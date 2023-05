Nahe des Weilheimer Volksfestplatzes: 15-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Von: Christoph Peters

In der Nähe des Weilheimer Volksfests ist ein 15-Jähriger ausgeraubt worden. © David Ebner/DPA

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einem 15-Jährigen in der Nähe des Weilheimer Volksfestplatzes übel mitgespielt. Sie bedrohten und schlugen den Jugendlichen und entwendeten sein Mobiltelefon und Bargeld. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt.

Weilheim - Wie die Polizei berichtet, hatte der 15-Jährige nach der Tat eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Weilheim im Bereich des Volksfestplatzes angesprochen und Anzeige erstattet. Der junge Mann gab an, dass er sich gegen 21 Uhr mit zwei weiteren Personen in der Grünanlage an der Wessobrunner Straße hinter dem Volksfest aufgehalten habe. Dort sei er von zwei weiteren Unbekannten angesprochen worden, die ihn unter der Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert hätten. Im Zuge dessen sei es dann zum Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Anschließend entwendeten die beiden Angreifer laut Schilderung des 15-Jährigen sein Mobiltelefon und Bargeld.

Opfer liefert Beschreibung der Täter

Bei beiden Tätern handelt es sich nach Beschreibung des Opfers um circa 20 Jahre alte Männer mit südländischer Erscheinung. Der eine Angreifer war demnach rund 1,75 Meter groß, schlank, trug einen Kinnbart sowie ein auffälliges schwarzes Piercing im linken Ohr. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Der andere Täter war der Beschreibung nach ca. 1,70 Meter groß, dick (geschätzt 90 Kilogramm) und trug dunkle Oberbekleidung, ein Baseballcap sowie weiße Sneaker.

Wer sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Personen machen kann oder wem im näheren Umfeld des Tatorts etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu wenden. Gleiches gilt für die beiden Personen, die sich zum fraglichen Zeitpunkt mit dem 15-Jährigen im Bereich des Tatorts aufhielten.

