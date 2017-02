Mährlein/Pitters holen Bezirkstitel

Kegeln

von Paul Hopp schließen

Die Kreismeisterschaften sind abgeschlossen, nun geht es für die Sportkegler um die Titel im Bezirk Oberbayern. Ein Teil der Wettkämpfe ging am vergangenen Wochenende über die Bühne. Im Tandem-Mixed-Wettbewerb triumphierte ein Duo vom SKV Penzberg.

Tandem-Mixed

Erika Mährlein und Hans Martin Pitters sind in dem speziellen Wettkampf einfach eine Macht. Die beiden Sportkegler vom SKV Penzberg setzten ihre Serie an Podestplätzen aus dem Vorjahr fort. Auf der Bahn in Schongau holten sich Mährlein/Pitters die Goldmedaille. Im Finale besiegte das Duo die Paarung Heidi Garschhammer (Surheim) und Bernhard Meixner (Kirchanschöring) mit 2:0 Sätzen. Die Penzberger waren auch von den Holzzahlen her klar besser (273:248). Bei dem Wettbewerb werden 2 x 30 Wurf kombiniert abgegeben. Am 2. April treten die Penzberger nun bei den bayerischen Meisterschaften in Passau an.

Im Halbfinale hatten Mährlein und Pitters die Meister des Kreises „Chiemgau“, Brigitte Schwaiger und Stefan Brunnlehner (Wacker Burghausen), in einem spannenden Duell besiegt. Nach Sätzen stand es am Ende 1:1. Im „sudden victory“ gewannen die Penzberger mit 15:11. Die meisten Holz schafften Mährlein/Pitters im Viertelfinale, als sie auf 292 Punkte kamen und damit Veronika Gutzat/Torsten Elfert (SV-DJK Kolbermoor) mit 2:0 besiegten. Schon in der Qualifikation hatten sich die Penzberger mit 280 Holz an die Spitze des Feldes gesetzt.

Im vergangenen Jahr hatten Mährlein und Pitters im Tandem-Mixed-Wettbewerb den dritten Platz belegt. Bei den bayerischen Titelkämpfen holte das Duo danach die Silbermedaille und qualifizierte sich für die deutschen Meisterschaften. In Augsburg sorgten sie für eine Überraschung, als die die Bronzemedaille holten und im Halbfinale nur knapp dem späteren Sieger-Duo unterlagen.

Nur knapp am Finale schrammte bei den jüngsten Bezirksmeisterschaften in Schongau das Duo vom TSV Peißenberg, Stefanie Stoller und Alexander Mühl, vorbei. Das Duo unterlag im Halbfinale den späteren Zweiten mit 0:2 (235:246 Holz).

Frauen

In Mühldorf absolvierten die Frauen den ersten Teil ihrer Bezirksmeisterschaften. Dabei spielten die Keglerinnen aus dem Kreis „Zugspitze“ eine gute Rolle. Drei erreichten das Halbfinale, das am 9. April in Prien/Chiemsee zusammen mit dem abschließenden Finale ausgetragen wird. Für eine Topleistung im Viertelfinale sorgte Sabrina Waitz (FC Seeshaupt), die in ihrem Viertelfinale auf 550 Holz kam und damit Erika Mährlein (SKV Penzberg) mit 4:0 Sätzen besiegte. Ebenfalls souverän erreichte Carola Waitz (FC Seeshaupt) die Runde der letzten Vier: Sie besiegte Michaela Sepp (Frischauf Weilheim) mit 3:1 Sätzen. Spannung herrscht im K.o.-Duell von Gizela Paul: Die Keglerin vom SKV Penzberg setzte sich gegen Heidi Garschhammer (SKC Surheim) aufgrund der besseren Holzzahl (519:514) durch. Jede Kontrahentin hatte Nach Sätzen hatte es 2:2 gestanden. 14 Frauen waren angetreten, in der Qualifikation kämpften sie um einen Platz unter den besten Acht, der zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigte.

U-23-Juniorinnen

Ebenfalls in Mühldorf traten die Juniorinnen zu ihrer Qualifikation an. Dabei bestätigte Manuela Seitz (FC Seeshaupt) ihr starkes Ergebnis, das sie bei den Kreismeisterschaften erzielt hatte (wir berichteten). Mit 536 Holz war die 21-Jährige klar die Beste unter insgesamt vier Athletinnen. Ihr am nächsten kam Magdalena Siferlinger (SKK Bad Endorf) mit 523 Holz. Die Juniorinnen tragen ihre Halbfinal- und Finalpartien auch am 9. April in Prien aus.