Alfred Reindls und sein ganz spezieller Blick aufs Champions-League-Finale

Von: Paul Hopp

Beweglich wie eh und je: Ballkünstler Alfred Reindl, mittlerweile 57, beim Training in seinem eigens dafür ausgebauten Keller. © privat

Aufs Champions-League-Finale an diesem Samstag schaut Alfred Reindl ganz genau. Vor 35 Jahren begann nämlich im Europapokal die Karriere des Ballzauberers aus Oberhausen.

Oberhausen – Als glühender Anhänger von Real Madrid oder des FC Liverpool hat sich Alfred Reindl (57) bis dato noch nicht geoutet. Aber dennoch schaut der Fußballkünstler aus Oberhausen genau hin, wenn sich an diesem Samstag die beiden Klubs im Endspiel der Champions League in Paris duellieren. Fast auf den Tag genau vor 35 Jahren war Reindl nämlich selbst Teil eines Finales im prestigeträchtigsten Pokal-Wettbewerb der Welt.

Am 27. Mai 1987 trat er beim Landesmeister-Finale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Porto im Wiener Praterstadion auf. Auch wenn der Abend für die Bayern tragisch endete, mit einer überraschenden 1:2-Pleite nämlich, so war es für Reindl der Beginn einer Karriere, die ihn in viele Teil der Welt führte und noch immer andauert. Er wundert sich selbst darüber: „Es ist der Wahnsinn.“

Auftritt am 27. Mai 1987 bedeutete den Karriere-Start

Vor Jahren schon sagte der Oberhausener in Bezug auf sein Schaffen, das für ihn zugleich Beruf und Passion ist: „Was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“ Ein Ende ist allerdings nicht abzusehen, vielmehr geht es – nach Corona – „jetzt wieder los“, wie der Ballzauberer gut gelaunt verkündet. Im Juli ist Reindl bei einer Sportgala in Dresden in Aktion. Angekündigt ist er dort als „The worlds most famous soccer acrobat“. Und im September zeigt er seine selbst konzipierte Show bei der „Gala der Weltmeister“ in Höchstädt an der Donau. Reindl freut sich über die Engagements, denn sie zeigen ihm auch, dass er, bei aller Konkurrenz, die es mittlerweile gibt, weiterhin als Marke gefragt ist. Bei Galas und Sportevents auftreten zu können und eingeladen zu werden, „ist für mich eine wahnsinnige Ehre“.

Zugleich ist es für ihn auch der Beruf, mit dem der dreifache Familienvater seinen Lebensunterhalt bestreitet. In diesem Zusammenhang war und ist die Corona-Pandemie für Reindl eine echte Herausforderung. 37 Auftritte, die er hätte bestreiten sollen, sind abgesagt oder verschoben worden. Dennoch zog er sein Training durch, absolvierte knapp 700 Einheiten ohne Ausblick auf Veranstaltungen. Das innere Feuer war immer da: „Ich habe genauso gern trainiert, wie wenn ich für Auftritte geübt hätte“, betont er.

Alfred Reindl bei fünf Weltmeisterschaften als Künstler dabei

Im vergangenen Jahr kam der Oberhausener gerade mal auf einen Auftritt. Für den fuhr er 650 Kilometer mit dem Auto, es ging zu den „Ostsee-Sportspielen“ nach Cottbus. Bei Veranstaltern stellt Reindl weiterhin eine gewisse Verunsicherung fest. Größere Events in Hallen wagen nur wenige, gesucht werden sichere Örtlichkeiten wie Freiflächen und Stadien.

Verständnis hat der Ballakrobat, denn er hat am eigenen Leib erfahren, dass „mit Corona nicht zu spaßen“ ist. Obwohl dreifach geimpft, hat ihn im März das Virus erwischt. Was die unmittelbare Erkrankung betraf, „habe ich es gut überstanden“, berichtet Reindl. Allerdings schmerzen immer noch die Gelenke, die ohnehin durch seine jahrzehntelange sportliche Betätigung arg beansprucht sind: die Knie und die Hüfte.

Alfred Reindl: Mit Corona „ist nicht zu spaßen“

Eine komplette Kür durchzuziehen, „ist noch sehr schmerzhaft“, sagt Reindl. Er, dessen Knie schon neunmal arthroskopiert sind, ist aber zuversichtlich: „Ich bin ein Kämpfer. Ich habe es jedes Mal wieder geschafft.“ Klar ist für den Oberhausener aber auch: „Corona ist keine normale Grippe.“

Ballakrobaten unter sich: Im UEFA-Pokal-Finale 1989 in Stuttgart trafen Alfred Reindl und Diego Maradona aufeinander. © Imago Images/Baumann

Das Champions-League-Finale am Samstag weckt bei Reindl besondere Erinnerungen. Der Auftritt in Wien seinerzeit war der erste von mehreren bei Europacup-Endspielen. Unvergessen das Zusammentreffen mit Diego Maradona am 17. Mai 1989 im Rückspiel des UEFA-Pokal-Finales in Stuttgart. Der Weltstar, damals in Diensten des SSC Neapel, kam zum Warmmachen aus den Katakomben – und sah Reindl bei seinem Auftritt. Maradona stellte sich dazu, beide jonglierten gemeinsam mit dem Ball. Zusätzlich trat Reindl bei fünf Weltmeisterschaften und sechs Europameisterschaften auf. Highlight war für ihn die WM 1990 in Italien.

Seinerzeit „habe ich noch das Glück gehabt, auf dem Feld performen zu dürfen“. Dabei konnte er praktisch machen, was er wollte, erinnert er sich. „Mit dem Ball auf dem Kopf von Tor zu Tor laufen – alles war möglich.“ Heutzutage findet das Programm auf Showbühnen statt und ist sekundengenau durchgetaktet. Auch das Thema „Sicherheit“ ist über die Jahre immer größer geworden. Das Ganze, so Reindl, finde auch nicht mehr für die Fans, sondern vornehmlich für Sponsoren und VIPs statt. Dass er den alten Zeiten ein wenig nachtrauert, daraus macht er keinen Hehl. Gleichwohl stellt Reindl klar: „Die Tendenz geht einfach dahin, das ist der Lauf der Zeit. Ich möchte jetzt nicht scheinheilig sein. Entweder, du spielst das Spiel mit oder du bist weg.“

Alfred Reindl ist immer noch da – womöglich ist er auch im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dabei. Anfragen für drei Auftritte gibt es, berichtet der Oberhausener.