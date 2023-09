Stürze und Hinterrad-Schaden: Kees und Nagl mit Mühe im Tensfelder Sand

Von: Paul Hopp

Elf Punkte fuhr Valentin Kees in Schleswig-Holstein ein. Im Youngster Cup liegt der KTM-Fahrer insgesamt an der 18. Stelle. © Bauerschmidt/ADAC Motorsport

Spannende Rennen gab es bei den ADAC-MX-Masters in Tensfeld zu sehen. Die Landkreis-Piloten Valentin Kees und Max Nagl erlebten dabei Licht und einigen Schatten.

Tensfeld – Sandstrecken gehören nicht zum bevorzugten Terrain von Valentin Kees. Beim ADAC-MX-Masters in Tensfeld (Schleswig-Holstein) sammelte der Fahrer aus Schwabniederhofen immerhin elf Punkte. Kees selbst sprach von einem „soliden Wochenende im Sand“. In allen drei Wertungsläufen im Youngster-Cup fuhr der Pilot vom „KTM Kosak Racing“-Team in die Punkteränge.

Valentin Kees sammelt elf Punkte im ungeliebten Sand

Im Qualifying schaffte Valentin Kees als Elfter seiner Gruppe den direkten Einzug in die Wertungsläufe. Das erste Rennen ging noch am ersten Tag über die Bühne. Der 18-Jährige „wurde am Start aufgehalten“, wie es auf der „Kosak Racing“-Website heißt, lag ganz hinten im Feld. Bis zur Zielflagge arbeitete sich Kees auf den 15. Platz nach vorn.

Gut gelang dem Schwabniederhofener tags darauf der Start in den zweiten Wertungslauf. Da kam er als Zehnter aus der ersten Runde. Im weiteren Verlauf hatte Kees mit einigen Schwierigkeiten, dazu gehörten auch Stürze, zu kämpfen und fiel zurück. Als Zwanzigster holte er immerhin noch einen Punkt. Der dritte Wertungslauf war dann unter anderem von Regen begleitet. Kees lag nach der ersten Runde jenseits der Punkteränge, kämpfte sich in der Folge auf den 17. Rang vor. Der KTM-Fahrer ist nun froh, dass die nächste MX-Masters-Veranstaltung wieder auf einer Hartbodenstrecke, in Holzgerlingen (9./10. September), ausgetragen wird.

Dort steht dann Max Nagl – etwas überraschend – unter Zugzwang. In der Gesamtwertung der Serie ist sein Vorsprung arg zusammengeschmolzen. Der ehemalige Vizeweltmeister aus Weilheim hat nur noch zehn Punkte Vorsprung auf den zweiten, Tom Koch (KTM Kosak Racing). In Tensfeld lief es für Nagl alles andere als wunschgemäß.

Seine Unterschrift ist gefragt: Max Nagl (li.) bei der Autogrammstunde in Tensfeld mit Maximilian Spies, der das Event gewann. © Steve Bauerschmidt/ADAC Motorsport

Max Nagl mit einem Defekt im ersten Lauf

Im ersten Lauf sorgte ein Schaden am Hinterrad gleich in der ersten Runde dafür, dass der Pilot vom „KMP Hond Racing“-Team ganz ohne Punkte blieb. Haupt-Konkurrent Koch fuhr derweil hinter dem Gesamt-Dritten Jordi Tixier (Frankreich) als Zweiter ins Ziel. Damit holte Koch allein in diesem Lauf 22 Punkte auf. Im nächsten Rennen „hatte ich einen schlechten Start und noch einen Sturz“, berichtete Nagl. Nach der ersten Runde lag der Gesamtsieger des Jahres 2022 nur an der 22. Stelle. Mit einer Aufholjagd schaffte es der Routinier noch auf den fünften Rang und verlor so nur zwei weitere Zähler auf Koch, der als Vierter den Lauf beendete.

Im dritten Wertungslauf zeigte Nagl dann der Konkurrenz, dass er zu den Titelfavoriten gehört. Er bog als erster in die erste Kurve ein, holte sich damit den Holeshot und fuhr einem souveränen Sieg entgegen. Mit zehn Sekunden Vorsprung auf Koch wurde Nagl abgewunken. Mit den 25 Punkten, die er dafür bekam, verbesserte sich der Oberbayer in der Event-Wertung auf den sechsten Rang. Koch belegte den zweiten Platz. Den Sieg vor rund 11 000 Zuschauern holte sich Maximilian Spies, der sie Saison in der Top-Klasse als Rookie bestreitet.

Vor dem Auftritt bei den MX-Masters nahm Nagl am stark besetzten Motocross-Rennen in Keiheuvel-Balen teil. Hinter den WM-Piloten Jeffrey Herlings (Niederlande) und Romain Febvre (Frankreich) belegte er Rang drei. „Es ist schön, es immer noch neben zwei der derzeit besten MXGP-Fahrer aufs Podest zu schaffen“, sagte Nagl. Febvre liegt in der WM-Gesamtwertung an der zweiten Stelle. Herlings ist Siebter, fiel aber wochenlang wegen einer Fraktur aus.