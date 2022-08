MX-Masters in Gaildorf: Kees in den Top Ten, Nagl erstmals nicht auf dem Podest

Von: Paul Hopp

Publikumsliebling: Max Nagl steht bei allen Rennen, an denen er teilnimmt, im Fokus der Fans. Das Tageszweiter bei DM-Open-Rennen © Imago Images/Peter Hartenfelser

Spannende Rennen gab es bei den ADAC-MX-Masters in Gaildorf: Mittendrin auch ein Duo aus dem Landkreis, das insgesamt viele Punkte für die Gesamtwertung holte.

Gaildorf – Zum Überschwang neigt Valentin Kees wahrlich nicht. Zum ersten Mal in dieser Saison hatte der 17-Jährige aus Schwabniederhofen bei den ADAC-MX-Masters ein Rennwochenende im „Youngster Cup“ in den Top Ten abgeschlossen. Sein Fazit dazu lautete: „An meinen Starts müssen wir noch arbeiten.“ Gleichwohl war der Fahrer vom „KTM Kosak Racing“-Team zufrieden mit seiner Platzierung. „Schritt für Schritt“ soll es nun weitergehen, so Kees.

Im internationalen Feld in Gaildorf war der KTM-Fahrer am Ende drittbester Deutscher. Mit den Rängen zehn, 13 und acht in den drei Wertungsläufen sammelte er auch ordentlich Punkte für die Gesamtwertung der Masters-Serie. Mit nunmehr 84 Zählern liegt Kees im „Youngster Cup“ an der 15. Stelle.

Valentin Kees bei MX-Masters in den Top Ten

Er läge sicher deutlich weiter vorn, hätte er nicht bei der Veranstaltung davor in Tensfeld nicht starten können. Ein Unfall im Qualifying verhinderte allerdings einen Einsatz in den Rennen (wir berichteten). Die Armverletzung war nach einigen Tagen Pause verheilt. Kees konnte bei den Rennen zur „Deutschen Meisterschaft Open“ an den Start gehen. Beim MSC Aichwald erlebte der Schwabniederhofener gegen die nationale Konkurrenz ein „gutes Wochenende mit Fortschritten“.

Hat derzeit Grund zur Freude: Valentin Kees (rechts) hat zuletzt bei der DM-Open und beim ADAC-MX-Masters gute Resultate eingefahren, was auch die Teammitglieder freut. Das Foto entstand beim Open-DM-Rennen in Aichwald. © Lichtblau Dieter/KTM Kosak

Kees mit starkem Auftritt bei der Open-DM

Den ersten Lauf der Junioren-Klasse (250 ccm) gewann Kees nach 17 Runden mit eineinhalb Sekunden Vorsprung. Nach gutem Start lag er schnell an der zweiten Position. In der siebten Runde holte er sich die Führung und gab sie nicht mehr her. Im zweiten Rennen mischte Kees zunächst wieder ganz vorn mit, musste dann aber langsamer fahren. Magenkrämpfe machten dem KTM-Piloten zu schaffen. Dennoch passierte er als Dritter die Ziellinie. In der Tageswertung belegte Kees hinter dem punktgleichen Laurenz Falke (STC Racing Team), der den zweiten Lauf gewonnen hatte, den zweiten Platz.

In Gaildorf landete der Schwabniederhofener in der Tageswertung gleich fünf Ränge vor Falke. Zugleich war Kees bester Fahrer des „KTM Kosak Racing“-Teams. Auf Paul Bloy (10.) hatte er drei Zähler Vorsprung, auf Constantin Piller (12.) betrug der Abstand acht Punkte. Das Maß der Dinge beim fünften MX-Masters-Event der Saison war im „Youngster Cup“ der Franzose Maxime Grau. Auf seiner „Husqvarna“ gewannn er alle Wertungsläufe und sammelte so das Maximum von 75 Punkten. Er liegt auch in der Gesamtwertung vorn. Zweiter wurde der Spanier Guillem Farres (64), Dritter der Deutsche Max Spies (58).

In der Masters-Klasse erlebte das Publikum in Gaildorf eine Überraschung. Max Nagl, der bislang alle vier Tageswertungen in dieser Saison gewonnen hatte, musste sich diesmal nach drei Wertungsläufen mit dem vierten Platz zufrieden geben. Im ersten Lauf lag der „Husqvarna“-Fahrer vom „Krettek-Haas-Racing-Team“ in der Startrunde nur an der zwölften Stelle, machte dann aber zahlreiche Plätze gut. Danach ereilte ihn das Pech: An Position vier liegend, stürzte Nagl. Als Siebter kam er ins Ziel.

Max Nagl erstmals in dieser Saison nicht ganz vorn

Im zweiten Rennen fuhr Nagl hinter dem späteren Tagessieger, Yamaha-Pilot Valentin Guillod (Schweiz) einen sicheren zweiten Platz heraus. Den finalen Wertungslauf beendete der Routinier aus Weilheim auf dem dritten Platz. Kurz vor Schluss ging der an Position zwei fahrende Franzose Jordi Tixier zu Boden – er wurde so von Tom Koch und Nagl noch überholt.

Am ersten Rennntag „steckte der Wurm drin mit einem schlechten Start und dann noch einem Sturz“, so Nagl in einer ADAC-Mitteilung. Am Sonntag „waren meine Starts gut, ich konnte sie aber nicht in Siege ummünzen. Ich war zwar schnell, aber nicht schnell genug.“ Er habe jedoch auch nicht übers Limit gehen wollen, um keinen Sturz zu riskieren, „wodurch man mehr Punkte verlieren kann“. So führt er weiter mit deutlichem Vorsprung die Gesamtwertung an, „darüber bin ich happy“, so Nagl via „Instagram“. Vor den abschließenden drei Veranstaltungen beträgt sein Abstand zum Zweiten, Tixier, immerhin 51 Punkte.