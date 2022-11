Fotofinish im Olympiapark: Luk Jägers spannender „Cross-Cup“-Auftakt

Von: Paul Hopp

Starke Leistung unterm Olympia-Turm: Luk Jäger vom TSV Penzberg holte sich im Eliterennen der Männer über 6600 Meter den dritten Rang. Im Finish setzte er sich hauchdünn vor Hiob Gebisso (r.) durch. © Stephan Jäger

Stark besetzt war der Auftakt zum „Deutschen Cross Cup“, der in München über die Bühne ging. Die Penzberger Luk Jäger und Julia Rath spielten dabei eine tragende Rolle.

München – Als Auftakt der Serien um den „Deutschen Cross-Cup“ war der „Olympia-Alm-Crosslauf“ durchaus stark besetzt. Unter den rund 500 Läufern aus 17 Nationen fanden sich unter anderem Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen), die amtierende deutsche Meisterin über 1500 Meter, und Alina Reh (SSC Berlin), die deutsche 5000-Meter-Titelträgerin. Bei den Männern war WM-Teilnehmer Maximilian Thorwirth (SFD Düsseldorf-Süd), heuer DM-Vierter über 5000 Meter, einer der Favoriten. Im Elitefeld setzte allerdings auch ein Läufer des TSV Penzberg Akzente: Luk Jäger.

Der 20-Jährige zeigte laut TSV-Coach Markus Brennauer „eine sehr gute Leistung“ und landete auf dem dritten Platz. Die 6600 Meter lange Strecke mit Start und Ziel in Nähe der „Olympia-Alm“ lief Jäger in 21:45 Minuten. Schneller waren nur Thorwirth (20:59) und Thorben Dietz (21:36) vom SSV Ulm. In der U23-Klasse belegte Jäger den ersten Platz.

Luk Jäger überzeugt bei Olympia-Alm-Cross als Dritter

Damit hat er den Grundstein für einen möglichen Gesamtsieg beim „Deutschen Cross-Cup“ gelegt. Die Serie besteht aus insgesamt fünf bekannten Crossläufen (inklusive der DM in Löningen), ist heuer neu aufgelegt und hat vor allem die U20 und U23 im Fokus. Nächste Station ist am kommenden Sonntag, 12. November, der „Sparkassen- Cross“ in Pforzheim.

Im Eliterennen der Männer in München setzten sich gleich zu Beginn Thorwirth und Dietz vom Rest des Feldes ab. Schon nach der ersten von sechs Runden löste sich Thorwirth von Dietz. Jäger bildete gemeinsam mit Hiob Gebisso und Johann Ioannou-Nikolaides (beide LG Stadtwerke München) eine Verfolgergruppe. Im Finish kämpften Jäger und Gebisso um Rang drei. Beide wurden mit gleicher Zeit gewertet. Da Jäger aber um einen Hauch schneller war, landete er in der Ergebnisliste auf Rang drei, der Konkurrent aus Augsburg wurde Vierter.

Respektables Ergebnis: Paulina Kisselbach (re.) vom TSV Penzberg belegte über 3300 Meter den sechsten Gesamtrang. © Claus Habermann

Im Eliterennen der Frauen gaben die Topfavoritinnen den Ton an. Klein (22:14) holte sich vor Reh (22:36) den ersten Platz. Die spätere Siegerin nutzte, wie auf der BLV-Homepage steht, „das Getümmel am Start, um eine kleine Lücke zu Reh herauszulaufen“. Der Abstand war danach nicht mehr zu schließen. Dritte wurde Carolin Kirtzel (23:44) vom SV Werder Bremen; sie hatte heuer beim „München-Marathon“ auf der Halbmarathon-Strecke den Gesamtsieg (1:14:40) gefeiert.

Zweikampf um den Sieg: Julia Rath (r.) aus Penzberg und Linda Meier (Passau) gaben bei der U20 den Ton an. © Claus Habermann

In den Läufen über die 3300 Meter belegte Paulina Kisselbach (Jg. 1993) einen respektablen sechsten Platz unter insgesamt 14 Frauen. Die Athletin des TSV Penzberg lief nach 15:04 Minuten über die Ziellinie. Es gewann – mit deutlichem Vorsprung auf die nächsten Athletinnen – Julia Hoff (12:51) von der LG Stadtwerke München.

Drei Runden auf dem welligen Kurs hatten auch die U20-Athleten zu absolvieren. Bei den weiblichen Jugendlichen lieferte sich an der Spitze die Penzbergerin Julia Rath, im Trikot des LAC Quelle Fürth laufend, mit Linda Meier (LAC Passau) ein spannendes Duell. Ums Tempo kümmerte sich zumeist Rath, Meier lief entweder knapp dahinter oder neben ihr.

Am Ende setzte sich Meier, die längere Laufstrecken als Rath bevorzugt, ein wenig ab – „keine große Überraschung“, heißt es auf der BLV-Homepage. Die Passauerin (12:17 Minuten ) gewann auch vor Rath (12:24). Rang drei ging an die für die LG Stadtwerke München startende Französin Avril André (12:56).

