Oberhausen siegt in Schongau noch deutlicher als im Hinspiel

Von: Roland Halmel

Entschlossen zugepackt: Die Oberhausenerinnen (in schwarzen Trikots) ließen Schongaus Offensive über weite Strecken kaum zur Entfaltung kommen. © Roland Halmel

Ganz anders als das Hinspiel herrschten im Landkreisduell zwischen den Handballerinnen des BSC Oberhausen und des TSV Schongau diesmal klare Verhältnisse.

Oberhausen – Das Hinspiel zwischen den Handballerinnen des TSV Schongau und dem BSC Oberhausen war umkämpft. Etwa vier Monate nach dem 20:17-Heimerfolg der BSC-Frauen war das zweite Aufeinandertreffen der beiden Landkreisteams im Vergleich zum ersten alles andere als spannend. Die Oberhausenerinnen, die als Tabellendritter um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Ost mitspielen, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich gegen den Vorletzten aus Schongau deutlich mit 27:17 (14:7) durch.

Oberhausens Trainerin Daisenberger trotz des Sieges nicht ganz zufrieden

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung nicht ganz“, urteilte BSC-Trainerin Andrea Daisenberger. „Gegen einen starken Gegner, war das ein gutes Resultat“, zeigte sich Thomas Namdar, der die aktuell trainerlosen TSV-Damen betreute, dagegen mit der Vorstellung seiner Schützlinge durchaus einverstanden. „Wir haben uns viele Chancen erspielt, nur haben wir zu wenige davon genutzt“, machte er als Hauptunterschied zwischen seinem Team und den Gästen aus. Da die Gastgeberinnen lediglich zwei Auswechselspielerinnen hatten, die Oberhausenerinnen dagegen über eine voll besetzte Bankverfügten, sei klar gewesen, dass „uns irgendwann die Kraft ausgeht“, wie Namdar berichtete.

Schongau und Oberhausen mit nervösem Start

Seine Mannschaft brauchte einige Zeit, um die richtige Visiereinstellung zu finden. „Wir haben die Torhüterin warmgeworfen“, so Namdar, nachdem die Schongauerinnen in der Anfangsphase immer wieder an Michaela Scheffel im BSC-Kasten gescheitert waren. Die Gäste lagen so schnell mit drei Toren in Front. „Obwohl die Mädels sehr nervös waren und auch einige Chancen ausgelassen haben“, wie Oberhausens Daisenberger anmerkte. Ab Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Oberhausenerinnen immer mehr das Kommando. Mit Gegenstößen und einigen erfolgreichen Spielzügen setzten sie sich langsam ab. Beim Seitenwechsel führten sie bereits mit sieben Toren.

Zwischenzeitlich droht Schongau ein richtiges Debakel

Zu Beginn der zweiten Hälfte lief bei den Schongauerinnen kaum noch etwas zusammen. Die Folge waren eine Torflaute sowie Gegentreffer in Serie. Der Rückstand wuchs auf 10:23 (49.) an – das Debakel nahm für die Schongauerinnen immer deutlichere Formen an. Nach einer Auszeit lief es beim TSV jedoch wieder besser. In der Schlussphase nutzten die Schongauerinnen, allen voran Anna Amberg, ihre Chancen konsequenter. Dadurch gestalteten die Gastgeberinnen das Ergebnis noch etwas freundlicher, was wiederum Oberhausens Trainerin wurmte. „Die sieben Gegentreffer in den letzten zehn Minuten, zwei auch noch in Überzahl, ärgern mich“, kommentierte Daisenberger die aus ihrer Sicht verkorkste Schlussphase.

Statistik

Schongaus Spielerinnen und Tore: Anna Amberg (6/1 Siebenmeter), Andrea Salzmann (4/1), Alisa Frank (3), Leonie Tandari (2), Magdalena Weber (1), Annalena Wiedemann (1), Tanja Rösner, Alexandra Nefedow; Torhüterin: Julia Fest.

Oberhausens Spielerinnen und Tore: Elisabeth Vincenzi (5/1 Siebenmeter), Anna Lautenbacher (4/2), Steffi Führmann (3), Eva Benedikt (3), Simone Schüller (3), Julia Reindl (2), Veronika Rohr (2), Kristina Richter (2), Kaya Richter (2), Magdalena Reindl (1), Regina Weingand, Katharina Gschliesser; Torhüterinnen: Michaela Scheffel, Christina Weingand.