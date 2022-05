BMX-Teams atmen auf: Endlich wieder Rennen vor Zuschauern und Fans

Von: Paul Hopp

Teilen

Anfeuerung vom Streckenrand: Nach zwei Jahren strenger Corona-Auflagen waren bei den Rennen in Peißenberg wieder Zuschauer zugelassen. Das Foto zeigt eine Szene aus dem B-Finale der „Boys 9-10“ mit Valentin Rill (vorn) vom Team Weilheim und Vinzenz Kornacker (dritte Position/Nr. 613) vom Team Peißenberg. © BMX Team Weilheim

Rennen um die Südbayern-Serie und die Bayernliga standen beim MC Peißenberg an. Die Fahrer aus der Region holten Top-Plätze - und freuten sich über Fans an der Strecke.

Peißenberg – Auch in Coronazeiten hat das BMX-Team des MC Peißenberg überregionale Rennen ausgerichtet. Die jüngste Veranstaltung war dann aber doch wieder etwas Besonderes: Zum ersten Mal nach längerer Zeit „konnten endlich auch wieder Zuschauer dabei sein“, berichtete Teamsprecherin Simone Schaberl. Die sahen an zwei Tagen spannende Rennen in den Serien zur südbayerischen ADAC-Meisterschaft und zur Bayernliga. Die heimischen Teams holten zahlreiche Top-Plätze.

BMX-Team Peißenberg holt zahlreiche Podestplätze

Die Mannschaft der Peißenberger ist offenbar gut durch die Coronazeit gekommen. Neben vielen Routiniers, so Teamsprecherin Simone Schaberl, „machten auch einige Newcomer auf sich aufmerksam“: Bei den ADAC-Rennen am ersten Tag waren es vor allem die Kleinsten, die für Top-Ergebnisse sorgten.

So erreichte die fünfjährige Paula Huber in ihrer Klasse, den „Beginners 5-6“ (weiblich), den zweiten Platz. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Lena holte sich bei den „Beginners 7-8“ sogar als Erste ins Ziel. Mit diesem ersten Platz qualifizierte sie sich auch für das „Race of the Champions“, bei dem die Besten der Fünf- bis Zwölfjährigen gegeneinander antreten.

Paula und Lena Huber fahren unter die Top-Drei

Bei den Rennen zur Bayernliga am zweiten Wettkampftag landeten Sebastian Grandmontagne (Beginners 9-10) und Silas Schnaubelt (Boys 11-12) überraschend weit vorn. Beide zeigten in ihren Vorläufen starke Vorstellungen – sie mischten stets ganz vorn mit. Ihre Halbfinals beendeten die MC-Fahrer jeweils als Zweite. In den Finals fuhr Grandmontagne auf den dritten Platz, Schnaubelt überquerte als Zweiter die Ziellinie.

Ausrufezeichen gesetzt: Silas Schnaubelt vom BMX-Team Peißenberg überzeugte bei den „Boys 11-12“ und zeigte, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. © BMX-Team/MC Peißenberg

Weitere Podestplätze in der Bayernliga holten Jonas Hellmer (Boys 9-10) und Hannah Fink (Girls 11-12) als jeweils Dritte. Lea Glas gelang in zwei Klassen der Sprung unter die besten drei: bei den „Cruiser Women“ als Zweite und bei den „Girls 15-16“ als Dritte. Vier Rennen, vier Siege – so lautete die Bilanz von Franziska Lengger bei den „Elite Women“. Sie war damit den fünf anderen Konkurrentinnen weit voraus.

Durchgehend starke Leistungen, sowohl im ADAC- Lauf als auch in der Bayernliga, zeigten Jamiro Löbel, Maxi Stölzl und Jakob Lengger, sodass sie am Ende des Wochenendes diverse Pokale und Preise mit nach Hause nahmen. Am ersten Tag starteten alle drei in der Klasse IV (13-16) und dominierten das große Starterfeld. Lengger gewann vor dem punktgleichen Löbel und Stölzl. Damit qualifizierten sie sich fürs „Race of the Champions“, bei dem sich die besten Fahrer zwischen 13 und 16 Jahren mit der Elite-Klasse maßen. Und auch dort überzeugten die Peißenberger: Lengger gewann vor Löbel, Stölzl wurde Fünfter.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

In der Bayernliga misc hte das Trio ebenfalls vorn mit. In der Klasse „Boys 13-14“ holte Löbel den Tagessieg vor Stölzl. Lengger belegte in der Klasse „Boys 15-16“ den zweiten Rang.

Geschwisterpaar siegt fürs BMX-Team Weilheim

„Endlich wieder normales Rennfeeling nach Corona“, so lautete der Kommentar des Weilheimer BMX-Teams zur Veranstaltung in Peißenberg, bei der auch wieder Zuschauer zugelassen waren.

In der Bayernliga setzte sich bei den „Beginner 13-14“ Finlay Rae stark in Szene. Er wehrte in allen Läufen die Angriffe seiner fünf Konkurrenten ab und holte sich so mit dem Maximum von vier Laufsiegen den Tagessieg. Auch bei den Lizenzfahrern gab es Erfolge: So gewannen die Geschwister Gregorio Frison (Boys 5-8) und Anastasia Frison (Girls 9-10) jeweils in ihrer Rennklasse.

Souveräner Sieger: Finlay Rae vom Weilheimer BMX-Team gewann bei den „Beginner 13-14“. © BMX-Team Weilheim

In der ADAC-Serie „konnten die Beginner des BMX-Teams Weilheim weitere Erfahrungen nach dem Rennen in Kolbermoor machen und sich auch um den ein oder anderen Platz in ihrer Klasse verbessern“, so die Kreisstädter in einer Mitteilung. Bei den Lizenzfahrern der Klasse I (5 bis 8 Jahre) mit insgesamt 35 Teilnehmern belegte Gregorio Frison den dritten Platz, Johannes Hartmann wurde Vierter. In der Lizenzklasse „9-12“ fuhr Elias Hartmann als Dritter ein beachtliches Resultat ein.

Die Ergebnisse im Überblick:

Bayernliga: Beginner 5-6: 1. Finn Rudolf (MAC Königsbrunn), 2. Magdalena Greiner (SV DJK Kolbermoor), 3. Anton Strohmair (TuS Fürstenfeldbruck), ... 6. Konstantin Rill (BMX-Team Weilheim), 9. Lennox Aaron Weckerle (MC Peißenberg). Beginner 7-8: 1. Anton Hihn (MAC Königsbrunn), 2. Paul Eisenkolb, 3. Benedikt Niedermaier (bd. SV DJK Kolbermoor), ... 7. Giulia Saraya Weckerle (MC Peißenberg). Beginner 9-10: 1. Henri Rester (RSG Herzogenaurach), 2. Mirco Weißbrodt (RC Erlangen), 3. Sebastian Grandmontagne (MC Peißenberg), ... 8. Severin Weigl (MC Peißenberg), 9. Marlon Abenthum (BMX-Team Weilheim), 17. Maximilian Rieke (MC Peißenberg). Beginner 11-12: 1. Lenny Voll (RC Erlangen), 2. Noah Ableitner, 3. Charlotte Werner (bd. MAC Königsbrunn), ...8. Jonas Kroworsch (BMX-Team Weilheim), 9. Johannes Strobl (BMX-Team Weilheim), 11. Jonas Krause (MC Peißenberg). Beginner 13-14: 1. Finlay Rae (BMX-Team Weilheim), 2. Matteo Rösch (RC Erlangen), 3. Luis Göhly (MAC Königsbrunn), ... 5. Raphael Ring (BMX-Team Weilheim).

Cruiser Women: 1. Jasmin Straßner (MAC Königsbrunn), 2. Lea Glas (MC Peißenberg), 3. Lara Silomon-Pflug (RC Erlangen). Cruiser männlich: 1. Jordy Schneider (TuS Fürstenfeldbruck), 2. Patrick Heil (SV DJK Kolbermoor), 3. Simon Müller (TuS Fürstenfeldbruck), ... 12. Thomas Glas (MC Peißenberg).

Boys 5-8: 1. Gregorio Frison (BMX-Team Weilheim), 2. Levin Schulz (MSV Bühlertann), 3. Mattis Bohne (RSG Herzogenaurach), 4. Kilian Krabler (MC Peißenberg), 10. Mario Viviani (MC Peißenberg), 11. Johannes Hartmann (BMX-Team Weilheim), 15. Quirin Albrecht (MC Peißenberg). Girls 9-10: 1. Anastasia Frison (BMX-Team Weilheim), Lia Müller (MAC Königsbrunn), 3. Resi Kobel (Radhaus Ingolstadt), ... 5. Anika Rill (BMX-Team Weilheim). Boys 9-10: Raphael Ortel (MAC Königsbrunn), 2. Moritz Heindl (RC Erlangen), 3. Jonas Hellmer (MC Peißenberg), ... 9. Valentin Rill (BMX-Team Weilheim), 11. Vinzenz Kronacker (MC Peißenberg). Girls 11-12: 1. Alina Gagel (RC Erlangen), 2. Emilia Straßner (MAC Königsbrunn), 3. Hannah Fink (MC Peißenberg), ... 6. Miriam Guggenmos (MC Peißenberg). Boys 11-12: 1. Simon Meiler (RC erlangen), 2. Silas Schnaubelt (MC Peißenberg), 3. Marley Väth (RV Karbach), ... 4. Fiete Leonard Müller, 5. Elias Hartmann (bd. BMX-Team Weilheim), 9. Marvin Hellmer (MC Peißenberg), 13. Timo Künne (BMX-Team Weilheim), 16. Quirin Hartmann, 17. Simon Glas (bd. MC Peißenberg). Boys 13-14: 1. Jamiro Löbel, 2. Maximilian Stölzl (bd. MC Peißenberg), 3. Maximilian Schult (MAC Könisgbrunn), ... 7. Jan Burghart (MC Peißenberg), 10. Julien Genath, 11. Robin Pixner, 17. Benjamin Guggenmos, 20. Moritz Kronacker (alle MC Peißenberg). Girls 15-16: 1. Anika Psyk (RC Erlanegn), 2. Sienna Schrader (SV DJK Kolbermoor), 3. Lea Glas (MC Peißenberg), ... 8. Lara Kroworsch (BMX-Team Weilheim). Boys 15-16: 1. Tobias Föttinger (Radhaus Ingolstadt), 2. Jakob Lengger (MC Peißenberg), 3. Cedric Conor Stolz (MAC Königsbrunn), ... 11. Stefan Kerkenbusch (MC Peißenberg).

Elite Women: 1. Franziska Lengger (MC Peißenberg), 2. Laura Linner (TuS Fürstenfeldbruck), 3. Lara Silomon-Pflug (RC Erlangen), ... 6. Anna Kerkenbusch (MC Peißenberg). Elite Men: 1. Jakob Pitka (TuS Fürstenfeldbruck), 2. Niklas Benning (MAC Königsbrunn), 3. Louis Böhme (RSV Esselbach), ... 6. Luca Wess (MC Peißenberg).

ADAC-Serie um die Südbayerische Meisterschaft: Klasse I (5-8 Mixed): 1. Mattis Bohne (RSG Herzogenaurach), 2. Levin Schulz (MSV Bühlertann), 3. Gregorio Frison (BMX-Team Weilheim), 4. Lena Huber (MC Peißenberg), 5. Johannes Hartmann (BMX-Team Weilheim), 6. Kilian Krabler (MC Peißenberg), ... 8. Mario Viviani, 11. Quirin Albrecht (bd. MC Peißenberg), 14. Anika Rill (BMX-Team Weilheim), 21. Paula HUBER, 25. Simon Klattig, 27. Leander Zieringer, 29. Lennox Aaron Weckerle (alle MC Peißenberg), 30. Konstantin Rill (BMX-Team Weilheim), 32. Giulia Saraya Weckerle (MC Peißenberg), 34. Bennett Otto (BMX-Team Weilheim).

Klasse II (9-12 Mixed): 1. Marley Väth (RV Karbach), 2. Raphael Ortel (MAC Königsbrunn), 3. Lenny Voll (RC Erlangen), 4. Elias Hartmann (BMX-Team Weilheim), , 5. Marvin Hellmer, 6. Silas Schnaubelt, 8. Jonas Hellmer, 10. Hannah Fink, 11. Quirin HARTMANN, 14. Simon Glas (alle MC Peißenberg), 17. Timo Künne, 19. Anastasia Frison (bd. BMX- Team Weilheim), 21. Henri Geist (MC Peißenberg), 24. Valentin Rill (BMX-Team Weilheim), 27. Sebastian Grandmontagne, 28. Vinzenz Kronacker, 29. Miriam Guggenmos (alle MC Peißenberg), 32. Elias Abenthum, 33. Jonas Kroworsch (bd. BMX-Team Weilheim), 42. Jule ZACHER (MC Peißenberg), 43. Max Pain (BMX-Team Weilheim), 44. Severin Weigl (MC Peißenberg), 45. Marlon Abenthum (BMX-Team Weilheim), 46. Maximilian Rieke (MC Peißenberg), 47. Joseph Aenthum (BMX-Team Weilheim), 49. Philipp Klattig (MC Peißenberg).

Klasse III (13+): 1. Markus Wieczorek, 2. Anton Eisenkolb, 3. Luis Göhly (alle SV DJK Kolbermoor), ... 5. Raphael Ring, 8. Finlay Rae (BMX-Team Weilheim). Klasse IV (13-16): 1. Jakob Lengger, 2. Jamiro Löbel, 3. Maximilian Stölzl (alle MC Peißenberg), ... 13. Jan Burghart, 15. Benjamin Guggenmos, 16. Miriam Thumann, 18. Robin Pixner, 19. Julien Genath, 20. Stefan Kerkenbusch, 21. Moritz Kronacker (alle MC Peißenberg), 24. Lara Korworsch (BMX-Team Weilheim). Klasse V (17+): 1. Louis Böhme (RSV Esselbach), 2. Manuel Mirlach, 3. Bastian-Pius Fließ (bd. MAC Königsbrunn), .... 6. Luca Wess, 7. David Pölzl, 8. Franziska Lengger, 14. Thomas Glas, 15. Stephanie FINK, 16. Maximilian Fink, 20. Anna Kerkenbusch (alle MC Peißenberg).