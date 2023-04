4-Islands-Race: Priller gelingt auf Königsetappe eine Revanche — Höfler festigt ihre Position

Von: Paul Hopp

Sind beim „4 Islands“-Rennen gut in Form: Tanja Priller (links) aus Penzberg und ihre litauische Teamkollegin Greta Karasiovaité; hier nach der zweiten Etappe. © 4islandsmtb

Beim „4 Islands“-Race stand am Freitag die Königsetappe an. Tanja Priller (Penzberg) hatte dabei Grund zur Freude. Daniela Höfler (Burggen) festigte Rang vier.

Cres – Mit einem breiten Lächeln im Gesicht absolvierte Tanja Priller die letzten Meter in der Innenstadt von Cres. Mit der linken Hand fasste sie die rechte Hand von Greta Karasiovaité; gemeinsam fuhren sie, mit jeweils erhobenen Arm, über die Ziellinie.

Beim „4 Islands“-Rennen für Mountainbiker hatten die Penzbergerin und ihre litauische Team-Kollegin am Freitagnachmittag auf der Königsetappe als Zweite in der Klasse „UCI Women“ ein starkes Ergebnis erreicht.

Tanja Priller fährt auf Königsetappe auf Platz zwei

Nachdem die Etappe am Donnerstag mit Rang drei (aufgrund eines Plattens) nicht zur Zufriedenheit verlaufen war, gelang dem Duo vom Team „Triscelion SRT-Protective Factory“ nun wieder, die direkten Konkurrentinnen, Alessia Nay (Schweiz) und Liisa Ehrberg (Estland), hinter sich zu halten. Mit knapp zwei Minuten Vorsprung kamen Priller/Karasiovaité nach 4:25:05 Stunden im Ziel in Cres an. 84 Kilometer hatten die Teilnehmer am Freitag auf der Insel Cres zu absolvieren, dabei ging es 1950 Höhenmetern bergauf.

Zusammen beim „4 Islands“-Rennen in Aktion: Daniela Höfer (links) aus Burggen und Evelyn Sulzer (Österreich) fahren fürs „Rose Circle Racing“-Team. © Rose Circle Racing

In der Gesamtwertung liegen Priller und Karasiovaité vor dem letzten Teilstück (41 Kilometer auf der Insel Lo˘sinj), das am Samstag auf dem Program steht, mit der Gesamtzeit von 12:36:32 Stunden auf dem dritten Rang. Der Abstand zu Nay/Ehrberg beträgt 7:33 Minuten. Auf Rang vier liegt mit 13:25:31 Stunden die Burggenerin Daniela Höfler vom Team „Rose Circle Racing“, die mit der Österreicherin Evelyn Sulzer das „4 Islands“-Rennen bestreitet.

Daniela Höfler festigt vierten Platz bei UCI-Women

In der Tageswertung der dritten Etappe fuhr das Duo auch als Vierte über die Ziellinie. Die anspruchsvolle Strecke absolvierten Höfler und Sulzer in 4:50:15 Stunden. Schon im Prolog und in den zwei Etappen danach hatten Höfler/Sulzer jeweils den vierten Rang belegt. Dem fünftplatzierten Team, bestehend aus zwei Französinnen, nahmen sie am Freitag gehörig Zeit ab. Gesamtführende bei den „UCI Women“ sind die Kim Ames (Saarland) und Bettina Janas (Baden) mit 12:12:58 Stunden.