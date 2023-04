Start in die ADAC-MX-Masters: Max Nagl fährt in seiner eigenen Liga

Von: Paul Hopp

Mit der Nummer zwölf auf Platz eins: Max Nagl hatte zum Start der ADAC-MX-Masters seine Maschine und die Konkurrenz im Griff. © Bauerschmidt/ADAC Motorsport

Beim Start der ADAC-MX-Masters hat Max Nagl gezeigt, dass er es immer noch kann - selbst auf einer für ihn neuen Maschine. Auch Youngster Valentin Kees sammelte Punkte.

Fürstlich Drehna – Mehr Dominanz geht einfach nicht: Mit drei Start-Ziel-Siegen hat Max Nagl die Saison der ADAC-MX-Masters eröffnet. Beim Auftakt in Fürstlich Drehna (Brandenburg) hatte der Weilheimer (35) die Konkurrenz in der Top-Klasse klar im Griff.

Dass er alle Holeshots und alle drei Wertungsläufe gewann, „hat mich selbst überrascht“, so der Routinier in einer ADAC-Mitteilung. „Einfach war es dennoch nicht, denn die Konkurrenz ist stark und ich musste in jedem Rennen pushen und konnte keinen großen Vorsprung herausfahren.“

Max Nagl gewinnt alle holeshots in Fürstlich Drehna

Vor der Saison hatte Nagl sowohl die Motorradmarke als auch den Rennstall gewechselt. Der Team-Weltmeister von 2012 fährt nun auf einer Honda und für das KMP-Racing-Team. Die Umstellung stellte für den erfahrenen Profi, der 2008 seinen ersten Laufsieg in der Weltmeisterschaft feierte, offenbar kein Problem dar. In Fürstlich Drehna präsentierte sich Nagl in starker Form.

Max Nagl gewinnt mit dem Punkte-Maximum

Der Masters-Gesamtsieger des vergangenen Jahres zeigte gleich im ersten Wertungslauf am Samstag, dass er es war, der im Kampf um den Sieg zu schlagen war. Nagl sicherte sich den Holeshot und verteidigte die Führung bis zur Zielflagge souverän. KTM-Fahrer Henry Jacobi (Bad Sulza) blieb am Führenden zwar dran, konnte aber während der 17 Runden keinen wirklichen Angriff starten. Mit zehn Sekunden Abstand siegte Nagl.

In den beiden Wertungsläufen am Sonntag war der Rennverlauf ähnlich: Nach gewonnenem Start fuhr Nagl auf dem 1650 Meter langen Kurs einen Vorsprung auf die Konkurrenten heraus, den er bis ins Ziel verteidigte. Den zweiten Lauf gewann er mit sieben Sekunden Differenz auf Adam Sterry (Großbritannien), im dritten Rennen lag er gut fünf Sekunden vor Tom Koch (Wormstedt). Die Eventwertung gewann Nagl mit dem Optimum von 75 Zählern vor Koch (62) und Sterry (55). 42 Fahrer aus zehn Nationen waren klassiert.

Fuhr dreimal in die Punkte: Valentin Kees steigerte sich im Youngster-Cup im Verlauf der Rennen. © Steve Bauerschmidt/ADAC

Im parallel ausgetragenen Youngster-Cup zeigte Valentin Kees aus Schwabniederhofen in den Rennen aufsteigende Tendenz. Am Ende belegte der KTM-Fahrer vom „Kosak Racing Team“ mit 17 Punkten den 15. Platz unter 42 Teilnehmern.

Valentin Kees sammelt Punkte im Youngster-Cup

Im ersten Wertungslauf wurde Kees von einer Kollision am Start noch ausgebremst – auf dem 19. Platz fuhr er ins Ziel. Im zweiten Rennen lag Kees in der Anfangsphase des Rennens auf der 14. Position, fiel dann aber etwas zurück. Als Siebzehnter holte er immerhin vier Punkte.

Am besten lief es für den Schwabniederhofener im letzten Wertungslauf: Dort gelangen ihm in der ersten Runde einige Überholmanöver und er mischte er im Vorderfeld mit, fuhr lange an der achten Stelle. Die Zielflagge sah er als Zehnter, was ihm elf Zähler einbrachte. Die Eventwertung in Fürstlich Drehna im Youngster-Cup gewann der Deutsche Cato Nickel (69 Punkte) vor dem Schweizer Mike Gwerder (57) und dem Deutschen Peter König (47).

Die ADAC-MX-Masters umfassen heuer wieder acht Veranstaltungen mit je drei Wertungsläufen pro Wochenende. Gefahren wird auf Motocrossstrecken in Deutschland, einmal (27./28. Mai) geht es ins dänische Randers. Die Saison endet am 23./24. September mit den Rennen in Dreetz (Brandenburg). Das nächste Event steigt am 13./14. Mai in Mölln (Schleswig-Holstein). PAUL HOPP