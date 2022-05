Tanja Priller fährt taktisch klug und attackiert genau zur rechten Zeit

Von: Paul Hopp

Im Moment des Sieges: Tanja Priller überquert die Ziellinie beim „Eldorado Bike & Run Festival“. © privat/Eldorado Bike & Run Festival

Quasi im Dauereinsatz ist Mountainbikerin Tanja Priller. Beim „Eldorado Festival“ gelang der Penzbergerin eine Top-Platzierung - weil sie taktisch geschickt agierte.

Penzberg – Nach der Zieldurchfahrt war Tanja Priller vor allem eines: ungläubig. Soeben hatte die Mountainbikerin aus Penzberg beim „Eldorado Bike & Run Festival“ das Rennen auf der langen Strecke (88 Kilometer/2060 Höhenmeter) gewonnen. Und dabei hatte die 25-Jährige auch Gloria Hänsel hinter sich gelassen.

Die Münchnerin (47) hatte in den vergangenen Jahren die Gesamtwertung im österreichischen Angerberg (Nähe Kufstein) für sich entschieden und war früher bei zahlreichen Mountainbike-Marathons ganz vorn dabei. „Ich kann es noch gar nicht ganz glauben, dass ich nun vor Gloria fahren kann“, war Priller von sich selbst überrascht.

Tanja Priller setzt am letzten Berg entscheidende Attacke

Der Umstand, dass sie um den Tagessieg mitmischen konnte, „hat gut getan“, berichtete die Penzbergerin. In den Rennen davor hatte die Mountainbikerin zwar gute Resultate erzielt, der Sprung nach ganz oben auf das Podest war ihr aber verwehrt geblieben. Die erste Hälfte des Marathons in Angerberg „bin ich relativ taktisch gefahren und habe nur das investiert, was ich musste, um vorne dabei zu bleiben“, so Priller.

Anfangs des letzten großen Anstiegs setzte sie dann die letztlich entscheidende Attacke. Bis ins Ziel, das sie nach 4:40:46 Stunden erreichte, fuhr die Bikerin vom Team „Edelsten Hörhaus by MaD“ über 13 Minuten Vorsprung heraus. Den dritten Platz belegte eine Athletin, die wie Priller aus dem Landkreis Weilheim-Schongau kommt: Daniela Höfler, aus Burggen stammend und im schweizerischen Fläsch wohnend, überquerte rund 24 Minuten nach der Siegerin die Ziellinie.

Tanja Priller belegt bei Bike-Festival in Riva Platz neun

Eine Woche vor dem „Eldorado“-Event startete Priller beim Bike-Festival in Riva am Gardasee, das zu den Klassikern der Szene gehört. Der Wettbewerb auf der Langdistanz ist in der offiziellen Liste des Radsport-Weltverbandes UCI aufgeführt und gehört dort zur Kategorie eins. Priller belegte am Ende der „Ronda Extrema“ (83 Kilometer/3484 Höhenmeter) mit der Zeit von 5:27:54 Stunden den neunten Platz unter 22 Finisherinnen.

Ein rein deutsches Podest: Beim „Eldorado Bike & Run Festival“ in der Nähe von Kufstein gewann die Penzbergerin Tanja Priller (Mi.) vor Gloria Hänsel (links) aus München und Daniela Höfler, die aus Burggen stammt und seit einigen Jahren in der Schweiz wohnt. © privat/Eldorado Festival

„Sehr gefreut“ habe sie sich über das Resultat in einem stark besetzten Feld, zumal das Ganze auf einer „sehr anspruchsvollen Strecke“ stattfand. Den Sieg holte sich die zweifache Olympiateilnehmerin Adelheid Morath (4:50:46) aus Titisee-Neustadt. Auch Daniela Höfler trat in Riva an, sie absolvierte die „Ronda Grande“ (60 Kilometer/2406 Höhenmeter) und landete dort auf dem zweiten Platz (3:57:07).

Vor dem Auftritt am Gardasee schloss Priller, die auch dem RSC Wolfratshausen angehört, ihre Auftritte in Kroatien (wir berichteten) mit der Teilnahme am „4 Islands“-Rennen ab. Bei diesem Wettbewerb für Zweier-Teams absolvierten die Teilnehmer einen Prolog und vier Etappen, jeder Tagesabschnitt fand auf einer anderen Insel statt. Gefahren wurde auf Krk, Rab, Cres und Losinj. Insgesamt waren 272 Kilometer und 5900 Höhenmeter zu absolvieren. „Ich habe selten so viel schöne Landschaften wie dort gesehen“, berichtete die Penzbergerin. „Ich glaube, das wird mein neues Lieblingsrennen.“

Gemeinsam mit der Österreicherin Anna Hofmann landete Priller bei den reinen Frauen-Teams auf dem fünften Platz unter elf Mannschaften, die das Ziel erreichten. Das Duo kam auf eine Zeit von 14:49:20 Stunden, der Abstand zu den Plätzen davor war deutlich. Über den Sieg freute sich die Paarung Lejla Tanovic (Bosnien-Herzegowina)/ Stefanie Dohrn (Deutschland) mit 13:13:54 Stunden. Priller ging während des Rennens nicht voll ans Limit, das reichte aber, um das Tempo Hofmanns mitzugehen. Da das Rennen zur World-Series zählt, hat die Penzbergerin mit ihrer Platzierung ihre bereits erzielte WM-Qualifikation erneut bestätigt.