Max Nagl dominiert im Hawkstone-Park

Die Vorbereitung auf die WM läuft gut für Max Nagl: Beim "Hawkstone International" in England bestimmte er das Geschehen.

Weilheim – Bei der Siegerehrung musste Max Nagl noch einmal seine ausgezeichneten koordinativen Fähigkeiten beweisen. Der Weilheimer hatte einen großen Teller, einen stattlichen Pokal sowie eine Sektpulle in den Händen zu halten. Obendrein musste er auch noch freundlich für die Fotografen lächeln. Das alles meisterte der Werksfahrer des „Husqvarna“-Teams problemlos.

Ähnlich souverän hatte er zuvor die Wertungsläufe beim „Hawkstone International“ gestaltet. Der 29-Jährige dominierte auf dem Motocross-Kurs nordwestlich von Birmingham das Geschehen. In der MX1-Klasse fuhr er einen ersten und einen zweiten Platz ein und holte sich mit 47 Punkten den Tagessieg. Schließlich gewann er auch noch das „Superfinale“ der besten MX1- und MX2-Piloten mit acht Sekunden Vorsprung auf Jordi Trixier (Frankreich). Beim Wettbewerb im Hawkstone-Park waren auch die Werksteams von „Suzuki“ und „Kawasaki“ am Start.

+ Siegerlächeln: das „Husqvarna“-Trio mit (v.l.) Gesamtsieger Max Nagl, Manager Antti Pyhrönen und Max Anstie. © Fotos: R. Archer/Husqvarna

Nagl war zufrieden: „Meine Starts waren in allen drei Läufen gut. Ich bin glücklich, dass ich mein eigenes Tempo fahren konnte.“ Der Sieg in England gebe ihm ordentlich Schub fürs Selbstvertrauen, so der Weilheimer in einer Mitteilung. Was die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft betrifft, „läuft alles voll nach Plan“, so Nagl. „Jeder im Team gibt sein Bestes. Wir werden hart arbeiten, damit wir zum Saisonstart bei 100 Prozent sind.“ Die Weltmeisterschaft in der MXGP-Klasse beginnt am 25. Februar mit dem Grand-Prix in Katar. Im Vorjahr hatte Nagl die WM als Gesamtdritter abgeschlossen. Neben ihm waren in England auch die Teamkollegen in Form: MXGP-Neuling Max Anstie wurde mit sechs Zählern Rückstand auf Nagl Zweiter der MX1-Wertung. Das „Superfinale“ beendete der Lokalmatador auf dem dritten Platz. Der dritte „Husqvarna“-Fahrer, Gautier Paulin (Frankreich), wurde in der MX1-Klasse Vierter und im „Superfinale“ Zwölfter. Aufgrund des Einsatzes auf der Insel konnte Nagl nicht beim zweiten Lauf der italienischen Meisterschaft starten. Dort siegte wie schon in der Vorwoche Antonio Cairoli (Italien/KTM). Zum Start der WM-Vorbereitung war die "Husqvarna"-Mannschaft beim Auftakt der italienischen Meisterschaft in Riola Sardo auf Sardinien am Start gewesen. Nagl hatte dort jeweils Mittelfeldplätze belegt.