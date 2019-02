Team Klug/Härtl gelingt die Aufholjagd

Para-Sport: Ski nordisch WM

von Paul Hopp schließen

Ärgern, kämpfen, jubeln - der Auftakt für das Team Klug/Härtl bei der WM in Kanada hatte es wirklich in sich. Am Ende stand der erste WM-Titel.

Prince George - Kurz nach der Ziellinie sank Clara Klug erst einmal bäuchlings in den Schnee. Ihr Guide, der Weilheimer Martin Härtl, musste ihr die Ski abschnallen. Aber schon bald hatte sich die Münchenerin aufgerappelt - und Freude beherrschte ihren Gesichtsausdruck. Im ersten Wettkampf der Para-WM Ski-Nordisch im kanadischen Prince George hatte das Team Klug/Härtl schon richtig zugeschlagen: Im Biathlon über die mittlere Distanz (10 Kilometer/4 x Schießen) holten die beiden Bayern den Titel, ihr erstes WM-Gold überhaupt.

Das Duell mit den beiden Hauptkonkurrentinnen aus der Ukraine verlief „sehr spannend“, berichtete Klug. In den ersten beiden Schießeinlagen lief es für die Münchenerin anders, als sie es bislang in dieser Weltcup-Saison gewohnt war. Bis dato hatte sie vorzüglich geschossen, doch diesmal standen nach zwei Einlagen schon drei Fehler zu Buche. Nach zwei Kilometern lagen Klug/Härtl eine knappe Minute hinter der Ukrainerin Oksana Shyshkova (mit Guide Vitaliy Kazakov) zurück, nach vier Kilometer betrug der Rückstand 34 Sekunden. Doch dann drehten die Bayern auf, auch, weil sie „Top-Material an den Haxn g‘habt“ hätten, wie sie berichteten. In den nächsten beiden Schießeinlagen blieb Klug fehlerlos. So zog das Duo schließlich an Shyshkova vorbei, die sich insgesamt nur einen Fehlschuss erlaubt hatte. Im Ziel hatten Klug/Härtl eine Gesamtzeit von 39:48,8 Minuten zu Buche stehen. Shyshkova und ihr Guide kamen auf 40:29,1 Minuten. Rang drei ging an die Ukrainerin Adriana Kapustei (mit Guide Nazar Stefurak) mit 46:19,3 Minuten (2 Fehler). Den undankbaren vierten Rang nahmen die deutsche Youngsterin Johanna Recktenwald (46:54,4/2 Fehler) und ihr Guide Simon Schmidt ein.

Für die deutsche paralympische Nationalmannschaft gab es am ersten Wettkampftag der WM in Prince George noch eine weitere Medaille: Andrea Eskau (Frauen. sitzend) holte Bronze. Der zweifache Weltmeister Martin Fleig (Männer, sitzend) verpasste als Vierter knapp einen Podestplatz.

Für Klug und Härtl war nach der Siegerehrung übrigens nicht ausgelassenes Feiern angesagt: „Jetzt noch im Fitness-Studio ausradeln und dann auf die Physiobank“, so lautete das weitere Programm. Das Duo hat noch einige Wettkämpfe vor sich. Die WM dauert bis 24. Februar. Am Mittwoch, 20. Februar, findet der Biathlon-Sprint, am Donnerstag, 21. Februar, das Biathlon-Einzelrennen statt. Darüber hinaus gibt es noch Langlauf-Wettbewerbe.