Nagl übersteht schweren Sturz unverletzt

von Paul Hopp schließen

Durchwachsen verlief der WM-Auftakt für Motocross-Fahrer Max Nagl, er wurde Zwölfter. Im zweiten Wertungslauf hatte der Weilheimer großes Glück.

Weilheim – Das Ergebnis war mit Platz zwölf ausbaufähig, und dennoch konnte Max Nagl am Ende des WM-Auftakts beim Grand-Prix von Katar in Losail zufrieden sein. Denn im zweiten Wertungslauf stürzte der Weilheimer schwer, blieb aber unverletzt. Der 29-Jährige und seine Maschine landeten sogar neben der Strecke. „Es war ein großer Crash, aber zum Glück konnte ich das Rennen beenden“, so Nagl in einer Mitteilung des „Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing“-Teams.

An diesem Wochenende ist der Deutsche schon wieder im WM-Einsatz. In Pangkal Pinang, auf der indonesischen Insel Bangka-Belitung gelegen, steigt der zweite Grand-Prix der Saison. Erstmals nach 1997 macht der Motocross-Zirkus wieder in Indonesien Station. Der Kurs in Pangkal Pinang wurde extra für dieses Rennen errichtet. Die Wertungsläufe der MXGP-Klasse gehen am Sonntag, 5. März, um 7.15 Uhr und 10.10 Uhr (jeweils deutsche Zeit) über die Bühne. Indonesien ist, was die Uhrzeit betrifft, den Mitteleuropäern sechs Stunden voraus. Auf die Rennen hat Nagl mit seinem Teamkollegen Max Anstie zu Beginn der Woche noch in Lommel trainiert. In dem belgischen Ort wohnt der gebürtige Weilheimer seit einigen Jahren.

Obwohl die Vorbereitung für Nagl unter anderem mit dem zweifachen Sieg im Hawkstone-Park (wir berichteten) gut verlaufen war, tat sich der Werksfahrer in Losail eher schwer. Das Qualifying beendete er als Elfter. Im ersten Wertungslauf legte Nagl einen guten Start hin. Apropos Start: In dieser Saison ist hinter der Startanlage ein Metallgitter ausgelegt. Das soll Chancengleichheit herstellen. Bisher standen die Maschinen direkt auf dem Boden, wobei je nach Witterungsbedingungen die Verhältnisse auf den einzelnen Positionen unterschiedlich sein konnten. Die Piloten präparierten ihre Startfläche bislang auch immer recht aufwändig, um mehr Grip zu haben. Nagl lag zunächst an der vierten Stelle, ein Fahrfehler ließ ihn zurückfallen. Mit dem achten Platz im ersten Lauf war der Weilheimer recht zufrieden.

Im zweiten Rennen schaffte Nagl einen noch besseren Start, war dann in ein Duell mit Glenn Coldenhoff (Niederlande) verwickelt. In der vierten Runde passierte dann der Sturz. In der Folge kämpfte er sich noch um ein paar Ränge nach vorn und fuhr als Sechzehnter durchs Ziel. Immerhin: Nach der Qualifikation „lief es in den Rennen vom Fahrerischen her immer besser“, so Nagl. Zum fünften Mal begann die WM nun in Katar. Im Jahr 2015 hatte Nagl den Grand-Prix gewonnen, im Jahr 2014 war er zweiter geworden. Heuer holte sich der achtfache Weltmeister Antonio Cairoli mit dem Optimum von zwei Laufsiegen (50 Punkte) den tagessieg. zweiter wurde der amtierende Titelträger Tim Gajser (Slowenien/42 Punkte) vor Clement Desalle (Belgien/40). Bester „Husqvarna“-Fahrer war der Franzose Gautier Paulin (31 Punkte) als Sechster.