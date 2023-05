Tanja Priller geht mit gutem Gefühl ins erste Weltcup-Rennen und hofft auf Sponsoren

Immer unter den besten drei: Tanja Priller (links) und Greta Karasiovaité zeigten beim Team-Rennen „4 Island“ in Kroatien auf allen Etappen eine starke Leistung. Das Duo belegte Platz drei in der Klasse „UCI Women“.

Mountainbike

Von Paul Hopp schließen

Mountainbikerin Tanja Priller hat in diesem Jahr schon gute Form bewiesen. Nun steht ein Weltcup-Start an — und da rückt auch ein finanzielles Thema in den Fokus.

Penzberg – In Deckung gehen funktionierte nicht mehr. Tanja Priller stand einfach zu nah dran, um dem nassen Schwall noch ausweichen zu können. Aber irgendwie hatte es auch etwas Schönes, von Bettina Janas und Kim Ames mit Champagner nass gespritzt zu werden.

Denn dass die Penzbergerin bei der Siegerehrung so nah am Gewinner-Duo dran stand, war das ultimative Zeichen, dass sie beim „4 Islands“-Etappenrennen zu den Besten gehörte. Mit der Litauerin Greta Karasiovaité hatte die 26-jährige Mountainbikerin den dritten Platz belegt. Zugleich war es ein schöner Einstand in die Serie der „wichtigen Rennen“, wie es Priller formuliert.

Tanja Priller belegt bei „4 Islands“-Race den dritten Platz

In den nächsten Tagen absolviert die Penzbergerin den ersten Weltcup des Jahres. In Nove Mesto (Tschechien) stehen vom morgigen Donnerstag bis Sonntag Wettbewerbe in mehreren Disziplinen an. Die Marathons der Frauen und Männer finden am Samstag, 13. Mai, statt. Die Weltcup-Serie wurde vom Rad-Weltverband UCI heuer neu organisiert. „Ich bin also sehr gespannt, was mich dort erwartet“, sagt Priller. „Ich denke, dass es ziemlich brutal besetzt sein wird, aber ich freue mich auch schon, mich mit den anderen starken Mädels messen zu können.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Weniger erfreulich ist der Umstand, dass so ein Weltcup-Start für eine Fahrerin wie Priller auch ein finanzieller Aufwand ist. Pro Rennen sind allein 150 Euro Startgebühr fällig, die laut der Penzbergerin nicht vom Verband oder Team übernommen werden können. Hinzu kommen Reisekosten. Priller ist schon auf Sponsorensuche gegangen und wäre für jede entsprechende Unterstützung dankbar.

Starts bei Weltcups sind für Fahrer auch kostspielig

„Ich würde auch gerne wieder die WM fahren“, sagt die Penzbergerin. Die Titelkämpfe im Mountainbike-Marathon finden heuer zusammen mit zahlreichen anderen Rad-Disziplinen (Straße, Bahn, BMX, Freestyle, Mountainbike etc.) in Schottland statt. Es ist eine Premiere, dass innerhalb eines Events 13 Velo-Titel vergeben werden. Für Priller wäre es nach 2021 (Elba) und 2022 (Dänemark) der dritte WM-Auftritt. Doch „aktuell weiß ich nicht, wie ich mir das leisten soll.“.

+ Beim „4 Islands“-Race wurden die Teilnehmer mit einem Schgiff zum jeweiligen Startort gefahren. Das Foto zeigt die UCI-Women-Klasse kurz nach dem Start einer Etappe; vorn Tanja Priller. © epic-series/4-Islands-Race

In Kroatien, beim „4 Islands“-Rennen, bewies Priller, dass sie unter den Besten mitmischen kann: „Es war ein tolles Gefühl, bei so einem hochklassigen Rennen vorne mitzufahren.“ Sie sei auch super-froh gewesen, dass sie mit einer Partnerin den UCI-Wettbewerb für Zweier-Teams bestreiten konnte, die sich in einer Topform befand. „Wir haben super zusammen harmoniert und konnten uns gegenseitig ans Limit bringen“, so Priller mit Blick auf Karasiovaité.

Das Duo, das unter dem Team-Namen „Triscelion – SRT-Protective Factory“ angetreten war, fuhr in der Klasse der Lizenzfahrerinnen (UCI-Women) sowohl im Prolog als auch bei zwei weiteren Tagesabschnitten auf dem zweiten Platz ins Ziel. Dazu gehörte auch die Königsetappe am vierten Tag auf der Insel Cres mit 84 Kilometern und knapp 2000 Höhenmetern.

Gutes Teamwork in Kroatien mit Greta Karasiovaite

An zwei Tagen jedoch ereilte die beiden das Pech mit technischen Defekten. Karasiovaité hatte jeweils einen Platten, was das Duo gegenüber den direkten Konkurrentinnen, Alessia Nay (Schweiz) und Liisa Ehrberg (Estland), zurückwarf. Dennoch waren Priller und ihre Kollegin „sehr zufrieden und dankbar für die Erfahrung“. Die Strecke bezeichnete die Penzbergerin als genial: „Es gab zwar sehr sehr viele Steine, aber es ist auch ein tolles Erlebnis, so nah am Meer und an den Küsten Rennen zu fahren.“

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Neben Priller war beim „4 Islands“-Race auch Daniela Höfler aus Burggen am Start. Deren Partnerin, Evelyn Sulzer (Österreich), hatte im Vorfeld aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht entsprechend trainieren können. Als Vierte schafften die beiden ein respektables Ergebnis, in den Kampf ums Podest konnten sie aber nicht eingreifen.

Probleme mit den Bremsen beim Bike-Festival

Nur wenige Tage nach der Rückkehr aus Kroatien nahm Priller am weltberühmten Bike-Festival in Riva am Gardasee teil. Für die Penzbergerin das erste lange Eintages-Rennen der Saison. Der Start in die 83-Kilometer-Strecke, die knapp 3500 Höhenmeter bereithält, verlief gut. „Ich habe mich super gut gefühlt, konnte ein konstant hohes Tempo fahren und mich gut platzieren“, so Priller.

+ Beim „4 Islands“-Rennen ging es für Tanja Priller (vorn) und Greta Karasiovaite durch herrliche Landschaften. © epic-series/4-Islands-Race

Ab etwa der Hälfte der Distanz funktionierte die Bremse nicht mehr richtig. Beim Treten war da ein ständiges „Schleifen“, beim Bergabfahren versagte die Vorderbremse komplett ihren Dienst. „Bei den steilen Bergen am Gardasee also nicht gerade optimal“, so die Penzbergerin.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Ein vorzeitiges Aussteigen kam für sie aber nicht in Frage: „Ich habe versucht, so irgendwie ins Ziel zu kommen.“ Am Ende sprang auf der „Ronda Extrema“ der neunte Platz unter 14 Lizenzfahrerinnen heraus. Nach 5:22:14 Stunden überquerte Priller die Ziellinie. „Trotz der Bremsprobleme war ich schneller als letztes Jahr“, so die Fahrerin vom „SRT-Protective Factory“-Team. Das gebe ihr „ein gutes Gefühl“ für den Weltcup.