Maximilian Ulbrich verliert mit Dießen gegen den Tabellenführer - und schafft dennoch etwas Einmaliges

Von: Stefan Schnürer

Das Strahlen des Triumphators: Ausnahmslos Zehner schoss Maximilian Ulbrich gegen München. © FSG Dießen

Schon beim vorangegangen Bundesliga-Wettkampf hatte Maximilian Ulbrich sich in Topform präsentiert. Im Wettkampf bei Tabellenführer „Der Bund“ München gelang dem Wilzhofener etwas, was er zuvor noch nie geschafft hatte.

Wilzhofen – Nüchtern betrachtet war der Punkt, den Maximilian Ulbrich für die FSG Dießen im Duell gegen „Der Bund“ München holte, wertlos. Es war der einzige Punktgewinn, das Luftgewehrteam vom Ammersee verlor gegen den Tabellenführer der 1. Bundesliga Süd schließlich mit 1:4. Doch der Wilzhofener in Diensten der Dießener hatte Bemerkenswertes geschafft: Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte der 22-Jährige in seiner Karriere 400 Ringe geschossen – mehr geht nicht.

Gegen Fürth holt Maximilian Ulbrich mit 399 Ringen einen wichtigen Punkt für Dießen

Schon am Tag zuvor hatte er seine blendende Form unter Beweis gestellt. Gegen die SSG Dynamit-Fürth hatte Maximilian Ulbrich – wie schon zwei Wochen zuvor gegen Niederlauterbach – 399 Ringe geschossen und damit eine Weltklasseleistung erzielt. Und im Gegensatz zum Duell mit den Münchnern war der Punkt, den er gegen die Fürther holte, von entscheidender Bedeutung. Die Dießener gewannen knapp mit 3:2. Zwar rutschten sie in der zwölf Mannschaften umfassenden Liga auf Rang zehn ab, doch ein Zwischenziel haben die Dießener (6:12 Punkte) bereits erreicht: Direkt absteigen können sie nicht mehr. Schlimmstenfalls droht noch das Abrutschen auf Relegationsplatz elf, den im Moment Brigachtal (4:12) belegt.

Dießener Luftgewehrteam gegen Fürth unter Druck

Es waren nicht die besten Voraussetzungen, unter denen die FSG ihre beiden Wettkämpfe bestreiten musste. Mit der Inderin Shreya Agrawal und der Italienerin Nicole Gabrielli standen beide ausländischen Kräfte nicht zur Verfügung. Obendrein fiel Ines Maierhofer krankheitsbedingt kurzfristig aus. Nach der unerwarteten Niederlage gegen Niederlauterbach stand das Dießener Team ohnehin schon mehr als erhofft unter Druck. Aufgrund der Tabellenkonstellation musste aus den beiden Duellen also zumindest ein Sieg her – und das, obwohl die Dießener in beide Auseinandersetzungen als Außenseiter gingen. Neben Maximilian Ulbrich kam in beiden Wettkämpfen auch sein jüngerer Bruder Johannes zum Einsatz.

Gegen Fürth und München präsentiert sich Maximilian Ulbrich in Weltklasseform

Schon im ersten Duell gegen die Fürther gelang es der FSG, Druck aus dem Kessel zu nehmen. Gegen die Mittelfranken, die vor diesem Wettkampf mit 8:10 Punkten einen soliden Platz im Mittelfeld der 1. Bundesliga Süd belegten, fuhren die Dießener „einen extrem wichtigen Sieg“ ein, wie Johannes Ulbrich, der Vater von Maximilian und Johannes, berichtete. Johannes Ulbrich, der an Position fünf schoss, konnte leider nicht ganz an sein Ergebnis vom vergangenen Wettkampf gegen Kronau (390 Ringe) anknüpfen. Er kam diesmal auf 388 Ringe und musste sich Maximilian Wolf (395) recht deutlich geschlagen geben. Ganz anders dagegen Maximilian Ulbrich: Er erreichte 399 Zähler, was sein Vater in die Kategorie „Weltklasse“ einordnete. Damit hielt er den Fürther Dominik Fischer (394) sicher auf Distanz. Die weiteren Punkte zum Dießener Gesamtsieg trugen Stephan Sanktjohanser (397:394 gegen Franziska Strasser) und Nele Grimm (395:389 gegen Rani Parashara Kodandapani) bei.

Ulbrich behält die Nerven - und die Halle tobt

Tags darauf gegen „Der Bund“ München stellte sich schnell heraus, dass für die Dießener gegen den Tabellenführer kein Kraut gewachsen war. Johannes Ulbrich erlebte einen Leistungseinbruch. Mit seinen 384 Ringen hatte er nicht ansatzweise die Chance, sein Duell gegen Daniel Karg (396) erfolgreich zu gestalten. Nicht besser erging es seinen Teamkameraden Sanktjohanser (388), Grimm (391) und Silvia Rachl (392). Dann aber folgte der große Auftritt von Maximilian Ulbrich, der an Position eins perfekt schoss und das Optimum von 400 Ringen erzielte. Nachdem am Vortag sein 38. Schuss eine 9,9 war, hatte er diesmal seine Nerven im Griff und brachte die 400 sicher ins Ziel. „Die ganze Halle tobte“, berichtete Alois Ulbrich. Das war aber nicht allein das Verdienst seines Sohnes: Kurz zuvor hatte auch Münchens Topschützin Denise Rudingsdorfer im Wettstreit gegen Sanktjohanser 400 Ringe erreicht.