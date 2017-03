Max Nagl versinkt im Schlamm

Motocross

von Paul Hopp schließen

Starkregen, Schlammschlacht, Rennabbruch: Beim Motocross-Grand-Prix in Indonesien regierte das Chaos. Leidtragender war „Husqvarna“-Pilot Max Nagl.

Weilheim - Der Werksfahrer aus Weilheim blieb in der MXGP-Klasse beim zweiten Grand-Prix der Saison ohne Punkte. Am Ende konnte nur ein Wertungslauf ausgetragen werden. Und bei diesem versank Nagl buchstäblich im Schlamm. Der „Husqvarna“-Pilot blieb mit seiner Maschine in einer tiefen Spurrille stecken (das Motorrad steckte bis zum Auspuff im Schlamm) und musste das Rennen aufgeben. Damit blieb er komplett ohne Punkte.

„Es war ein harter Grand-Prix für uns alle“, sagte Nagl mit Blick auf das „Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing“-Team. Er habe einen mittelmäßigen Start erwischt und sich im Bereich der Top Ten bewegt, berichtete der Deutsche. „Der Kurs war an einigen Stellen fast unfahrbar. Die Rillen waren so tief, dass wir mit den Fußrasten stecken geblieben sind.“ In der Anfahrt vor einem Sprung blieb Nagl nach sechs Runden dermaßen stecken, dass er schließlich aufgeben musste. An diesem Schlammloch hatten auch Jeffrey Herlings und Romain Febvre ihre liebe Müh und Not.

Letztlich bildete das Ergebnis des ersten Wertungslaufs auch das Grand-Prix-Resultat. Normalerweise werden beim Motocross zwei Wertungsläufe absolviert. Je nach Platzierung erhalten die Fahrer Punkte (1. Platz = 25 Punkte, 2. Platz = 22 Punkte, 3. Platz = 20 Punkte und so weiter). Derjenige, der nach zwei Rennen die meisten Punkte hat, gewinnt die Tageswertung. Bei Punktgleichheit liegt derjenige Fahrer vorn, der die bessere Platzierung im zweiten Lauf erreicht hat.

Sieger in Indonesien wurde der Brite Shaun Simpson vor Glenn Coldenhoff (Niederlande) und Clement Desalle (Belgien). Der Sieger des Auftaktrennens in Katar, Antonio Cairoli (Itailen), wurde Vierter. Weltmeister Tim Gajser (Slowenien) belegte den siebten Rang. Aufgrund der starken Regenfälle in Pangkal Pinang (auf der Insel Bangka-Belitung gelegen) musste bereits das Qualifying-Rennen ausfallen. Für die Startaufstellung wurde das Resultat des freien Trainings herangezogen. Auch die anderen Wettbewerbe, die Rennen der MX2-Klasse und der Frauen, waren von den Witterungsverhältnissen stark beeinträchtigt. Heuer fand erstmals seit 1997 wieder ein Grand-Prix in Indonesien statt. Das nächste WM-Event steigt am 18./19. März in Neuquen (Grand-Prix von Argentinien).