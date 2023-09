Extremsport Klippenspringen: Schreckmoment in Mostar für Iris Schmidbauer

Von: Paul Hopp

Teilen

Berühmtes Bauwerk: Iris Schmidbauer und die anderen Athleten sprangen von der Stari-Most-Brücke. Das Foto zeigt sie nach dem ersten Durchgang, den sie als Zweitbeste beendete. © Red Bull Content Pool

Sie hatte die Chance auf einen Podestplatz. Doch dann erlebte Iris Schmidbauer beim Red-Bull-Springen in Mostar einen Moment, bei dem sie Pech und Glück zugleich hatte.

Mostar – Gleich nach dem Auftauchen aus dem Wasser zeigte Iris Schmidbauer den Rettungstauchern an: „Alles okay.“ Doch wer die Pählerin ein wenig kennt und ihren Gesichtsausdruck sah, den die im Wasser positionierte Kamera einfing, für den war klar: Nichts ist okay.

Schmidbauer war der finale vierte Sprung beim „Red Bull Cliff Diving“ in Mostar misslungen - und sie war entsprechend enttäuscht. Der in Reichweite befindliche Podestplatz war dahin, aber das war nur ein kleiner Aspekt.

Iris Schmidbauer mit starkem Beginn in Mostar

Die Pählerin hatte bei der Aktion Glück, dass ihr offenkundig nichts Schlimmeres passiert war. Da sie den abschließenden Barani nicht ganz zu Ende gebracht hatte, tauchte sie schräg nach vorn gebeugt ins Wasser ein – bei dem Tempo, das die Athletinnen beim Sprung aus 21 Metern Höhe drauf haben, eine haarige Situation. Die Kommentatoren im Livestream verglichen das, was ihr widerfuhr, mit einem „Aufwärtshaken beim Boxen“.

Ein Barani ist ein Salto mit einer halben Drehung. Schmidbauer stellt mit diesem Element sicher, dass sie mit den Füßen voraus eintaucht. Alles muss in Sekundenbruchteilen geschehen. Und ob der Barani gelingt, hängt auch davon ab, wie die Rotationen vorher funktionieren. Klingt kompliziert und ist es auch. So ein Sprung – im Falle Schmidbauers war es ein rückwärts gesprungener Dreifachsalto mit zwei Schrauben gestreckt – ist eine turnerische Höchstleistung.

Iris Schmidbauer krankheitsbedingt sehr geschwächt

Für derlei muss man absolut fit sein. Schmidbauer ging es in den Tagen von Mostar allerdings nicht gut. Eigens von ihr auf Instagram gepostete Fotos zeigten sie mit Infusionen im Bett liegend. Doch die amtierende Europameisterin wollte den Wettkampf bis zum Ende durchziehen, zumal sie ja so gut gestartet war.

Publikumsmagnet: Mehrere tausend Zuschauer wohnten der finalen vierten Runde beim „Red Bull“-Klippenspringen in Mostar bei. Das Foto zeigt Iris Schmidbauer bei ihrem rückwärts gesprungener Dreifachsalto mit zwei Schrauben gestreckt. © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Nach der ersten Runde lag die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld auf dem zweiten Platz. Vor dem letzten Sprung von der weltberühmten Stari-Most-Brücke nahm die 28-Jährige den vierten Rang ein, gerade mal 7,3 Punkte hinter der drittplatzierten Eleanor Smart (USA) – bei mehr als 220 Zählern, die beide bis dahin gesammelt hatten.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Bis dato hatte Iris Schmidbauer in der „Red Bull Cliff Diving“-Serie zwar schon einige vierte Plätze erreicht, das Podest hatte sie aber nur einmal erklommen. Das allerdings, heuer im Juni, beim historischen ersten Springen in Paris, in unmittelbarer Nähe des Eiffelturms. Dort wurde Schmidbauer Dritte hinter Rhiannan Iffland (Australien) und Molly Carlson (Kanada).

Iris Schmidbauer mit guten Saisonergebnissen

Die Chance, in Bosnien-Herzegowina, nochmals unter den besten drei zu landen, war da. Die missglückte Eintauchphase, darauf schauen die Wertungsrichter ganz genau, machte das Vorhaben zunichte. Zwar hatte Schmidbauer den zweitschwierigsten Sprung aller Teilnehmerinnen im Finale gezeigt, die Richter zückten aber für die Ausführung nur eine 3,5 im Schnitt. Das ergab in Kombination mit der Schwierigkeit (4,3) nur 45,15 Punkte.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Damit fiel sie weit zurück, am Ende stand nur der neunte Platz unter zwölf Starterinnen zu Buche. Bei den vier Wettkämpfen davor war ein siebter Rang ihr bis dato schlechtestes Resultat. „Ich hatte absolut nicht mehr die Kraft für diesen einen Sprung“, teilte die Pählerin mit. Schon davor war sie am Kämpfen. Auch in Mostar zeigte sie ihren Mehrfachsalto aus dem Handstand heraus. Hinterher rätselte sie selbst, „wie ich es geschafft habe, auf meinen Händen zu balancieren“, da es ihr so schlecht ging.

In der Gesamtwertung der Serie liegt Schmidbauer nach einer insgesamt guten Saison auf dem sechsten Platz, mit ordentlich Vorsprung auf die Verfolgerinnen Jessica Macaulay (in Mostar Sechste) aus Kanada und Yana Nestsiarava (Weißrussland). Die Wertung ist wichtig, denn die besten acht bekommen einen fixen Startplatz fürs nächste Jahr.

Ein Wettbewerb steht noch aus, und zwar am 19. November in Auckland. Für Schmidbauer ist es eine Art „Heimspiel“, denn in Neuseeland verbrachte sie während der Coronazeit rund zwei Jahre.