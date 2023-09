Erfolgreiche Seniorensportler aus Polling: Die große Überraschung gibt‘s bei der Siegerehrung

Von: Paul Hopp

Teilen

Erfolgreich im Deutschland-Trikot: Marianne und Peter Grünebach bei der Multisport-EM im belgischen Menen. © Privat

Bei der Multisport-EM in Belgien waren die deutschen Altersklassen-Athleten mit 21 Medaillen sehr erfolgreich. Marianne und Peter Grünebach trugen ihren Anteil dazu bei.

Menen – So ein „Rolling-Start“ ist eine feine Sache. Die Multisport-Athleten werden da einzeln, mit einigem Abstand, ins Wasser geschickt. Die berühmt-berüchtigte „Waschmaschine“, also das unangenehme Gedränge, Geschiebe und Geboxe im Wasser, entfällt. Gleichwohl ist es für die einzelnen Athleten schwer, wenn nicht gar unmöglich, den Überblick zu behalten, wo sie gerade im Wettkampf liegen – was nicht immer schlecht sein muss.

Silber für Marianne Grünebach im Aquabike

Für Marianne Grünebach gab es bei der Multisport-EM im belgischen Menen so eine schöne Überraschung: Erst bei der Siegerehrung für den Aquabike-Wettbewerb erfuhr die Pollingerin (69), das sie in ihrer Altersklasse die Silbermedaille gewonnen hatte.

Garniert wurde das Ganze mit einer weiteren Besonderheit: Auf der Radstrecke war sie sogar eineinhalb Minuten schneller gewesen als Peter Grünebach (75), der parallel zu den Aquabikern den Mitteldistanz-Triathlon absolvierte und wie seine Gattin dieselben 88 Kilometer abspulte. „Ein Novum“, wie der Ehemann anerkennend sagte. Er hatte für den Radsplit auf ein „normales“ Rennrad gesetzt, während Marianne Grünebach ein windschnittigeres Triathlonbike benutzte.

Zum Auftakt einen Aquathlon bestritten

Die beiden Pollinger hatten da schon jeweils einen Auftritt in den Beinen. Zum Auftakt der Multisport-Wettkämpfe nahmen sie einen Aquathlon, bestehend aus einem Kilometer Schwimmen und fünf Kilometer laufen, in Angriff. Los ging’s bei Gewitterregen und im Massenstart. Peter Grünebach holte sich mit der Zeit von 46:34 Minuten (18:57 fürs Schwimmen, 25:28 fürs Laufen) in seiner Altersklasse die Goldmedaille.

Der Vorsprung auf den Zweiten, den Franzosen Claude Dehaemers (50:14), fiel stattlich aus. Grünebach bescheinigte sich selbst „eine solide Leistung“. Marianne Grünebach (59:09) mischte beim Schwimmen (22:29) in ihrer Klasse durchaus vorn mit, hatte aber, bedingt durch eine Knie-OP, im Laufen Nachteile. Sie belegte den achten Platz.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Nach einem Ruhetag standen die längeren Distanzen auf dem Programm. Marianne Grünebach hatte im Aquabike zunächst 1,9 Kilometer schwimmend und danach 88,6 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren. Das tat die 69-Jährige in beachtlichen 3:55:42 Stunden. Wie sich erst hernach herausstellte, hatte sich die Pollingerin mit der Britin Joanna Lewis ein spannendes Duell um Silber geliefert: Elf Sekunden trennten beide Athletinnen am Ende. Marianne Grünebach hatte vor allem beim Wechsel und auf dem Rad (3:04:47) Zeit auf die im Wasser drei Minuten schnellere Britin gutgemacht. Mit dem Bike war die Pollingerin im Schnitt mit 28,8 km/h unterwegs.

Peter Grüenbach holt zweimal die Goldmedaille

Peter Grünebach war in seinem Mitteldistanz-Triathlon den beiden Konkurrenten aus Italien und Großbritannien schon beim Schwimmen haushoch überlegen. Die 1,9 Kilometer im Wasser absolvierte der Pollinger in 38:47 Minuten. Auf Massimo Cecchi hatte er da schon rund zehn Minuten herausgeholt, auf Jim Lemin annähernd 20 Minuten. Auf dem Rad schaffte Grünebach (3:06:11) die zweitbeste Zeit; Cecchi war da um drei Minuten schneller.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Beim abschließenden Halbmarathon nutzte der Pollinger seine Erfahrung als Hawaii-Finisher und Teilnehmer an 20 Triathlon-Langdistanzen. Grünebach achtete eigenen Worten nach „penibel auf die regelmäßige Aufnahme von Kohlehydraten, genügend Wasser und isotonischen Getränken“. Die 21,1 Kilometer brachte er in 2:04:11 Stunden hinter sich. Mit der Gesamtzeit von 5:58:32 Stunden überquerte er – „gepusht von tausenden von enthusiastischen Zuschauern“ – als Goldmedaillengewinner die Ziellinie.

Wie schon bei der Multisport-WM heuer im Frühjahr auf Ibiza war Peter Grünebach mit zwei Goldmedaillen der erfolgreichste deutsche Altersklassen-Athlet. Bei 50 Teilnahmen an offiziellen Welt- und Europameisterschaften im Bereich Triathlon und Multisport holte der ehemalige Berufssoldat 40 Podestplätze, darunter 16 Siege. Insgesamt holten die deutschen Age-Grouper in Westflandern 21 Medaillen, die meisten (13 Plaketten) gab es in der Disziplin „Aquabike“.