbrich seine beiden letzten Schüsse setzte, stand der Erfolg bereits fest, da schon Nele Grimm (396:390 gegen Marco Schneider) an fünf, Stephan Sanktjohanser (394:390 gegen Sabrina Klauer) an vier und Silvia Rachl (395:389 gegen Annika Hurtig) an zwei für Dießen gepunktet hatten. Nur an Position eins gingen die Gastgeber leer aus. Die für Dießen startende Inderin Shreya Agrawal (397) unterlag in einem hochklassigen Match dem Ungarn Peter Sidi (398), der schon fünf Olympia-Teilnahmen und elf WM-Titel vorweisen kann. Die 22-jährige Agrawal hatte schon nach dem zweiten Schuss Probleme mit der Waffe, wie sich herausstellte, war der Abzug defekt.

Kerstin Fahl siegt mit „Bund München“ Beim Bundesliga-Auftakt in Dießen war auch Kerstin Fahl in Aktion. Die 21-Jährige aus Prem absolviert für die FSG „Der Bund“ München ihre zweite Saison in der 1. Bundesliga. Zum Start hatte Fahl ordentlich Grund zur Freude, denn die Münchener gewannen sowohl gegen die SSVG Brigachtal (4:1) als auch gegen die SG Coburg (3:2). „Der Bund“ führt damit die Tabelle der Süd-Staffel an. Kerstin Fahl kam in beiden Wettkämpfen an Position drei zum Einsatz – und musste zweimal ins Stechen. Am ersten Tag hatten Fahl und die Brigachtalerin Nathalie Loser je 396 Ringe erreicht. In diesem Duell setzte sich Fahl mit 10,2:9,9 durch. Am zweiten Tag lagen Fahl und Sabrina Hößl von der SG Coburg nach 40 Schuss mit 395 Ringen gleichauf. In diesem Fall zog die Premerin im Stechen knapp den Kürzeren (9,7:10,5).

Als sie wieder an den Stand trat, waren schon fast zehn der insgesamt 50 Minuten Schießzeit für die vier Zehner-Serien vorbei. Und Sidi hatte seine Anfangsserie bereits mit dem Optimum von 100 Ringen abgeschlossen. Doch Agrawal blieb dran am Routinier. Die Entscheidung fiel bei ihrem 39. Schuss – da leuchtete eine „9,9“ auf, was die Zuschauer mit einem enttäuschten „Oh“ quittierten. Damit schaffte es die Inderin nicht mehr ins Stechen. Sichtlich enttäuscht nahm sie den Ausgang zur Kenntnis; 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt. Agrawals Miene hellte sich aber schon alsbald auf und freute sich mit den Teamkollegen über den insgesamt klaren Sieg.

Längere Pause nach der ersten Serie

Maximilian Ulbrich war auch nicht problemlos durch den Wettkampf gekommen. Nach dem zwölften Schuss trat er aus dem Stand, besprach sich mit Trainerin Elisabeth Stainer. Die drei Schuss davor hatte er die Zehner „nur gerissen“, wie er sagte. Es passte einfach nicht. „Da mache ich lieber eine Pause, um eine unsaubere Serie zu unterbinden“, erklärte der amtierende deutsche Meister. Als er wieder loslegte, verpasste er hauchdünn einen Zehner, doch die „9,9“ schreckte ihn nicht. „Der Schuss war perfekt abgegeben“, so Ulbrich. Danach lief es, die 398 Ringe insgesamt „kann man lassen“, sagte er lakonisch.

Knappe Niederlage im Stechen

Tags davor, im knapp verlorenen Match gegen Germania Prittelbach (2:3), befand sich Ulbrich auch im Zentrum des Interesses. Beim Stand von 2:2 entschied der Ausgang seines Duells mit Julia Bauer über Wohl und Wehe. Beide hatten 396 Ringe erzielt, es ging also ins Stechen. Dort musste sich Ulbrich knapp geschlagen geben (8:10).

Für den zweiten Tag „habe ich mir vorgenommen, im Vorkampf alles klar zu machen“, so Ulbrich. Die Dießener Punkte gegen Prittelbach holten Grimm (397:395 im Duell mit Iris Buchmayer) und Rachl (395:393 gegen Isabella Straub). Sanktjohanser (394) ging im Wettstreit mit Sebastian Franz (396) ebenso leer aus wie Agrawal (395) gegen Etienne Germond (398).

Die nächsten beiden Wettkämpfe in der 1. Bundesliga Süd bestreitet die FSG Dießen am 29./30. Oktober in Coburg. Dort geht es dann gegen die SG Coburg sowie den SV Fenken.