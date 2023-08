Sieg im Montafon, Streckenrekord an der Kampenwand

Mountainbike

Für Mountainbikerin Tanja Priller läuft es in ihrer zweiten Saisonhälfte bislang sehr gut. In Ischgl bedeutete aber nicht nur die Strecke eine Herausforderung.

Penzberg – Schlag auf Schlag geht es derzeit bei Tanja Priller: Die Mountainbikerin aus Penzberg steckt mittendrin in ihrer zweiten Saisonhälfte. Am Marathon bei der Rad-WM in Glasgow nahm die 26-Jährige nicht teil, dabei spielten auch Kostengründe eine Rolle. Dafür gelangen Priller bei ihren Auftritten zuletzt im Alpenraum einige hervorragende Ergebnisse.

Widrige Witterungsbedingungen beim Ischgl Ironbike

Wer als Radsportler erfolgreich sein will, der muss sich auch auf seine Betreuer verlassen können. Im Falle von Tanja Priller war es beim „Ischgl Ironbike“-Rennen die eigene Mutter, die zur rechten Zeit, auf einem Berg, das rechte Accessoire zur Hand hatte: eine Jacke. Mit ihr konnte die Penzbergerin vom „SRT Protective Factory“-Team den Rest der 72 Kilometer (mit 3400 Höhenmetern) absolvieren.

Die Bedingungen waren alles andere als angenehm, sogar Schnee war vorhergesagt. Erst in der Früh entschieden die Veranstalter, das Rennen zu starten. Priller fuhr lange an der Spitze mit, an einem langen Anstieg musste sie die spätere Siegerin der Eliteklasse, die Tschechin Milena Kalasova, ziehen lassen.

Obwohl ihr die Kälte zunehmend zusetzte und die Trails durch Regen schwer zu befahren waren, kämpfte die Penzbergerin weiter und kam nach knapp über fünf Stunden Fahrzeit mit fünf Minuten Abstand auf die Erstplatzierte an. Priller war zufrieden: „Ich hätte noch vor Kurzem nicht gedacht, dass ich bei so großen Rennen um den Sieg mitfahren kann. Es ist fast nicht zu glauben und ich genieße gerade sehr die Zeit bei den Rennen und auch im Training.“

Sieg mit drei Minuten Vorsprung beim Montafon-Marathon

Es gibt Tage, da gelingt einfach alles. Einen solchen erlebte Tanja Priller beim „Montafon M³ MTB-Marathon“. Ihr sei „alles relativ leicht gefallen“, berichtete sie. Dabei war die Distanz schon gewaltig: 130 Kilometer galt es zu absolvieren, dabei fielen 4500 Höhenmeter an. Wegen der Länge „habe ich mir vorgenommen, mich von niemandem beeinflussen zu lassen und mein eigenes Tempo zu fahren“.

Das Vorhaben gelang, das Mitglied des RSC Wolfratshausen feierte schließlich seinen ersten Sieg bei einem UCI-Rennen der Kategorie „C1“. Ein Erfolg, über den sich Priller „riesig freute“, wie sie mitteilte.

Auch bei diesem Rennen lief es auf ein Duell mit der Tschechin Milena Kalasova hinaus. Am letzten Anstieg schloss Priller zur Führenden auf – und ging gleich daran, die Konkurrentin zu distanzieren. Denn die Penzbergerin hatte Respekt vor der letzten, schwierigen Abfahrt. Auf dem Weg nach unten lief es für sie dann doch besser als gedacht. Im Ziel hatte Priller gut drei Minuten Vorsprung – nach einer Fahrzeit von 7:07 Stunden.

Priller schafft Streckenrekord beim Kampenkönig

Einfach nur in die Pedale treten, das war im Finish nicht genug. Im Rad-an-Rad-Duell mit Kirsten De Baey-Ruszin (Triathlon Grassau) musste Tanja Priller geschickt vorgehen – das gelang. Die Penzbergerin taktierte, und im Schlusssprint holte sie sich so tatsächlich den Sieg beim „Kampenkönig“-Rennen unterhalb des Kampenwand-Gipfels im Chiemgau. Zwei Sekunden lagen Priller und ihre Kontrahentin im Ziel auseinander.

+ Steintrophäe: Tanja Priller nach ihrem Sieg beim „Kampenkönig“-Rennen. © privat

Der „Kampenkönig“ des RFV Prien ist ein Bergauf-Kurzstrecken-Rennen über sechs Kilometer (mit 610 Höhenmetern); von Hintergschwendt geht’s zur Steinling-Alm. Während der Fahrt nach oben „habe ich mich sehr gut gefühlt“, berichtete Priller. Gegen Ende hin schloss De Baey-Ruszin auf, doch die Penzbergerin ließ sich nicht beirren. Mit ihrer Zeit (31:29) sorgte sie bei der 17. Auflage gar für einen Streckenrekord.

Zufrieden mit Top-Ten-Platz bei Dolomiti-Superbike

Den Großteil der Mitteldistanz mit 85 Kilometern und 2360 Höhenmetern fuhr Tanja Priller so gut wie allein. Insbesondere in den Flachstücken war das nicht gerade ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz. „Aber ich habe versucht durchzuziehen“, so die Penzbergerin. Belohnt wurde sie mit einem beachtlichen achten Rang in einem sehr stark besetzten Feld mit 21 Fahrerinnen der Eliteklasse.

Priller kam nach 3:56 Stunden Fahrzeit mit einem Abstand von nur zehn Minuten auf Siegerin Adelheid Morath ins Ziel. Die Deutsche ist heuer bestens in Form, gewann einen Weltcup, holte den Sieg bei der Marathon-EM und gewann jüngst im WM-Rennen in Glasgow im Marathon Bronze. Während des Rennens gab es nach circa 37 Kilometern eine spezielle Bergwertung, dort fuhr Priller die drittschnellste Zeit, was ihr einen Sonderpreis bescherte.