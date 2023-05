Defekte Kupplung, gebrochene Speichen: Max Nagl muss in Mölln improvisieren

Von: Paul Hopp

Konzentration vor dem Start: Honda-Fahrer Max Nagl beim ADAC-MX-Masters in Mölln. © Bauerschmidt/ADAC Motorsport

Beim ADAC-MX-Masters in Mölln hatte Motocross-Pilot Max Nagl einige technische Probleme. Der Routinier ließ sich davon aber nicht verunsichern, wie das Ergebnis zeigt.

Mölln – Es lief wahrlich nicht alles glatt für Max Nagl bei der zweiten Veranstaltung der ADAC-MX-Masters. Probleme mit der Kupplung, ein Sturz und gebrochene Rad-Speichen – das sind alles Dinge, die ein Motocross-Pilot nicht unbedingt gebrauchen kann.

Der Routinier aus Weilheim ist aber auch schon so lange im Geschäft, dass er mit derlei Schwierigkeiten umzugehen weiß. Nagl schaffte es in Mölln im südlichen Schleswig-Holstein trotz allem in der Eventwertung auf das Podest.

Mit 63 Punkten belegte der Honda-Fahrer hinter den beiden KTM-Piloten Adam Sterry (Großbritannien/67) und Henry Jacobi (Deutschland/64) den dritten Platz. In der Gesamtwertung bleibt Nagl – nach seinem überlegenen Auftaktsieg – an der Spitze. Der Wahl-Belgier sah es pragmatisch: „Insgesamt bin ich zufrieden, ich habe wichtige Punkte für die Meisterschaft gesammelt.“

Nagl hat Probleme mit der Kupplung

Es sei „kein leichtes Wochenende“ für ihn gewesen, „aber technische Probleme können im Motorsport auftreten“. Dem Konkurrenten Sterry gratulierte Nagl fair zu seinem ersten Event-Sieg bei einem MX-Masters-Wochenende: Der Brite habe eine großartige Leistung gezeigt.

Im Zeittraining zeigte hingegen Nagl die beste Performance – er sicherte sich die Top-Position für die Startaufstellung. Als das Gatter fiel, hatte der Gesamtsieger des Jahres 2022 jedoch Probleme mit der Kupplung. Klassen-Neuling Noah Ludwig nutzte die Chance, um sich vor dem Favoriten den „Holeshot“ zu holen.

Motocross-Fahrer Maximilian Nagl (Deutschland/Honda/KMP Honda Racing powered by Krettek ) beim ADAC MX Masters 2023 in Mölln. © Steve Bauerschmidt / ADAC Motorsport

Noch in der ersten Runde ging Nagl zu Boden – „aus eigener Schuld“, wie er betonte. So fiel er weit zurück, die erste Runde beendete er lediglich an der 26. Stelle. Im weiteren Verlauf arbeitete sich Nagl aber nach vorn – als Achter sah er die Zielflagge.

Max Nagl holt sich in Lauf zwei den holeshot

Ins zweite Rennen, am Tag darauf, startete der Fahrer vom Team „KMP Honda Racing powered by Krettek“ dann so, wie man es von ihm gewohnt ist: mit dem „Holeshot“. Als Erster bog er vom Startbereich auf die eigentliche Strecke ein und baute danach seine Führung aus. Etwa in der siebten Runde bemerkte er, dass an seinem Hinterrad offenbar Speichen gebrochen waren.

Gebrochene Speichen machen Nagl Probleme

Nagl musste das Tempo drosseln, um keinen Ausfall zu riskieren. Sein Abstand zu den Verfolgern war aber so groß, dass er letztlich doch als Erster (mit 1,3 Sekunden Differenz zu Jacobi) die Ziellinie überquerte. In einzelnen Runden war er zwei Sekunden langsamer als Jacobi unterwegs gewesen.

Im dritten Wertungslauf lag Nagl nach der ersten Runde an der fünften Stelle. „Ich hatte nicht den besten Start“, gab er zu. In der Folge überholte er aber Konkurrent um Konkurrent. Fünf Runden vor Schluss ließ Nagl auch Sterry hinter sich und übernahm so die Führung. Mit sechs Sekunden Vorsprung gewann der Weilheimer den Lauf, was ihm das Maximum von 25 Punkten bescherte.

Vor dem Auftritt in Mölln war Nagl bei zwei Rennen in Frankreich erfolgreich unterwegs gewesen. In Sainte-Austreberthe (Normandie) holte er bei einem regionalen Meisterschaftswettbewerb auf einer klassischen Wiesen-Naturpiste mit vielen Auf- und Abfahrten den Tagessieg. Nagl gewann zwei Läufe und wurde einmal Fünfter. Danach nahm er im Rahmen der französischen Elite-Serie am Rennen in Bitche teil. Die Plätze eins und fünf bedeuteten für ihn in der Tageswertung Rang drei.