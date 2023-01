Maximilian Ulbrich hat ein ganz besonderes Ziel

Von: Christian Heinrich

Luftgewehrschütze Maximilian Ulbrich aus Wilzhofen, hier vor einem Bundesliga-Wettkampf mit seinem Verein, der FSG Dießen. © Ralf Ruder

Für Maximilian Ulbrich lief es in der Luftgewehr-Bundesliga bestens. Nun nimmt der Wilzhofener die Qualifikation für eine internationale Meisterschaft ins Visier.

Wilzhofen – Alois Ulbrich gerät manchmal ins Schwitzen, wenn er seinem Sohn beim Schießen zuschaut. Dem Vater des amtierenden deutschen Meisters mit dem Luftgewehr gehen allerlei Gedanken durch den Kopf, wenn der Filius mal wieder die Wettkampfzeit bis zur allerletzten Sekunde ausschöpft. „Als Zuschauer denkt man sich da: Bub, denk’ an die Uhr“, gibt Ulbrich sen. zu.

Aber irgendwie hat der Sohnemann zurzeit den Dreh raus, wie sich Tempo und Erfolg miteinander perfekt verbinden lassen. Selbst der Vater staunt immer wieder, wie abgeklärt der Sohn mit seinen 22 Lenzen schon agiert. „Er zieht sein Ding bis zum Schluss durch“, stellt er bewundernd fest.

Maximilian Ulbrich hat WM-Teilnahme im Visier

Sein Ding durchziehen will der Sportpolizist auch bei der Qualifikation für die Europameisterschaft in Talinn an diesem Wochenende in Wiesbaden. Ulbrich sieht den Wettbewerb als „Schritt zur EM“ an, der nach seiner Entwicklung im vergangenen Jahr nur konsequent wäre. „Ich weiß, dass ich besser schießen kann als alle anderen“, sagt er selbstbewusst.

Momentan gibt es in Deutschland wohl niemanden, der diese Aussage bezweifeln würde. Der Wilzhofener glänzte vor allem in der zweiten Saisonhälfte der Luftgewehr-Bundesliga mit atemberaubenden Leistungen. In den vergangenen fünf Vergleichen erzielte er mindestens 399 Ringe. Diese Ergebnisse werten seine Saisonbilanz gewaltig auf. Von allen Schützen, die in der Bundesliga sämtliche Kämpfe absolviert haben, ist er mit einem Schnitt von 397,73 Zählern der zweitbeste. Nur der Ungar Peter Sidi (398,00) zielte noch ein bisschen genauer als der Wilzhofener.

Maximilian Ulbrich will sich am Wochenende für die EM qualifizieren. © Ralf Ruder

In Wiesbaden sind jedoch nicht nur vier Serien wie in der Bundesliga gefordert. Ulbrich absolviert drei Programme mit je 60 Schuss. „Es läuft ab wie jeder andere Wettkampf auch.“ Er macht sich keine Sorgen, weil das Format nun wechselt. Den Modus kennt er, seitdem er als Jugendlicher in den nationalen Kader aufgenommen wurde. „Man kann sich gut darauf einstellen.“

Maximilian Ulbrich ist bei EM-Ausscheidung in Wiesbaden am Start

Neu sind jedoch die Begleitumstände für ihn. Ulbrich reiste am gestrigen Freitag in die hessische Landeshauptstadt als ein ernsthafter Anwärter auf eines der drei EM-Tickets. „Du bist für die anderen eine Gefahr“, sieht er sich selbst als echten Prüfstein für die Konkurrenz, die gerne den jungen Springinsfeld aus dem Pfaffenwinkel hinter sich lassen würde.

Seine Rivalen werden auf einen ambitionierten Schützen treffen, der in den vergangenen Monaten durch seine Erfolge auf nationaler Ebene und in der Bundesliga eine Ahnung davon erhalten hat, welches enorme Potenzial in ihm steckt. Unter Druck setzt ihm die damit verbundene Erwartungshaltung der Bundestrainer sowie der Schützenszene nicht. „Ich habe nichts zu verlieren“, stellt er klar.

Nur weiß Ulbrich nur zu gut, dass seine Kontrahenten ihm nichts schenken werden. Das Niveau wird hoch sein. „Du musst gute Ergebnisse schießen“, ist er sich bewusst. „Wenn die anderen 630 Ringe schießen, brauchst du 631.“ Für die Gewehrschützen beginnt mit der EM-Qualifikation die heiße Wettkampfphase. Ulbrichs Terminkalender quillt bis zum April vor Terminen nur so über. Darunter befindet sich auch ein echtes Highlight. Der Bundestrainer hat ihn bereits für den Worldcup Ende Februar in Kairo nominiert. Es ist das erste Mal, dass der Oberbayer diese Bühne betritt. Gegen eine Weiterreise nach Talinn hätte er bei allem Stress sicherlich auch nichts einzuwenden. Estland soll im März sehr schön sein.