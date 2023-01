Maria Legelli macht „nur“ einen Tempo-Check - und das kommt dabei raus

Leichtathletik

Maria Legelli nutzte die Winterlaufserie in München für einen „Tempo-Check“ im Hinblick auf einen Marathon. Am Ende stand die Läuferin aus Böbing auf dem Podest.

München – Für Maria Legelli war der Wettkampf ein „Tempo-Check“, wie die aus Böbing stammende Läuferin sagte. Und er fiel zufriedenstellend aus. Beim zweiten Rennen innerhalb der Münchner Winterlaufserie glänzte die 31-Jährige als drittbeste Frau unter 136 Finisherinnen. Die 15 Kilometer lief Legelli in 59:40 Minuten. Die Generalprobe für den Marrakesch-Marathon, den sie am kommenden Sonntag bestreiten möchte, ist der Füssenerin damit gelungen.

Maria Legelli belegt bei Rennen im Olympiapark Rang drei

Besser als Legelli, die für den Verein „Laufarena Allgäu“ startet, waren nur zwei Topläuferinnen. Die aus Sachsenkam stammende Thea Heim (TNT Eiblteam) gewann mit 56:20 Minuten knapp vor der französischen U20-Läuferin Caroline Dennilauler (56:29), die im Trikot des MTV München unterwegs war.

Die 30-jährige Heim gehört auf der Mittel- und Langstrecke zu den besten Frauen in Deutschland. Auf der Marathonstrecke lag sie im vergangenen Jahr in der DLV-Bestenliste mit der Zeit von 2:33:20 Stunden auf Rang sieben. „Das war für mich ein tolles Erlebnis, mit einer Profi-Läuferin auf dem Podest zu stehen“, sagte Maria Legelli. Ihr Abstand auf die Gesamtvierte, die zweifache Olympiateilnehmerin Anna Mishchenko (2008/2012) aus der Ukraine, betrug 1:12 Minuten.

Ulrike Greif liegt in Serienwertung an der dritten Stelle

Im Vorderfeld bei den Frauen landete auch die Penzbergerin Ulrike Greif (49). Für die Athletin des TSV Wolfratshausen, die ihre Stärken auf Ultrastrecken hat, stoppte die Uhr nach 1:17:17 Stunden. Damit belegte sie den 44. Gesamtrang. In der Serienwertung nach zwei von drei Wettbewerben liegt Greif unter zehn Frauen der Altersklasse W50 an der dritten Stelle. Die Münchner Winterlaufserie umfasst zwischen Dezember und Februar, stets im Olympiapark auf demselben Rundkurs, je ein Rennen über 10, 15 und 20 Kilometer.

Auf dem beachtlichen 13. Rang in der Klasse M30 liegt nach zwei Wettbewerben der Böbinger Stefan Legelli. Der Bruder von Maria Legelli absolvierte die 15 Kilometer in 1:08:37 Stunden, was ihm in seiner Klasse den 19. Platz unter 41 Finishern bescherte. In der Gesamtwertung aller 307 Männer belegte Stefan Legelli den 98. Rang.

Norbert Zech läuft in der M40 in die Top-20

Aus dem Landkreis war beim zweiten Winterlauf-Rennen auch Norbert Zech am Start. Der M40-Athlet vom SV Eberfing lief nach 1:07:42 Stunden als Achtzehnter seiner Klasse über die Ziellinie. Unter allen Männern landete Zech auf dem 86. Rang. Jürgen Birner (1:17:18) vom TSV Penzberg belegte in der M50-Klasse den 26. Rang.

Tagesschnellster war Josef Diensthuber (TSV Reischach), der mit 49:39 Minuten gewann. Das entspricht einer Zeit von 3:18 Minuten pro Kilometer und einem Tempo von 18,13 km/h. Der Rundkurs mit Start und Ziel am Olympiastadion beinhaltet einige Höhenmeter. Auch in der Serienwertung liegt M40-Athlet Diensthuber vorn. Mit 1:22:58 Stunden hat er deutlichen Vorsprung auf den Zweiten, Steffen Burkert (1:28:01).

Bei den Frauen hat Caroline Dennilauler beste Chancen auf den Gesamtsieg. Die 18-Jährige (1:33:34) führt das Tableau mit knapp sieben Minuten Vorsprung auf die Nächstplatzierte an. Das abschließende Rennen bildet der Faschingslauf am Samstag, 4. Februar.