Kontrastprogramm für Tanja Priller: Erst ein eingeklemmter Nerv, dann viel Spaß

Von: Paul Hopp

Team-Arbeit: Beim „Andalucia Bike Race“ in der Gegend um Jaén fuhr Tanja Priller (l.) mit Hannah Kölling. © Privat

Mountainbikerin Tanja Priller ist in Spanien bei zwei UCI-Rennen in die Saison gestartet. Die Penzbergerin erlebte dabei schwierige und schöne Momente.

Penzberg – Beim Wort „Spanien“ denkt ein Großteil der Menschen hierzulande an Urlaub. Tanja Priller hat sich auf die iberische Halbinsel aufgemacht, um sich dort richtig zu schinden. Die Mountainbikerin aus Penzberg absolviert dort die ersten zwei Rennen der Saison. Ihr Fazit nach den beiden Auftritten bei offiziellen UCI-Wettbewerben fiel rechts positiv aus, obendrein sicherte sie sich die direkte WM-Qualifikation.

Zum Auftakt wählte Priller das „Mediterranean Epic“ in Oropesa (zwischen Barcelona und Valencia an der Mittelmeerküste gelegen). Das Etappenrennen zählt zur „Hors class“, also der höchsten Kategorie in der Tabelle des Weltradsport-Verbandes UCI. Priller ging dort allerdings mit einem Handicap an den Start. Auf der langen Anreise mit dem Auto wurde ein Nerv in der Leistengegend eingeklemmt. „Ich hatte eine Woche mit Krämpfen zu kämpfen“, berichtet die 25-Jährige.

Tanja Priller von eingeklemmtem Nerv ausgebremst

Zu Beginn des Rennens mit vier Tagesabschnitten (insgesamt 219 Kilometer und 5000 Höhenmeter) „war ich sehr enttäuscht, dass ich nicht richtig fahren konnte“, so die Penzbergerin. Letztlich fand sie sich damit ab und machte aus der Not eine Tugend: „Ich habe das Rennen eher als Techniktraining genutzt.“

Fahrt in schwierigem Gelände: Beim „Mediterranean Epic“ an der spanischen Mittelmeerküste waren Tanja Priller und die anderen Starter sehr gefordert. © Mediterranean Epic

Dafür bot die Strecke reichlich Gelegenheit. Generell, so Tanja Priller, seien UCI-Rennen in Spanien technisch und konditionell eine Herausforderung. Harter Boden, viele Steine und bisweilen loser Untergrund warten auf die Athleten. „Und man ist nicht nur bergab auf Trails unterwegs, sondern auch oft bergauf“, berichtete Priller. „Man muss also um jeden Meter kämpfen.“ Für die 25-Jährige lief es von Tag zu Tag besser, obendrein gewöhnte sie sich auch zunehmend an ihr neues Fahrrad. Die Fahrerin vom Team „Edelsten – Reichel Hörgeräte powered by MaD“ hat heuer nunmehr auch ein Fully zur Verfügung.

Im Team-Rennen in die Top-Ten gefahren

Im Feld der Elite-Frauen belegte Priller mit der Gesamtzeit von 13:45:49 Stunden den 15. Platz. Es gewann die Spanierin Natalia Fischer Egusquiza (10:16:09), die 2019 den Europameister-Titel im Marathon geholt hatte. Von den Besten war Priller also ein gutes Stück entfernt, doch das war angesichts der ungünstigen Voraussetzungen nicht verwunderlich. Die Penzbergerin sah es positiv: Da sie sich nicht komplett verausgabte, „bin ich besser erholt in das zweite Rennen gegangen“.

Beim „Andalucia Bike Race“, eine Veranstaltung der UCI-World-Series, treten Zweier-Teams an. Priller bildete mit Hannah Kölling (Salzgitter) ein Duo für die insgesamt sechs Etappen (rund 358 Kilometer/circa 11 000 Höhenmeter). Gefahren wurde zwischen den Städten Jaén und Cordoba in Südspanien. „Das Rennen war insgesamt super-schön – tolle Trails, tolle Landschaft, und wir haben super als Team funktioniert“, berichtete die Penzbergerin.

Direkte WM-Qualifikation für Tanja Priller

Ihr persönlich ging es „richtig gut“. Sie sei froh gewesen, „dass ich wieder richtig fahren konnte, ganz ohne Krämpfe und Schmerzen. Ich hatte auch wieder ein richtig gutes Gefühl.“ Es habe daher „viel Spaß gemacht“. Was das Tempo betrifft, so wäre Priller sogar in der Lage gewesen, schneller zu fahren. Mit der Gesamtzeit von 22:48:19 Stunden fuhren Priller und Kölling als Zehnte noch in die Top Ten. Das bescherte ihnen die direkte WM-Quali.

Bei den Elite-Männern gelang einem Athleten aus der Region sogar der Gesamtsieg. Andreas Seewald aus Lenggries holte sich mit Martin Stosek den ersten Rang. Mit 14:31:15 Stunden distanzierten sie die Zweiten um sechs Minuten.