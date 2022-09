Team-WM: Nagl fährt auf fremder Maschine auf Rang acht

Von: Paul Hopp

Motocross-Fahrer Max Nagl; hier beim ADAC-MX-Masters-Rennen 2022 in Gaildorf. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Das „Motocross of Nations“ stellte für Max Nagl eine spezielle Herausforderung dar. Der Fahrer aus Weilheim konnte nicht auf seine gewohntes Husqvarna-Bike zurückgreifen.

Red Bud – Es war schon ein kleines Wunder, dass Max Nagl beim „Motocross of Nations“ sich überhaupt noch mit dem Fahren beschäftigen konnte. Angesichts des beschränkten Budgets, das zur Verfügung stand, konnten nicht alle Fahrer des „Team Germany“ ihre Rennmaschinen aus Europa in die USA verschiffen lassen. Auf der Rennstrecke „Red Bud“, in Buchanan (Michigan), ging die prestigeträchtige Team-Weltmeisterschaft heuer über die Bühne. Nagl (Husqvarna) und Tom Koch (KTM) mussten sich über ihre Hersteller Motorräder mieten bzw. organisieren und für ihre Bedürfnisse anpassen.

Im Detail eine schwierige Angelegenheit – noch dazu, wenn, wie im Falle von Nagl, diverse Komponenten zunächst an eine falsche Adresse nach Kalifornien statt nach Michigan geliefert werden. Ein Kurierdienst musste organisiert werden, der die 2800 Kilometer Entfernung schnellstmöglich überbrückte. „Es wurde alles hektisch, im Endeffekt ist alles angekommen“, so Nagl in einem Video.

„Team Germany“ bei MXoN auf Platz acht

Für den aus Weilheim stammenden Routinier war es eigenem Bekunden nach das erste Mal bei einem Rennen in Übersee, „bei dem ich alles selbst organisiert habe, vom Motorrad über alle Teile. Das war auch Neuland für mich.“ Die Husqvarna, mit der er unterwegs war, war ein Vorführmodell der 22er-Serie, „zu 99 Prozent ein Serienmotorrad“. Das Ding „ist gerade mal fünf Stunden gelaufen“, so Nagl. Das bedeutet: „Es ist perfekt eingefahren.“

Den ganzen Umständen zum Trotz zeigten Nagl, Koch und Simon Längenfelder (GasGas) eine beachtliche Vorstellung. Nach drei Rennen, in denen Fahrer verschiedener Klassen gegeneinander antraten, belegte das deutsche Trio den achten Rang. „Mit einem Platz in den Top Ten haben wir unser gestecktes Ziel erreicht. Wir haben keinen einzigen Ausfall gehabt und unsere Fahrer haben anständige Resultate eingefahren“, so Teammanager Marcel Dornhöfer.

Max Nagl überzeugt auf „Red Bud“-Strecke

Besser war das „Team Germany“ in den vergangenen sechs Jahren nur einmal gewesen – 2019, als Koch, Längenfelder und Dennis Ullrich in Assen (Niederlande) Siebte wurde. Beim letzten Auftritt in den USA, ebenfalls auf der „Red Bud“-Rennstrecke, waren die Deutschen in der Besetzung Nagl, Ken Roczen und Henry Jacobi auf dem neunten Rang gelandet. Überstrahlt wird freilich alles vom deutschen WM-Triumph 2012 in Lommel, als Nagl, Roczen und Marcus Schiffer zum ersten und bislang einzigen Mal die Chamberlain-Trophy gewannen.

Heuer lagen die Deutschen nach den Qualifying-Rennen auf dem neunten Platz und schafften es damit locker ins A-Finale der besten 20 Teams. Venezuela schaffte es schließlich noch, als Sieger des B-Finales, sich für die drei Wertungsrennen der Top-Nationen zu qualifizieren.

Nagl war als Fahrer in der MXGP-Klasse gesetzt. Im ersten Wertungsrennen (MXGP/MX2) hatten er und Längenfelder am Start im Gedränge zu kämpfen, lagen jenseits der Top-20. Nagl arbeitete sich schnell an die 15. Position vor und fuhr als Elfter über die Ziellinie. „In der dritten Runde habe ich bemerkt, dass mein Motorrad viel Kühlwasser verlor. Daraufhin versuchte ich, so schonend wie möglich zu fahren und vermied es, die Kupplung zu benutzen oder den Motor hoch auszudrehen. Mit der Zeit stellte ich mich gut auf diese Fahrweise ein“, so Nagl gegenüber dem „Crossmagazin“. Längenfelder belegte den 17. Rang.

Die Deutschen lagen damit im Nationen-Ranking an der siebten Stelle; beim „Motocross of Nations“ werden die Platzierungen zusammengezählt (inklusive eines Streichergebnisses) – das Team mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt. Im zweiten Wertungslauf (Open/MX2) hielten Koch und Längenfelder mit den Rängen 16 und elf den siebten Gesamtrang. Ganz vorn duellierten sich die USA, Australien und Frankreich um den WM-Titel.

Im finalen Rennen (MXGP/Open) wurde Nagl zu Beginn von einem Sturz eines Kontrahenten aufgehalten. Auf dem 22. Platz kam er aus der ersten Runde. Er kämpfte sich nach vorn, doch ein Sturz in der fünften Runde warf ihn wieder aus den Top-20. Nagl verlor bei dem Sturz an seinem Bike den vorderen Kotflügel, wodurch er für den Rest des Rennens permanent Erde von seinem Vorderrad auf die Brille bekam. Dennoch fuhr er immerhin noch bis auf Rang 16 vor. Teamkollege Koch, der in der Endphase des Rennens von Nagl passiert wurde, belegte den 18. Platz. „Nach dem schlechten Start war der frühe Sturz ärgerlich, aber danach kam ich gut in Fahrt, auch wenn meine Sicht eingeschränkt war. Ich konnte in jeder Runde Fahrer überholen. Mit meiner fahrerischen Leistung bin ich sehr zufrieden“, sagte Nagl.

Den WM-Titel sicherte sich Gastgeber USA (16 Punkte) – zugleich Rekordsieger – vor Frankreich (23) und Australien (26). Vorjahres-Gewinner Italien wurde Vierter. In den Klassenwertungen überzeugte Nagl bei den MXGP-Fahrer als Siebter. Koch (Open/Zehnter) und Längenfelder (MX2/Fünfter) waren unter je 20 Piloten ebenfalls ordentlich platziert.