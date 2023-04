Carla Hahn kämpft mit der Champagnerflasche, Tanja Priller steckt im Stau

Von: Paul Hopp

Sieg im deutschen Nationaltrikot: Carla Hahn (Mi.) gewann das UCI-Juniors-Series-Rennen auf der italienischen Insel Elba. Mit auf dem Podest sind (v.l.) die Schweizerinnen Anina Hutter (4. Platz) und Lara Liehner (2.) sowie die Italienerinnen Elisa Lanfranchi (3.) und Gaia Gasperini (5.). © Armin M. Küstenbrück

In Sachen „Mountainbike“ sind Tanja Priller und Carla Hahn in ganz Europa und auch noch erfolgreich unterwegs. Hahn erlebte jüngst eine erfreuliche Premiere.

Landkreis – Die Radsportler sind schon fleißig in Aktion. Zwei junge Mountainbikerinnen haben schon erste Erfolge eingefahren: Tanja Priller (26) aus Penzberg und Carla Hahn (17) aus Sindelsdorf.

Carla Hahn gewinnt UCI-Cross-Country-Race auf Elba

So wirklich knifflig wurde es für Carla Hahn erst auf dem Siegespodest. Die obligatorische Champagnerdusche war gefordert, doch sowohl die junge Sindelsdorferin als auch ihre zwei Kolleginnen, die zweitplatzierte Lara Liehner (Schweiz) und die drittplatzierte Elisa Lanfranchi (Italien), schauten zunächst ein wenig ratlos drein.

„Wir wussten alle drei nicht so recht, wie das geht“, erzählt Hahn mit einem Schmunzeln. Letztlich bekam es das Trio doch noch hin mit dem Umherspritzen der Jubelbrause. Als „megacooles Erlebnis“ bezeichnet Hahn ihren ersten Sieg im Rahmen der UCI-Juniors-Series.

Beim Cross-Coutry-Rennen in Capoliveri auf der Insel Elba hatte die junge Sindelsdorferin einen Sahnetag erwischt. „Es war wohl das beste Rennen in meinem Leben“, sagte die Gymnasiastin. „Ich weiß nicht, wann ich mich jemals besser gefühlt habe.“ Am Ende hatte Hahn nach knapp 70 Minuten Fahrzeit auf dem 3,1-Kilometer-Rundkurs etwa 14 Sekunden Vorsprung.

Carla Hahn gewinnt mit klarem Vorsprung

Zu Beginn hielt sich Hahn noch etwas zurück, doch schon bald war klar, dass sie an diesem Tag das Zeug hatte, den Sieg zu holen. Auch, um in den Abfahrten freie Bahn zu haben, setzte sie sich an die Spitze und baute den Vorsprung auf die Verfolgerinnen aus. In der vorletzten Runde kam Liehner nochmals ans Hinterrad, doch Hahn konterte und fuhr einem souveränen Sieg entgegen. Die Bedingungen waren laut der Sindelsdorferin perfekt: Regenschauer am Morgen hatten dafür gesorgt, dass der zuvor sehr staubige und dadurch rutschige Kurs, der auf dem Gelände einer Eisenmine liegt, sehr gut zu befahren war. „Es hat Mega-Spaß gemacht“, so Hahns Fazit.

Auch Spaß muss sein: Carla Hahn, die großen Vorsprung hatte, bei der Zieldurchfahrt. © Armin M. Küstenbrück

Im Rennen davor in Rivera (Schweiz) war es für die 17-Jährige nicht nach Wunsch gelaufen. Auf der anspruchsvollen Strecke mit hohen Drops und Sprüngen ging sie als Erste in die erste Abfahrt, doch danach „machte mir mein ganzer Körper einen Strich durch die Rechnung“. Hahn konnte das Tempo der Besten nicht mehr mitgehen und fuhr als Zehnte ins Ziel.

An diesem Sonntag tritt die Kaderfahrerin beim UCI-Juniors-Rennen im österreichischen Haiming an. Großen Druck will sie sich – nach ihrem ersten Sieg – nicht machen. Sie gehe das Ganze „genau so an wie bisher auch“. Danach steht die Schule im Vordergrund – Ende April beginnt für Hahn das Abitur.

Tanja Priller seit heuer in neuem Rad-Team unterwegs

Auf neuen Pfaden ist Tanja Priller in dieser Saison unterwegs: Die 26-Jährige aus Penzberg startet nun fürs „SRT Protective Factory Team“ aus Waldkirchen. „Ich darf jetzt Scott-Fahrräder fahren und bin super-zufrieden damit“, berichtet Priller. Die ersten Auftritte verliefen auch vielversprechend.

Bei der „7. Königsbrunner MTB-Challenge“ gewann Priller souverän die Frauenwertung. Die Konkurrenz fiel mit zwei weiteren Frauen allerdings spärlich aus. „Ich habe einfach versucht, bei den Männern mitzufahren.“ Mit den männlichen Kollegen hielt sie gut mit. Priller gewann das Rennen der Frauen mit einer Runde Vorsprung; bei den Männern wäre sie mit ihrer Zeit auf dem zwölften Rang unter 26 Startern gelandet. Das Reglement lautete: Binnen 40 Minuten (plus eine Runde) war ein 2,6-Kilometer-Kurs so oft als möglich zu durchfahren.

Rasante Fahrt am Meer entlang: Tanja Priller belegte beim Marathon in Premantura den vierten Platz. © Max Fehr

Erstmals mit internationaler Konkurrenz bekam es Tanja Priller in dieser Saison beim „Kamenjak Rocky Trail“ in Premantura (Kroatien) zu tun. Dort bestritt sie einen Marathon über 62 Kilometer. „Der steinige und technische Kurs war perfekt, um mich an mein neues Bike zu gewöhnen und Erfahrung zu sammeln“, so Priller. Am Start wurde sie allerdings ausgebremst: Es gab einen großen Stau, „ich musste sogar vom Rad, weil nichts mehr vorwärts ging“, berichtet die Penzbergerin.

Priller mit Sieg in Königsbrunn und Platz vier in Premantura

Sie verlor dadurch Zeit auf einige Konkurrentinnen. Priller versuchte, Boden gutzumachen, doch „auf dem Kurs mit sehr wenigen Höhenmetern war das nicht so einfach“. Mit der Zeit von 2:49:14 Stunden überquerte sie als Vierte die Ziellinie. Der Abstand zu Rang drei betrug knapp eine Minute. „Trotz allem bin ich mit meiner Leistung zufrieden“, so Priller. Im Vergleich zum Vorjahr war sie um sechs Minuten schneller.

In der kommenden Woche geht es dann für die Penzbergerin „mit den wichtigen Rennen los“, wie sie sagt. Los geht es mit dem „4 Islands Stage Race“, das ebenfalls in Kroatien über die Bühne geht. In fünf Abschnitten sind 291 Kilometer mit 6150 Höhenmetern zu absolvieren. Gefahren wird auf den Inseln Krk, Rab, Cres und Losinj.

Das Rennen zählt zur „Epic Races“-Serie und ist von der UCI als „S1 Stage Class“ hoch eingestuft. Gefahren wird in Zweier-Teams; Priller startet zusammen mit der Litauerin Greta Karasiovaité. Gemeldet ist auch Daniela Höfler aus Burggen. Die Fahrerin vom Team „Rose Racing Ciorcle“, die in der Schweiz lebt, tritt mit der Österreicherin Evelyn Sulzer an.