Maximilian Ulbrich lässt sich bei EM-Qualifikation auch von Rückenschmerzen nicht aus dem Konzept bringen

Wilzhofener Luftgewehr-Schütze mit starker Leistung

Von Christian Heinrich schließen

Im gesamten Wettbewerb der EM-Qualifikation war Maximilian Ulbrich von Schmerzen geplagt. Für die ganze Schinderei wurde der Wilzhofener jedoch belohnt.

Wilzhofen – Es war eine Tortur. Die Rückenschmerzen ließen einfach nicht nach. Maximilian Ulbrich musste sich bei jedem Schuss überwinden, um ihn sauber ins Ziel zu bringen. Als der Luftgewehrschütze aus Wilzhofen das erste Programm abgeschlossen hatte, standen 629,9 Ringe als Belohnung auf der Anzeigetafel. „Es war ein Kampf“, stöhnte er. Ausgezahlt hat er sich trotzdem.

Maximilian Ulbrich schließt EM-Qualifikation auf Rang zwei ab

Der 22-Jährige lieferte bei der Qualifikation zur Europameisterschaft nicht nur das zweitbeste Ergebnis im ersten Wettkampf ab, er verbuchte auch das zweitstärkste Resultat insgesamt. Neben Maximilian Dallinger, der sich als Erster mit 1885,5 Ringen behauptete, und David Koenders (1880,9) fährt Ulbrich (1884,2) zur EM nach Tallinn (5. bis 15. März). „Die Trainer waren stolz auf uns“, freute sich Ulbrich über die ersten Lorbeeren, die gleich an Ort und Stelle in Wiesbaden verteilt wurden. Das Trio bildet in München eine gemeinsame Trainingsgruppe. „Es ist das stärkste Team, das ich mir vorstellen kann“, freut sich Ulbrich schon auf den gemeinsamen Trip in die Hauptstadt von Estland. „Das wird echt cool.“

628 Ringe im Schnitt bedeuten für Ulbrich neuen persönlichen Rekord

Für den Polizeiobermeister in der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei ist es die erste erfolgreich bestandene Qualifikation, seitdem er im Seniorenbereich aktiv ist. Vor vier Jahren nahm er das letzte Mal an einer EM teil, damals allerdings noch bei den Junioren. Seine 628 Ringe im Schnitt bedeuten für ihn einen persönlichen Rekord. „Das hatte ich noch nie bei einer Ausscheidung“ – er durfte zurecht auf sich selbst stolz sein.

Erst plagt Ulbrich der Rücken, dann geht die Konzentration verloren

Der Wettkampf erwies sich für ihn als beinharte Bewährungsprobe. Von der Leichtigkeit, mit der er noch in der Bundesliga geglänzt hatte, war nur noch wenig zu spüren. Ulbrich musste sich jeden Schuss hart erarbeiten. Plagte ihn im ersten Programm noch der Rücken, verlor er im zweiten hin und wieder die Konzentration. „Ich habe es nicht hingekriegt, dass ich mich auf mich selbst fokussiere“, kritisierte er seine Leistung im Nachhinein. Irgendwann schaute er dann nicht mehr auf seine Kontrahenten, sondern nur noch auf sich selbst und wurde wieder ruhiger. Am Ende standen für ihn 627,8 Ringe zu Buche.

Auf Rang vier hat Ulbrich einen komfortablen Vorsprung

Nach dem ersten Tag lag er sechs Zehntel hinter Dallinger und drei Zehntel vor Koenders. Entscheidend war jedoch der Vorsprung auf Rang vier, der zu diesem Zeitpunkt für ihn bereits über acht Zähler betrug. Der satte Abstand war nicht ohne Tücken. „Da ruht man sich fast ein wenig auf dem Polster aus“, gestand er ein, dass sich ungewollt eine gewisse Laxheit breit machte.

Ulbrich kritisiert seine Vorstellung am Ende der Qualifikation als zu defensiv

Ulbrich versuchte, diesem Zustand entgegenzuwirken. Die Probe vor dem letzten Programm ging ihm mit 106,7 Ringen noch locker von der Hand. Doch mit dem ersten Schuss begannen die Probleme. Ulbrich startete gleich mit einer 9,9, der im Laufe der sechs Serien noch weitere fünf folgen sollten. Weil er dazwischen aber auch zahlreiche saubere Zehner ablieferte, summierte sich seine Ausbeute schließlich auf 626,5 Ringe. „Du verlierst deine aggressive Angriffshaltung, die du einfach brauchst“, bewertete er seine Vorstellung als zu defensiv. Es brannte aber nichts mehr an. Robin Zissel, der am Ende an vierter Stelle landete und damit als Ersatzmann nach Tallinn fährt, konnte den Abstand von acht Ringen nicht mehr wettmachen.

„Das muss ich erst wieder bringen auf der EM“, so Ulbrich. Der Wilzhofener weiß, dass es schwer sein wird, sein Resultat in Estland zu bestätigen. Fragt sich nur, was passiert, wenn ihm Körper und Geist das Leben nicht wieder schwer machen.