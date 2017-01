In die 2. Liga nur mit Sponsoren

Schach: Oberliga

von Paul Hopp

Weilheim - Der Schachklub Weilheim hat unverhofft die Aussicht auf den Sprung in die 2. Bundesliga. Den könnte der Klub nur mit Sponsoren wagen.

Die ganze Situation „kommt für uns überraschend“, sagt Bernhard Bayer, der erste Vorsitzende des Schachklubs Weilheim. Nach vier von neun Spieltagen mischen die Kreisstädter als Aufsteiger in der Oberliga ganz vorn in der Tabelle mit. Hinter Noris-Tarrasch Nürnberg (6:2 Punkte) und dem FC Bayern München II (6:2) stehen die Weilheimer (5:3) an der dritten Stelle. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist mittlerweile eine echte Option für die Amateur-Truppe.

So wie es aussieht, steigen in dieser Saison aus der Oberliga die ersten beiden Mannschaften in die zweithöchste deutsche Spielklasse auf. Womöglich könnte auch der Drittplatzierte nach oben rücken. Und zwar dann, wenn der FC Bayern München II einen der ersten beiden Ränge belegt und die erste Garnitur der Bayern aus der 1. Bundesliga absteigt. Zwei Teams aus einem Verein in einer Liga – das geht laut Spielordnung nicht. Derzeit liegt der FC Bayern in der Eliteklasse auf einem Abstiegsrang.

Die Saison ist zwar in der Oberliga für die Weilheimer noch lang, doch das bisherige Abschneiden lässt darauf hindeuten, dass die Truppe um Bayer, der als Internationaler Meister selbst am Brett sitzt, bis zum Ende vorn mitspielen kann. Der SK ist als einzige Mannschaft noch unbesiegt (1 Sieg/3 Unentschieden) und hat schon gegen drei der vier Top-Teams gespielt. Saisonziel war und ist „der Klassenerhalt“, betont Bayer. Doch der Vereinschef muss alle Eventualitäten berücksichtigen. Für ihn ist auch klar: Ein Aufstieg in die 2. Bundesliga „wäre ohne Sponsoren nicht zu machen“. Die Fahrten wären doch beträchtlich weiter als in der bayernweiten Oberliga. Derzeit spielen in der 2. Liga unter anderem Klubs aus Emmendingen (bei Freiburg), Schönaich (bei Sindelfingen), Viernheim (nördlich von Mannheim), Heusenstamm (bei Frankfurt) und Mainz. Da sind Übernachtungen Pflicht, will man am Spieltag konzentriert am Brett sitzen. Und Konzentration ist vonnöten: Die Kader der Zweitligisten sind gespickt mit Titelträgern (Großmeister, Internationale Meister, Fide-Meister). Der derzeitige Tabellenzweite, die Schachfreunde Deizisau, hatten beim jüngsten 5:3 gegen Heusenstamm gleich acht Großmeister aufgeboten. Am Spitzenbrett saß der Russe Alexander Grischuk (Elo-Zahl: 2754), der schon drei Mal Blitzschachweltmeister war (2006, 2012, 2015).

Ob Aufstieg oder nicht, der SK Weilheim will sich ohnehin auf Sponsorensuche begeben, um die Bedingungen für die Mitglieder zu verbessern. Die Kreisstädter setzen auf langjährige einheimische und befreundete Spieler, die, außer mal einem Fahrtostenzuschuss, nichts erhalten. „Fürs Spielen bekommt bei uns niemand Geld“, sagt Bayer. Damit sind die Weilheimer eine Ausnahme: Schon in der Landesliga, in der die Mannschaft von 2006 bis 2016 spielte, sind zumindest an den Spitzenbrettern bezahlte Spieler mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr.

In der Zugspitzliga auf Platz vier

Die Stimmung im Verein ist derzeit „sehr gut“, berichtet Spieler Thomas Lochte. Das hat auch damit zu tun, dass zuletzt die anderen Mannschaften erfolgreich waren. In der Zugspitzliga besiegte der SK Weilheim II die Sportfreunde Windach mit 4,5:3,5 und ist nun Tabellenvierter. Markus Pierecker (Brett 1) und Florian Gerlach (Brett 8) gewannen ihre Spiele. Je ein Unentschieden erreichten Matthias Tafertshofer (Brett 3), Uwe Stahs (Brett 4), Peter Sindermann (Brett 5), Pal Szabo (Brett 6) und Dominique Gerlach (Brett 7). Nur Frank Alefs (Brett 2) musste sich geschlagen geben.

In der Kreisklasse gelang dem SK Weilheim III der erste Saisonsieg. Mit 4,5:3,5 setzte sich das Team gegen den SK Penzberg durch. Auf Weilheimer Seite gewannen Thomas Obernöder (Brett 2), Dieter Helbig (Brett 4), Martina Pils (Brett 6) und Matias Lantschner (Brett 8). Für Penzberg holten Franz Thoma (Brett 1), Thomas Schmidt (Brett 3) und Peter Langer (Brett 5) je einen ganzen Punkt. Die Partie zwischen Weilheims Christine Spieker und Penzbergs Luca Nicolaus (Brett 7) endete mit einem Unentschieden.