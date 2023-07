Goldmedaille im Short Track: Carla Hahn startet furios in Europameisterschaft

Start nach Maß: Gleich in ihrem ersten von drei Wettbewerben bei der Europameisterschaft in Anadia gewann die Sindelsdorfer Mountainbikerin Carla Hahn die Goldmedaille im Short Track.

Sindelsdorfer Mountainbikerin triumphiert in Portugal

Von Stefan Schnürer schließen

Erster Start bei der EM, erster Paukenschlag: Bei den Titelkämpfen der Juniorinnen in Portugal erwies sich die Mountainbikerin aus Sindelsdorf als schnellste Fahrerin des Kontinents im Short Track.

Sindelsdorf – Besser hätten die Mountainbike-Europameisterschaften in Anadia (Portugal) für Carla Hahn nicht beginnen können: Beim Short Track am Donnerstag (6. Juli) gewann die 18-jährige Sindelsdorferin bei den U19-Juniorinnen die Goldmedaille. In dieser Disziplin hatte sie schon in der Jugend den EM-Titel gewonnen

Carla Hahn siegt mit knappem Vorsprung vor Norwegerin Aasebo

Hahn nutzte die Müdigkeit ihrer Gegnerinnen aus und griff zu Beginn der letzten beiden Runden an, wie auf der Homepage des Veranstalters zu lesen ist. Die Norwegerin Kamilla Aasebø und die Spanierin Marta Cano reagierten prompt. Die Norwegerin ließ sich im Gegensatz zur Spanierin nicht abschütteln. Carla Hahn und Kamilla Aasebø lagen in der letzten der insgesamt sechs Runden gemeinsam an der Spitze. Die Sindelsdorferin erwies sich jedoch als stärker und triumphierte mit einem knappen Vorsprung von etwa zwei Sekunden auf die Norwegerin. Der Österreicherin Eva Herzog gelang es dank ihrer guten Renneinteilung noch, die Spanierin Marta Cano vom dritten Platz zu verdrängen.

Zwei weitere Starts für Han bei der EM

Nach dem Gewinn des EM-Titels kann Carla Hahn jetzt locker in die beiden folgenden Wettbewerbe gehen. Diesen Freitag (7. Juli) steht in Anadia das Staffelrennen auf dem Programm. Am Samstag, 8. Juli, versucht die Sindelsdorferin ihr Glück im Cross-Country-Rennen. Seit kurzer Zeit hat die 18-Jährige ihr Abitur in der Tasche, seitdem fühlt sie sich wie befreit. „Eigentlich war mir der Stress gar nicht so bewusst. Aber ich hab’ sofort gemerkt, wie frei der Kopf jetzt ist.“ dass dem so ist, hat sie beim EM-Short-Track eindrucksvoll gezeigt.