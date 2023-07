„Drei Rennen in drei Tagen ist einfach geisteskrank“ - Aber für Carla Hahn war EM eine Riesenerfolg

Der Moment der Entscheidung: Carla Hahn (rechts) muss im Zielsprint des Cross-Country-Rennens ihre italienische Dauerrivalin Valentina Corvi vorbeiziehen lassen. © Armin M. Küstenbrück

Es fehlte nicht viel, und die Europameisterschaft in Portugal wäre für Carla Hahn zum totalen Triumph geworden. Doch auch so fiel das Fazit der Sindelsdorferin rundherum positiv aus.

Sindelsdorf – Mit großem Selbstbewusstsein war Carla Hahn zu den Europameisterschaften der Juniorinnen in Anadia (Portugal) gereist. Dort bewies sie eindrucksvoll, dass sie in der Altersklasse U19 definitiv zu den stärksten Fahrerinnen des Kontinents gehört. Eine Gold- und eine Silbermedaille legen davon eindrucksvoll Zeugnis ab. Nach dem Ende der Abiturprüfungen hatte die 18-Jährige aus Sindelsdorf ihr Training intensiviert und in den letzten Rennen vor den Titelkämpfen gezeigt, dass sie eine Medaillenanwärterin ist.

Carla Hahns ehrgeiziges Ziel: Eine Medaille soll her

„Darum habe ich mir für die Rennen doch einiges ausgerechnet“, gibt sie zu. Schon im Vorfeld machte sie keinen Hehl daraus, dass sie Edelmetall holen wollte. Insgeheim liebäugelte sie sogar mit dem Europameistertitel. Die Strecken in Anadia, etwa 90 Kilometer südlich von Porto, kannte Carla Hahn schon vom vergangenen Jahr, als dort ebenfalls die EM ausgetragen wurde. Und sie kannte genau, wo ihre Stärken und Schwächen und die der Konkurrenz lagen.

Mit Gold im Short Track hat Carla Hahn ihr EM-Ziel schon frühzeitig erreicht

Den Short Track, eine Kurzversion des Cross-Country-Rennens, bei dem erst nach Runde eins festgelegt wird, wie lange tatsächlich gefahren wird, stand als Erstes an. „Die Strecke ist sehr breit, aber auch sehr schnell“, berichtete Hahn. „Man muss extrem aufpassen, dass keine Lücken aufreißen.“ Nach Runde eins begab sich Hahn daher in Lauerposition hinter Maria Cano Espinosa (Spanien) und Kamilla Aasebo (Norwegen). „Kamilla stellte sich bald als stärkste Konkurrentin heraus“, so Hahn. Sie setzte daher in der vorletzten Runde zu einer scharfen Attacke an, ging in Führung und brachte etwas Abstand zwischen sich und die Konkurrenz. „Von da an hatte ich das Rennen unter Kontrolle“, sagte die 18-Jährige. Sie ließ Aasebo noch einmal ein bisschen herankommen, machte dann aber alles klar. Der erste Titel bei der U19 war perfekt, das persönliche Ziel für diese EM frühzeitig erfüllt. „Das war schon toll“, so Hahn.

Mäßige Begeisterung über Einsatz im Staffel-Wettbewerb

Tags darauf stand bereits die Staffel an. Hahn war nicht sehr glücklich, dass sie in diesem Wettbewerb startete. „Es fühlte sich eher nach müssen an“, sagte sie. Aus Sicht der Sindelsorferin war die mäßige Begeisterung über diesen Wettbewerb verständlich, denn am nächsten Tag stand das lange olympische Cross-Country-Rennen (XCO) auf dem Programm, bei dem die ehrgeizige Sportlerin wieder in den Kampf um die Medaillen eingreifen wollte. Dennoch konnte sie sich sehr gut motivieren. Sie fuhr in ihrer Runde gegen Sofie Pedersen (Dänemark), die aktuell im U23-Weltcup führt. „Und hier wollte ich nicht schlecht ausschauen“, berichtete die Sindelsdorferin. Das tat sie definitiv nicht, denn Hahn fuhr nur acht Sekunden langsamer als die ältere Weltcup-Dominatorin. Insgesamt gesehen hatte die deutsche Staffel gesamt aber keine Chance auf einen Podestplatz, da Startfahrer Paul Schehl zweimal vom Rad musste. Am Ende wurde es ein respektabler sechster Platz.

Mit müden Beinen ins abschließende Cross-Country-Rennen

Beim Start zum XCO-Rennen am nächsten Tag war Carla Hahn wieder topmotiviert, doch Beine und Kopf kämpften mit den anstrengenden Rennen der Tage zuvor. „Drei Rennen in drei Tagen ist einfach geisteskrank“, so die 18-Jährige. „Ich dachte nie, dass ich da noch gut abschneiden kann.“ Trotzdem lief es vom Start weg wie gewünscht. Hahn setzte sich mit Valentina Corvi (Italien) und Katrin Embacher (Österreich) in einer Spitzengruppe fest und hielt solide mit. Corvi war in den vergangenen Rennen zu Hahns Dauerrivalin mutiert, Embacher zählte sowieso zu den Topfavoritinnen. In Runde drei wurde es dann richtig hart für Hahn. „Da hab ich unglaublich gelitten.“ Doch sie redete sich selbst gut zu: „Zieh durch, das kriegst du schon hin, hab ich mir immer wieder gesagt.“

Im Zielsprint muss Han die Italienierin Valentina Corvi passieren lassen

So fuhr sie die kleinen Lücken, die sich nach vorn auftaten, immer wieder zu. Als Corvi schließlich zur Attacke blies, blieb die Sindelsdorferin zu lange hinter Embacher hängen und verlor rund fünf Meter auf die Italienerin. Den kleinen Rückstand holte sie zwar wieder auf, der Sieg schien dennoch außer Reichweite. „Ich wusste, dass ich in der letzten Abfahrt vorn sein müsste, um zu gewinnen, da knapp vor dem Ziel eine 180-Grad-Kurve wartete“, analysierte Hahn. So kam es zu einem Zielsprint, den Corvi aufgrund der besseren Ausgangslage nach der Kurve ganz knapp für sich entscheiden konnte. „Ich war schon ein bisschen enttäuscht“, gab Hahn zu.

Nächste Rennen von Carla Hahn bei DM und Weltmeisterschaft

Doch schlussendlich kann sie auch mit dem Vizemeistertitel gut leben. „Es war eine richtig coole EM“, lautet ihr positives Resümee. Und nach den beiden Titeln in der U15 und U17, jeweils im Eliminator-Rennen, ist Hahn stolz, sich nun auch bei der U19 Europameisterin nennen zu dürfen. Dennoch geht der Blick schon wieder nach vorn. In zwei Wochen stehen die Deutschen Meisterschaften an, Mitte August geht’s dann zur Weltmeisterschaft in Schottland. KATHRIN EBENHOCH