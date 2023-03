Im Wüstensand beseitigt Maximilian Ulbrich alle Selbstzweifel - Jetzt liefert er auch auf internationaler Ebene

Von: Christian Heinrich

Teilen

Nach einem solchen Topergebnis ist gut spaßen: Maximilian Ulbrich besuchte nach seinem erfolgreichen Luftgewehr-Wettkampf die weltberühmten Pyramiden von Gizeh. Foto: ulbrich © Ulbrich (privat)

Beim Weltcup in Kairo sorgte Maximilian Ulbrich mit seinem zweiten Platz im Luftgewehr-Wettkampf für Furore. Doch bei seinem Erfolg plagten den Wilzhofener auch Selbstzweifel.

Kairo – Als Maximilian Ulbrich vor den Pyramiden von Gizeh stand, überfiel ihn ein Schauer der Bewunderung. „Beeindruckend, was die damals geschafft haben“, sinnierte der Sportschütze aus Wilzhofen. Besaßen die Grabmäler der Pharaonen schon in der Antike den Status eines Weltwunders, hat sich der 22-Jährige nun selbst daran gemacht, Dinge zu vollbringen, die zumindest für den Deutschen Schützenbund ebenso erstaunlich wie bemerkenswert sind. Nach fünf Jahren sicherte Ulbrich seinem Verband wieder einmal eine Einzelmedaille bei einem Worldcup. Zuletzt vollbrachte dieses Kunststück Julian Justus mit dem Luftgewehr in Fort Benning. Der Hesse holte damals sogar Gold.

Bislang hatte Ulbrich Spitzenergebnisse nur auf nationaler Ebene erzielt

Ulbrichs Silber glänzte jedoch nicht nur genauso strahlend, es besaß psychologisch gesehen auch denselben Wert. „Es brachte mir die Gewissheit, dass ich es auf jeden Fall kann“, wertete Ulbrich die Medaille auch als Befreiungsschlag von allen Selbstzweifeln. Bisher hatte der Polizeioberwachtmeister nur auf nationaler Ebene für Furore gesorgt. Deutsche Meisterschaft und deutscher Rekord mit dem Luftgewehr, das mochte alles schön und gut sein. Aber so lange sich Ulbrich nicht auf internationalem Parkett bewährte, bedeuteten diese Titel und Bestmarken nicht viel.

Der Erfolg von Ulbrich hing mehrmals am seidenen Faden

Ein derart gutes Ergebnis, das er in Ägypten erzielte, hing mehrmals am seidenen Faden. Nach fünf Serien bewegte er sich in der Qualifikation zwar auf brauchbare 530 Ringe zu, im letzten Durchgang begannen seine Gedanken allerdings verrückt zu spielen. Der Schütze registrierte, dass ab dem 54. Schuss seine Ergebnisse immer schwächer wurden – aber er reagierte nicht. „Du fühlst dich wie ein blinder Passagier, der nichts machen kann.“ Er nahm sich selbst wie einen Fremdling im eigenen Körper wahr. 10,2, 10,0, 9,8. „Mit dem dritten schwachen Schuss war klar, das Finale ist vorbei“, war seine Mutmaßung.

In den letzten vier Serien läuft Ulbrich wieder zu gewohnter Form auf

Ulbrich wollte nur noch dem Eindruck entgegenwirken, dass ihm bei seiner Premiere auf internationaler Bühne nach verheißungsvollem Start die Luft ausgegangen war. Die letzten vier Versuche gestaltete er wieder so, wie er es eigentlich schon vorher hatte machen wollen: Einer 10,6 folgte eine 10,8, danach wieder eine 10,6 und zu guter Letzt eine 10,7. Mit dem Gefühl, es sich selbst vermasselt zu haben, trat er schließlich aus dem Stand. „Ich war mega sauer auf mich selbst. Ich hätte mir in den Hintern beißen können“, gab er zu.

Eigentlich hatte Ulbrich den Sprung ins Finale verpasst

Manchmal muss ein Athlet solche tiefen emotionalen Täler durchschreiten, um dabei festzustellen, dass er bei allem Unvermögen doch irgendwie getragen wird. Ulbrich kam ins Finale durch ziemlich glückliche Umstände, aber er schaffte es, obwohl er nach der Qualifikation nur Neunter war. Da der zweitplatzierte Inder Shahu Tushar Mane von seinem Verband jedoch nur als Ersatzmann gemeldet worden war, fiel er aus der offiziellen Wertung – und Ulbrich rückte ins Fianale der besten acht Schützen nach.

Ich wollte nicht Vierter werden, der Rest war mir egal.

„Bei meinem ersten Weltcup gleich im Finale zu sein, war natürlich super“, stellte Ulbrich fest. „Alles andere war jetzt noch Zugabe.“ Aber auch hier rissen die Herausforderungen nicht ab. Der achte und letzte Platz nach den ersten fünf Schüssen entfachte seinen Kampfgeist neu. „Für mich war mega wichtig zu sehen, dass es noch funktioniert“, konstatierte er seinen Aufwärtstrend mit Erleichterung. Vor den Schüssen 21 bis 25 hatte sich sein eigener Anspruch so weit verschoben, dass fortan nur noch eine Medaille zählte. „Ich wollte nicht Vierter werden, der Rest war mir egal.“

Vielleicht sollte man sich in diesem Moment nicht sagen, dass Silber ausreicht.

Ulbrich wurde Zweiter, vor dem „Gold Medal Match“ hatte er Silber schon sicher. Das schien ihm zu genügen, jedenfalls vermisste er auf einmal die positive Anspannung bei sich, die ihn zuvor an seine Leistungsgrenze, aber auch fast in den Wahnsinn getrieben hatte. Denn was von außen so leicht und abgeklärt aussieht, erlebt Ulbrich selbst als zermürbende Nervenprobe. „Vielleicht sollte man sich in diesem Moment nicht sagen, dass Silber ausreicht.“ Jedenfalls schwor er sich, bei seiner nächsten Finalteilnahme aufs Ganze zu gehen.

Seinen nächsten Wettkampf bestreitet Ulbrich bei der EM in Tallinn

Die könnte früher kommen, als er es selber geplant hat. Seine Silbermedaille bescherte Ulbrich satte 1750 Punkte und damit Platz zwei in der aktuellen Weltrangliste hinter dem Sieger von Kairo, Rudrankksh Balasaheb Patil aus Indien. Damit geraten auf einmal die European Games in Krakau ins Visier des Oberbayern. Startplätze gibt es für die ersten zwölf Europäer in der Weltrangliste. Außerdem werden noch bei der Europameisterschaft in Talinn 15 weitere Tickets vergeben. Auch wenn Ulbrich nur noch bei der EM antritt und die weiteren Worldcups und Grand Prix’ auslässt, könnten seine Punkte am Ende reichen.

Eine Delegation aus der Heimat empfing Ulbrich am Flughafen in München

Er selbst sollte sich vorsichtshalber darauf einstellen. Schon der Erfolg in Kairo bescherte ihm jede Menge Aufmerksamkeit. Zwei Tage benötigte er, um all die Glückwünsche zu beantworten, die ihn per SMS erreichten. Als er wieder in München gelandet war, begrüßte ihn eine Delegation aus seinem Heimatort am Flughafen mit einem eigens angefertigten Transparent. „Schön, dass sie sich alle die Mühe machen“, freute er sich über den Trubel. Beeindruckende Leistungen ziehen die Menschen eben magisch an. Ob in Ägypten oder in Wilzhofen.