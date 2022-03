TSV Weilheim geht mit einem Pflichtsieg ins Topspiel

Von: Roland Halmel

Weilheimer Übermacht: Wie schon beim Hinspiel vor einem Monat waren die Handballer aus der Kreisstadt (in blauen Trikots) auch beim Rückspiel in Gilching ihrem Gegner in allen Belangen weit überlegen. © Roland Halmel

Weiter verlustpunktfrei sind die Handballer des TSV Weilheim in der Bezirksoberliga. Beim TSV Gilching siegten sie deutlich. Nun wartet das Spitzenspiel in Landsberg.

Weilheim – Nichts anbrennen ließen die Handballer des TSV Weilheim im Gastspiel beim TSV Gilching. Das punktlose Schlusslicht erwies sich für den Tabellenführer wie schon beim 25:12-Kantersieg im Hinspiel vor vier Wochen als keine allzu hohe Hürde. Die Mannen von Trainer Gerhard Becker erledigten ihre Pflichtaufgabe durch einen 31:18 (16:10)-Erfolg. Damit bleiben sie in der Bezirksoberliga weiterhin verlustpunktfrei (12:0) und fahren mit großem Selbstvertrauen ins Nachholspiel am heutigen Donnerstag beim schärfsten Verfolger TSV Landsberg.

„Der Start war super, dann sind wir aber komplett eingebrochen“, berichtete Weilheims Sprecher Lukas Schwendele über den Auftritt seines Teams in Gilching. Ehe sich die ersatzgeschwächten Gastgeber aus dem Landkreis Starnberg versahen, lagen sie nach zehn Minuten bereits mit sechs Toren hinten. Nach dem 8:2 (11.) stellten die Weilheimer gefühlt den Betrieb jedoch völlig ein.

Weilheim leistet sich in Hälfte eins eine Schwächephase

Eine katastrophale Chancenverwertung, darunter zwei verworfene Siebenmeter – am Ende hatten sie satte sechs Strafwürfe vergeben – und Schwächen in der Abwehr nutzten die Hausherren in der Folge, um auf 8:10 (20.) heranzukommen. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte fanden die Weilheimer langsam ins Spiel zurück. „Hinten sind wir wieder stabiler gestanden, und auch der Abschluss hat wieder geklappt“, berichtete Schwendele. Das hatte zur Folge, dass der Vorsprung der Weilheimer bis zum Seitenwechsel wieder auf sechs Tore angewachsen war.

Vor allem dank Nico Beinlich, der mit 13 Toren herausragte, setzten sich die Weilheimer im zweiten Abschnitt langsam weiter ab. Spätestens beim Stand von 25:14 (46.) war die Entscheidung gefallen. „Dann haben wir es souverän zu Ende gespielt“, urteilte Schwendele.

Viel Zeit, über den durchschnittlichen Auftritt in Gilching zu sinnieren, haben die Weilheimer Handballer indessen nicht. Bereits am heutigen Donnerstag steht das Nachholspiel beim ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten, dem TSV Landsberg (8:0 Punkte), auf dem Programm (20.30 Uhr, Sporthalle am Hungerbachweg). „Da muss auf jeden Fall eine Steigerung her“, sagt Schwendele, der mit einer ganz schweren Aufgabe für die Weilheimer rechnet.

„Landsberg wird bestimmt richtig heiß sein. Ich erwarte ein spannendes und enges Spiel“, so Schwendeles Prognose. Personell wird Coach Becker nicht groß umstellen müssen, ihm steht der gleiche Kader wie gegen Gilching zur Verfügung.

Statistik: Weilheims Spieler und Tore: Nico Beinlich (13), Lukas Schwendele (4), Max Osthöver (4), Korbinian Wimmer (3), Felix Letzsche (2), Max Pröll (2/2 Siebenmeter), Timo Weinmann (1), Fabian Löffler (1), Andreas Kunz (1), Philipp Bauer, Moritz Krause; Torhüter: Lorenz Pröll.

