Maximilian Ulbrich hebt das Luftgewehr-Schießen auf ein neues Niveau

Beim „H&N Cup“ in München hat Maximilian Ulbrich mit dem Luftgewehr für eine neue deutsche Bestmarke gesorgt. Den bisherigen Rekord pulverisierte er gerade zu.

Wilzhofen – Für Statistiken hat sich Maximilian Ulbrich noch nie interessiert. Wer wann und wo wieviele Ringe erzielte, war für den Luftgewehrschützen der SG Wilzhofen bislang ohne besondere Bedeutung. Hektisches Treiben löste der 22-Jährige jedoch mit seinem ersten Programm beim „H&N Cup“ in München aus.

Als am Ende des Wettkampfes 633,3 Ringe für ihn von der Anzeigetafel blinkten, ahnten einige der Funktionäre des Deutschen Schützenbundes bereits, dass etwas Historisches passiert sein konnte. Wenig später herrschte Gewissheit. Der Polizeioberwachtmeister hatte den bisherigen deutschen Rekord nicht nur verbessert, sondern pulverisiert. 4,9 Ringe sattelte Ulbrich gegenüber der alten Bestmarke drauf – ein Quantensprung.

Maximilian Ulbrich erreicht in München 633,3 Ringe

„Der Tag war einfach geil“, sprach der neue Rekordhalter von einer Vorstellung, wie man sie vielleicht bei einer guten Fee bestellt, wenn man mal einen Wunsch im Leben frei hat. Bereits mit dem Beginn der ersten Serie lief alles wie am Schnürchen. „Ich habe den Wettkampf einfach laufen lassen können, ohne viel Aufwand zu betreiben.“ Er stellte fest, dass ihm alles locker und mühelos von der Hand ging. Mit 106,1 Ringen stieg er in das Programm ein.

Es folgten anspruchsvolle 104,5 Zähler, bevor der Knoten dann komplett aufging. Nach einer 105,9 folgte mit einer 107,0 die Krönung seines Auftritts. „Das ist stehend freihändig nahezu unmöglich“, wunderte er sich selbst über seine außergewöhnliche Leistung. Auch wenn er einräumte, „dass da schon ein Batzen Glück dazugehört“, bewegte er sich nahe an der Perfektion.

Bei einem Zwischenergebnis von 529,0 Ringen konnte es sich Ulbrich vor dem letzten Durchgang selbst ausmalen, wohin die Reise gehen würde: in Dimensionen, in die ein Schütze nur ganz selten vordringt. „Ein Ergebnis um die 634 oder 635 Ringe war möglich“, sagte er und gab zu, dass er selbst das Rechnen begann. Was nicht frei von Tücken war: Ein atemberaubendes Resultat vor Augen wollte er jetzt natürlich nichts mehr vermasseln. „Es war schwierig für den Kopf“, stellte er fest. Die Lockerheit war doch etwas von ihm gewichen. Doch er meisterte auch diese Herausforderung mit einer 104,3.

„Alle haben sich mit mir gefreut“, registrierte Ulbrich, dass er auf einmal im Fokus des allgemeinen Interesses stand und er zum begehrten Interviewpartner avancierte. Vor allem seine Kollegen aus dem Nationalkader, Maximilian Dallinger und David Koenders, die ihn vor dem Turnier scherzhaft angespitzt hatten, dass er endlich mal die 630er-Marke knacken müsse, überhäuften ihn mit Glückwünschen.

Ulbrich beendet Finale auf Platz sieben

Dass er aus dem anschließenden Finale der besten acht Schützen, in das er als Erster eingezogen war, als Siebter herausging, war nur eine Marginalie. „Das war schwierig“, erklärte er, dass ihm die volle Motivation fehlte. Zu sehr hingen seine Gedanken noch der Qualifikation nach, in der die Geschichtsbücher des deutschen Luftgewehrschießens neu geschrieben werden durften. Einen derartigen Rekord muss ein Mensch erst einmal verkraften.

Das zweite Programm am nächsten Tag verlief dann so, wie er es insgeheim schon befürchtet hatte. Obwohl die Vorbereitung gut war, musste er sich dann jeden Schuss hart erarbeiten. „Es war nie so, dass es wirklich rund gelaufen ist“, bilanzierte er. Allerdings war das schon Klagen auf einem hohen Niveau. Zwei guten Serien zu Beginn (105,4 und 105,2) folgte ein leichter Durchhänger (103,8 und 104,1), ehe er auf einmal wieder seinen Rhythmus fand (105,3 und 104,3). Am Ende kam er mit 628,1 Ringen ungefähr auf denselben Schnitt wie bei der Qualifikation zur Europameisterschaft. Mit diesem Ergebnis landete er an neunter Stelle und verpasste das Finale nur um zwei Zehntelpunkte. „Wenn ich nach einem solchen Tag bei 628 Ringen stehe, bin ich sehr zufrieden“, gab es für Ulbrich nichts auszusetzen. Gipfelmomente sind auch für einen Sportler dünn gesät und nicht beliebig oft wiederholbar.