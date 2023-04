Tanja Priller und ihr Kampf beim „4 Islands“-Race um einen Podestplatz

Von: Paul Hopp

Ein Team fürs „4 Islands“-Rennen: Tanja Priller (rechts) aus Penzberg und die Litauerin Greta Karasiovaité. © Triscelion SRT-Protective Factory/Privat

In diesen Tagen läuft das Mountainbike-Rennen „4 Islands“ in Kroatien. Tanja Priller und Daniela Höfler kämpfen dabei in verschiedenen Teams um gute Zeiten.

Rab – In diesen Tagen läuft das Mountainbike-Rennen „4 Islands“ in Kroatien. Bei dem Etappenrennen für Zweier-Mannschaften sind auch zwei Frauen aus dem Landkreis mit dabei: Tanja Priller (Penzberg) und Daniela Höfler (Burggen). Beide sind in der Klasse der Lizenzfahrerinnen (UCI Women) gut platziert. Am Donnerstag fand auf der Insel Rab die zweite Etappe statt.

Tanja Priller, fürs Team „Triscelion SRT-Protective Factory“ fahrend, belegte mit ihrer Partnerin, der Litauerin Greta Karasiovaité, auf dem Teilstück am Donnerstag in ihrer Klasse den dritten Platz. Das Duo überquerte nach 3:41:52 Stunden die Ziellinie. Die Strecke führte über 76 Kilometer (inklusive 1300 Höhenmetern) von Lopar nach Rab.

Tanja Priller mit Fahrerin aus Litauen am Start

In der Gesamtwertung büßten Priller und Karasiovaité allerdings einen Platz ein und sind nun Dritte. Ihren zweiten Rang verloren sie ans Duo Alessia Nay (Schweiz) und Liisa Ehrberg (Estland), das die Etappe am Donnerstag mit 3:31:02 Stunden gewann. Gesamtführende sind weiter die Deutschen Bettina Janas/Kim Ames.

Daniela Höfler liegt auf dem vierten Platz

Jeweils auf dem vierten Platz beendeten die Burggenerin Daniela Höfler und ihre Partnerin Evelyn Sulzer (Österreich) den Prolog und die beiden folgenden Etappen. Für die Strecke gestern benötigten sie 3:45:13 Minuten. In der Gesamtwertung liegt das „Rose Racing Circle“-Team logischerweise auch auf dem vierten Rang. Der Rückstand auf Priller/Karasiovaité beträgt 23:49 Minuten. Aufs fünftplatzierte Team haben Höfler/Sulzer knapp 22 Minuten Vorsprung.

Am Freitag, 21. April, wird auf der Insel Cres die dritte Etappe ausgefahren. Der Start erfolgt in Merag, danach stehen 84 Kilometer mit 1950 Höhenmetern auf dem Programm. Das Ziel befindet sich in Cres. Insgesamt sind knapp 200 Zweier-Teams in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen für das Rennen gemeldet. Das „4 Islands“ endet am Samstag mit der vierten Etappe.