Hammer im Tischtennis: Rudolf Schuster durchbricht eine Schallmauer 

Es war ein Jubiläum, wie es nur ganz selten vorkommt: Rudolf Schuster, Tischtennis-Spieler beim TSV Peißenberg, hat eine spezielle Schallmauer durchbrochen.

Peißenberg - Für Bernhard Jepsen, 2. Abteilungsleiter der Tischtennissparte, hält sich die Überraschung in Grenzen. Dass Rudolf Schuster die 1000-Spiele-Marke geknackt hat, „ist kein Wunder“. Der 66-Jährige „ist absolut zuverlässig und immer da“. Gleichwohl schwingt große Anerkennung in Jepsens Stimme mit, denn 1000 Mannschaftsspiele sind für jeden Vereins-Tischtennisspieler „eine Schallmauer“ – zumal in heutiger Zeit.

Denn anders als früher gibt es die Einrichtung der „Wochenendturniere“, bei denen Teams gleich mehrere Duelle absolvierten, nicht mehr. Mannschaftsspiele finden fast nur mehr im Ligenbetrieb statt. Und da kommt ein Spieler pro Saison in der hiesigen Region auf knapp 20 Partien. Als „Mannschaftsspiel“ gilt nur die Begegnung an sich. Innerhalb des Duells kann ein Spieler maximal viermal antreten; und zwar im Anfangsdoppel, in den beiden Einzeln und im Schlussdoppel. Schuster freut sich zwar, in der Saison 2018/2019 die 1000er-Marke geknackt zu haben, will darüber aber „nicht zu viel Trara haben“, wie er sagt.

Rudolf Schuster spielt seit 1963 Tischtennis

1963, zu Jugendzeiten, begann er beim TSV Peißenberg das Tischtennisspielen. Ab 1965 taucht er in den Listen auf, in denen die Mannschaftsspiele notiert werden. Einmal jährlich werden die Listen beim TSV aktualisiert. Im Laufe der aktuellen Saison fiel auf, dass Schuster nun die Zahl „1000“ übersprungen hat. Früher, sagt der Pensionär, der beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Bautechniker gearbeitet hat, „habe ich oft in zwei Mannschaften gespielt“. Mit der ersten Garnitur des TSV Peißenberg schaffte er es seinerzeit bis in die 3. Bezirksliga (vergleichbar mit der Kreisliga im Fußball). Einzel-Turniere „habe ich nur ganz wenige gespielt“, sagt Schuster. „Ich bin ein Mannschaftsspieler.“

Rudolf Schuster: 19 Einsätze in der zweiten Mannschaft

Derzeit trainiert er einmal die Woche, hinzu kommt ein Ligaspiel (meist am Freitag). Die meisten Einsätze in der aktuellen Spielzeit, nämlich 19, absolvierte Schuster in der zweiten Mannschaft, mit der er in der Bezirksklasse B auf dem fünften Platz steht. Schusters Einzel-Bilanz mit 17:20 Siegen kann sich sehen lassen. Einige Einsätze in der ersten Mannschaft (Bezirksklasse A) kamen auch hinzu, „aber da habe ich bloß ausgeholfen“, sagt der Peißenberger.

Schuster, der früher auch gern Fußball und Eishockey in Hobbymannschaften spielte, ist der dritte Akteur in der 1952 gegründeten Tischtennisabteilung des TSV Peißenberg, der mehr als 1000 Spiele auf dem Konto hat. Rudolf Schweyer und Konrad Dolp (2012 verstorben) haben ebenfalls die besondere Marke übertroffen. Schuster hat die Aussicht, auf noch zahlreiche weitere Partien: „Er ist topfit“, sagt Abteilungs-Vize Jepsen. In der Familie ist Schuster übrigens der einzige Tischtennisspieler. Sowohl den Sohn als auch die Tochter „konnte ich dazu nicht überreden“, sagt er mit einem Schmunzeln.

