Erst ein Sturz, dann Platz neun: Weltcup-Start mit Hindernissen für Klug/Härtl

Ski Nordisch

Für die Gesamtweltcupsieger lief der Start in die neue Saison zäh: Para-Biathletin Clara Klug und Guide Martin Härtl schieden zuerst aus und verfehlten danach das Podest. Klug fand deutliche Worte.

Lillehammer - Eines ist schon jetzt klar: Einfach wird die Saison für die sehbehinderte Biathletin Clara Klug (München) und ihren Guide, den Weilheimer Martin Härtl, nicht. Durch die Rückkehr der russischen Athleten in den Para-Weltcup ist die Konkurrenz deutlich angewachsen. Zu sehen war das beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer. Für Klug und Härtl – das Duo hat im vorigen Winter den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen – stand dort ein neunter Rang als einziges Resultat zu Buche.

Die Platzierung erreichten die beiden Bayern im Biathlon-Sprint (6 Kilometer) am Donnerstag. Sowohl im ersten als auch im zweiten Schießen leistete sich Klug je einen Fehlschuss, nach insgesamt 28:37,0 Minuten überquerte sie mit Härtl, der sie auf der Laufstrecke mittels akustischer Kommandos anleitet, die Ziellinie. Beste Deutsche war Vivian Hoesch 28:15,8/ 0 Fehler) als Siebte. Davor rangierten fünf Russinnen – mit Siegerin Anna Panferova (23:08,6/0) – und eine Weißrussin.

Schwerer Sturz im Einzelrennen - Klug bleibt die Luft weg

Am Tag davor, im Einzelrennen über 12,5 Kilometer (4 x Schießen) hatten Klug und Härtl großes Pech. Die amtierende dreifache Weltmeisterin verlor in einer Abfahrt die Kontrolle und stürzte schwer. Ein Stock rammte sich gegen ihren Brustkorb; die 25-Jährige bekam keine Luft mehr. Noch vor dem ersten Schießen war das Rennen für sie und Härtl damit beendet. „Das war ein Scheißeinstieg in die Saison, aber von nun an kann es nur besser werden“, sagte Klug. Der Sieg im Einzel ging ebenfalls an die Russin Panferova (48:07,9/0 Fehler).

Der nächste Weltcup der Para-Sportler im Bereich „Ski nordisch“ (Langlauf/Biathlon) ist von 11. bis 19. Januar in Altenberg und Dresden. Dort gibt es dann drei Biathlon-Rennen (Einzel, Mitteldistanz, Sprint) und drei Langlauf-Wettbewerbe. Klug und Härtl sind bei den Sportlern mit Seh-Beeinträchtigung seit vergangenem Winter das deutsche Top-Duo. Bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Prince George holten die Bayern drei Goldmedaillen. Bei den Paralympics in Südkorea gewannen Klug und Härtl zweimal Bronze - und durften zum Abschluss der Wettkämpfe die deutsche Fahne ins Stadion tragen.