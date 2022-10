MX-Masters-Champion Nagl beweist im Finale besonderen Ehrgeiz

Von: Paul Hopp

Kontrolliert zum Gesamtsieg: Max Nagl beim Finale der ADAC-MX-Masters in Fürstlich Drehna. © Steve Bauerschmidt/ADAC Motorsport

Max Nagl hat die Serie der ADAC-MX-Masters gewonnen. Beim Finalevent in Fürstlich Drehna beließ es der Weilheimer aber nicht dabei, „nur“ den Gesamtsieg zu holen.

Fürstlich Drehna – Wirklich anstrengen musste sich Max Nagl nicht mehr, aber der neue Champion der ADAC-MX-Masters wollte schon nochmals zeigen, dass er den Titel, der ihm schon nicht mehr zu nehmen war, wirklich verdient hatte. Und so drückte Nagl im allerletzten Wertungslauf auf dem Kurs in Fürstlich Drehna so richtig aufs Tempo.

Erst zog er an „holeshot“-Jorge Zaragoza (Spanien) vorbei, dann machte sich der Husqvarna-Fahrer aus Weilheim auf die Jagd des Führenden Adam Sterry (Großbritannien). In der achten Runde, also zur Hälfte des Rennens, überholte Nagl den Konkurrenten. Danach baute er den Vorsprung auf die Konkurrenten aus. Satte zwölf Sekunden vor dem Zweiten, Tom Koch, überquerte der Routinier die Ziellinie.

Max Nagl gewinnt ADAC-MX-Masters zum dritten Mal

„Ich wollte die Saison unbedingt mit einem Laufsieg abschließen, nachdem ich mich gestern auf den Titelgewinn konzentriert habe“, so Nagl in einer ADAC-Mitteilung. Am ersten Tag des Rennwochenendes in Brandenburg hatte er mit Rang zwei im ersten Wertungslauf seinen Gesamtsieg vor dem in diesem Rennen erstplatzierten Franzosen Jordi Tixier (KTM) fix gemacht. „Es hat jetzt einige Jahre gedauert, aber umso besser fühlt sich die Meisterschaft an“, sagte Nagl.

Für ihn war es der insgesamt dritte ADAC-MX-Masters-Titel. Der letzte lag allerdings schon 14 Jahre zurück. 2008 gewann Nagl die prestigeträchtige Serie. Danach war der Weilheimer rund zehn Jahre vornehmlich in der Motocross-WM unterwegs, wurde 2009 Vize-Weltmeister, 2016 Gesamtdritter und 2012 Team-Weltmeister. In der vergangenen Saison war Nagl schon dran am MX-Masters-Sieg, fuhr zu Beginn zahlreiche Siege ein. Eine Rippenverletzung bremste ihn aus, am Ende der damals lediglich fünf Events umfassenden Serie wurde er Dritter.

Auch Spaß muss sein: Unmittelbar nach der letzten Zieldurchfahrt wurde Gesamtsieger Max Nagl von seinem Team mit speziellen Accessoires ausstaffiert. © ADAC

Heuer erstreckten sich die MX-Masters über acht Veranstaltungen mit je drei Wertungsläufen. Nagl dominierte von Beginn an das Geschehen. Nur zweimal – in Gaildorf und Jauer – reiste er ohne Laufsieg heim. Zum Auftakt, in Dreetz, und beim vierten Event, in Tensfeld, holte er das Maximum von 75 Punkten. Von insgesamt 24 Wertungsläufen gewann Nagl 13. Mit 551 Punkten gewann er die Gesamtwertung klar vor Tixier (493) und Tom Koch (444), mit dem er jüngst beim „Motocross of Nations“ fürs „Team Germany“ den respektablen achten Platz belegt hatte. „Mich freut es vor allem, zusammen mit dem ,Krettek-Haas-Racing-Team‘ Champion geworden zu sein“, sagte Nagl nach seinem Coup – und kündigte an: „Ich bin trotz meines Alters aber noch nicht fertig und werde nächstes Jahr nochmal antreten“, so der 35-Jährige.

Max Nagl gewinnt ADAC-MX-Masters mit klarem Vorsprung

Das Renn-Event in Fürstlich Drehna schloss der Husqvarna-Pilot mit 69 Punkten auf dem zweiten Platz hinter Tixier (70) und vor Sterry (56) ab. Wechselhaftes Wetter – von Sonne bis Regen war einiges geboten – stellte die Fahrer vor gut 8000 Zuschauern vor Herausforderungen. Im ersten Race gewann Nagl den Start, konnte sich aber nicht groß absetzen. Als er vier Runden vor Schluss im Verkehr mit überrundeten Fahrern aufgehalten wurde, zog Tixier vorbei. Nagl riskierte nichts, da ihm der zweite Platz zum vorzeitigen Titelgewinn reichte. Im zweiten Lauf überholte der Weilheimer in der sechsten Runde Tixier und ging in Führung. Doch einmal mehr hatte der Deutsche Probleme beim Überrunden von anderen Fahrern, sodass erneut Tixier vor ihm gewann. Nagls Ehrgeiz war damit angestachelt – im dritten Lauf gelang ihm dann der ersehnte Sieg.

Sieg in der Teamwertung: Valentin Kees steuerte zum Erfolg der „KTM Kosak Racing“-Equipe durch seine Resultate im „Youngster Cup“ diverse Punkte bei. © Bauerschmidt/ADAC

Weniger zufrieden mit seinem Abschneiden war Nachwuchsfahrer Valentin Kees. Der Schwabniederhofener – zuletzt bei der Veranstaltung des MSC Reichling souveräner Sieger gleich in zwei Klassen – musste sich in Fürstlich Drehna im „Youngster Cup“ mit dem 24. Platz unter 41 Startern zufrieden geben. „Ein schwieriges Wochenende“, so lautete das Fazit des Piloten vom „KTM Kosak Racing“-Team. In den Rennen eins (21. Platz) und drei (22. Platz) blieb er ohne Punkte. Im zweiten Wertungslauf sammelte Kees als Siebzehnter immerhin vier Zähler.

In der Gesamtwertung des „Youngster Cups“ belegte der 17-Jährige mit 128 Punkten den zwölften Platz. Hinter Paul Bloy (10.) war er zweitbester Fahrer des „Kosak Racing“-Teams. Die meisten Punkte an einem Rennwochenende, nämlich 33, hatte Kees beim vorletzten Event, in Holzgerlingen, gesammelt. Dort belegte er im internationalen Feld den achten Platz. Einmal, in Tensfeld, musste Kees nach einem Sturz pausieren und konnte so gar keine Punkte sammeln. Ansonsten sammelte er regelmäßig Zähler – und hatte damit Anteil am Sieg der „KTM Kosak Racing“-Truppe in der Team-Gesamtwertung der ADAC-MX-Masters.