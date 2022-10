14 Kämpfe, zehn Siege, eine Platzwunde - AC Penzberg jubelt

Von: Paul Hopp

Da war die Freude groß: Die Ringer des AC Penzberg bezwangen den SC Anger II in heimischer Halle mit 38:10. © AC Penzberg

Im dritten Anlauf hat‘s geklappt: Dem AC Penzberg ist der erste Saisonerfolg in der Landesliga gelungen. Für Clemens Seidler war‘s auch eine schmerzhafte Angelegenheit.

Penzberg – Zumindest für den AC Penzberg besitzt der Spruch „Aller guten Dinge sind drei“ noch Gültigkeit. Im dritten Saisonkampf der Saison gelang den Ringern in der Landesliga Süd der erste Erfolg. Der fiel mit 38:10 gegen den SC Anger II auch noch deutlich aus. Von 14 Kämpfen gewannen die Gastgeber zehn.

Besonderen Einsatzwillen bewies Clemens Seidler. Er zog sich in seinem ersten Duell mit Benedikt Argstatter, in der 130-Kilo-Klasse (Freistil), eine Platzwunde zu, setzte den auf hohem Niveau befindlichen Kampf aber fort. Es ging über die volle Distanz von 2 x 3 Minuten, am Ende musste der Penzberger nur zwei Punkte abgegeben. Beide Athleten trafen im zweiten Teil des Kampfabends nochmals im freien Stil aufeinander. In der 98-Kilo-Klasse bot Seidler dem deutschen Vizemeister von 2017 erneut Paroli. Nur ganz knapp (3:4) unterlag der Penzberger, was den Gästen nur einen Punkt bescherte.

Seidler und Argstatter hatten früher schon miteinander zu tun bekommen: Unter anderem kämpften sie 2018 bei der bayerischen Meisterschaft im oberfränkischen Burgebrach um Freistil-Gold (86 Kilo) – seinerzeit gewann Argstatter nach Punkten (5:2).

Ein Debüt gab auf Penzberger Seite Ferdinand Streicher (57 Kilo). Wirklich ringen musste er nicht, da die Gäste in der untersten Gewichtsklasse weder im Freistil (FS) noch im griechisch-römischen Stil (GR) einen Kämpfer aufbieten konnten. So gingen insgesamt acht Punkte kampflos an den Athletenclub.

Heimkampf am Samstag Am Samstag, 22. Oktober, ist der AC Penzberg mit beiden Mannschaften in der städtischen Turnhalle am ehemaligen Wellenbad in Aktion. Um 18 Uhr bestreiten die AC-Schüler ihren Kampf gegen den TV Feldkirchen. Die AC-Männer sind in der Landesliga um 19.30 Uhr an der Reihe. Zu Gast ist der TSV Aichach.

Jeweils vorzeitige Siege aufgrund von technischer Überlegenheit feierten im ersten Umlauf Mustafa Karaismailoglu (61 Kilo/GR) und Thomas Kramer (98 Kilo/GR). Tobias Bauer (86 Kilo/FS) sammelte fleißig Wertung für Wertung und holte so ebenfalls vier Zähler. Noch in der ersten Runde zwang Routinier Alex Dürr (75 Kilo/GR) seinen Kontrahenten auf die Schultern. Gut aus der Affäre zog sich Benedikt Gattinger (66 Kilo/FS) in seinem Kampf gegen Lorenz Hagelauer, der heuer in der Oberliga-Mannschaft des SC Anger schon dreimal zum Einsatz gekommen war. Drei Punkte musste der Penzberger abgeben. Zur Pause lag der Athletenclub schon mit 16:5 in Führung.

Dem kampflos errungenen Erfolg von Streicher folgte ein erneuter Sieg aufgrund technischer Überlegenheit von Kramer (130 Kilo/GR). Beim Stand von 28:5 war Penzberg fünf Kämpfe vor dem Ende uneinholbar enteilt. Für Karaismailoglu (61 Kilo/FS) kein Grund, es locker angehen zu lassen. Mit 16:1 gewann er sein zweites Duell mit Richard Wagner vorzeitig und bescherte den Gastgebern so weitere vier Zähler. Es folgte Seidlers knappe Niederlage gegen Argstatter.

Keine entscheidende Aktion war Zar Ali Khan (66 Kilo/GR) bei seinem Auftritt vergönnt, der sich in der zweiten Runde aufgrund technischer Überlegenheit des Gegners geschlagen geben musste. Die beiden letzten Kämpfe des Abends entschieden die Penzberger für sich. Alexander Horst (86 Kilo/GR) und Franz Fröhlich lieferten sich sechs Minuten lang ein intensives Duell, das der Penzberger mit 10:6 für sich entschied. Zwei Punkte wanderten aufs Konto des AC. Christian Fahning (75 Kilo/FS) spielte noch seine Routine aus und schulterte seinen Gegner in der ersten Runde.