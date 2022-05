Mit Muskelfaserriss zur DM-Norm: Andreas Kölbl und sein außergewöhnlicher Hürdenlauf

Von: Paul Hopp

Das tat weh: Andreas Kölbl vom TSV Penzberg lief trotz einer Muskelverletzung sein 400-Meter-Rennen zu Ende – und das in einer starken Zeit. © Conny Lechner-Brennauer

Beim „Bayern Top Meeting“ zeigten Landkreis-Athleten starke Leistungen. Außergewöhnlich war der Auftritt von Andreas Kölbl. Ihn stoppte selbst eine Verletzung nicht.

Germering – Die Bahn-Saison der Leichtathleten ist in vollem Gange. Ein renommierter Wettbewerb im Freistaat ist das „Bayern Top Meeting“ in Germering. Dort zeigten zahlreiche Athleten aus dem Landkreis beachtliche Leistungen. Wir haben einen Überblick.

TSV Penzberg: Für einen bemerkenswerten Auftritt sorgte Andreas Kölbl: Der Sindelsdorfer gewann das 400-Meter-Hürdenrennen und unterbot die sogenannte B-Norm für die deutsche Meisterschaft, obwohl er einen Muskelfaserriss erlitten hatte. „Nach der siebten Hürde ist meine Verletzung von Anfang April aufgebrochen. Ich habe überlegt, ob ich sofort stehen bleiben soll, habe mich aber fürs Durchlaufen entschieden“, so der 27-Jährige. Die B-Norm wollte Kölbl unbedingt knacken, was ihm mit 53,62 Sekunden gelang.

Gleich nach dem Zieleinlauf humpelte er zu den Sanitätern und ließ sich seinen linken Oberschenkel verbinden. Dort hatte er Anfang April auf der Rückseite einen Muskelbündelriss erlitten. Dieses Mal war es „nur“ ein Muskelfaserriss. „Das war mein bestes 400-Meter-Hürden-Rennen aller Zeiten bis zu diesem Zeitpunkt“, ärgerte sich Kölbl. Er und Trainer Markus Brennauer hoffen auf eine schnelle Heilung – vor allem im Hinblick auf die DM am 25. Juni im Berliner Olympiastadion.

Andreas Kölbl läuft mit Muskefaserriss zur B-Norm

Gleich drei Penzberger freuten sich in Germering über persönliche Bestzeiten über 400 und 200 Meter: Julian Herter (U20), Corinna Braun (U20) und Sören Kuschel (U18). Der 18-jährige Herter machte dabei einen großen Sprung. Der Penzberger steigerte sich über die Stadionrunde um 41 Hundertstel und überquerte die Ziellinie nach 51,00 Sekunden. Die Norm für die Jugend-DM (50,50) ist nun für Herter in Reichweite. Nur drei Stunden nach seinem 400-Meter-Lauf verbesserte er seinen 200-Meter-Rekord um satte 65 Hundertstel auf 23,14 Sekunden. Das bescherte ihm Rang vier in der U20.

Für Corinna Braun stoppte die Uhr nach 400 Metern bei 59,87 Sekunden. Ihren Zeitlauf gewann sie und wurde insgesamt Vierte. „Auf den letzten 150 Metern habe ich gemerkt, dass ich die anderen vor mir noch einholen kann. Ab da war ich richtig motiviert“, so die 18-jährige aus Benediktbeuern. Die halbe Stadionrunde absolvierte sie in 27,23 Sekunden. Vereinskollege Kuschel wurde über 400 Meter (55,23) Siebter. Im 200-Meter-Sprint verbesserte er sich um fast eine Sekunde auf 25,02 Sekunden – in der U18 wurde er damit Elfter.

Zahlreiche Bestzeiten für Penzberger Athleten

Sven Lange (U20) schaffte das Kunststück, seine 200-Meter-Bestzeit von 23,73 Sekunden zu egalisieren. Etwas enttäuscht war U18-Athletin Annemarie Seevogel mit ihrer 200-Meter-Zeit (32,19 Sekunden/16. Platz). „Ich bin leider viel zu langsam losgelaufen“, so die 17-Jährige.

„Extrem glücklich“, so der TSV Penzberg, war hingegen Raffieu Deen Johnson nach seinem 100-Meter-Sprint. Mit 10,76 Sekunden hatte er seine Bestzeit eingestellt. Dabei hatte er sich – ähnlich wie Kölbl – eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen, sodass er die letzten zehn Meter nicht voll durchziehen konnte. „Es ist nur eine Zerrung. Ich denke, dass ich bald weiter trainieren kann“, erklärte der 22-Jährige. Hinter Jonas Hügen (LAC Quelle Fürth/10,60) teilte sich Johnson Platz zwei mit dem zeitgleichen 400-Meter-Spezialisten Vincente Graiani (LG Stadtwerke München).

Starker Auftritt: M55-Athlet Frank Osenberg vom TSV Peiting bestach in Germering im Speerwurf mit Würfen über die 40-Meter-Marke. © Privat

TSV Peißenberg: Er war der Oldie im Germeringer Stadion, aber das störte Frank Osenberg (Jg. 1966) keineswegs. Und es hinderte den Spartenleiter der Peißenberger Leichtathleten schon gar nicht daran, im Speerwurf eine vorzügliche Leistung abzuliefern. Osenberg – außer Konkurrenz im U18-Wettbewerb am Start – schleuderte das 700 Gramm schwere Wurfgerät in vier von fünf Versuchen über die 40-Meter-Marke. In der letzten Runde gelangen ihm gar 45,19 Meter.

Zwei Wochen davor hatte er in Schwabmünchen bei nasskaltem Wetter mit dem 800-Gramm-Speer beständig über 38 Meter geworfen. Mit 39,31 Meter – erzielt im dritten Versuch – hatte der M55-Athlet die Norm für die Senioren-DM (37,50) überboten.

Siegerin im Weitsprung: Katharina Vogl gewann mit der Weite von 5,52 Metern. © Ludwig Stuffer

LG Augsburg: Die Hohenpeißenbergerin Katharina Vogl startet, nach ihrem Umzug nach Schwaben, mittlerweile für die LG Augsburg. In Germering gewann sie den Weitsprung der Frauen. Im zweiten Versuch gelang ihr mit 5,52 Metern eine Weite, die von keiner der acht anderen Konkurrentinnen übertroffen wurde. Im vierten Versuch schaffte Vogl noch 5,45 Meter. Ihre Bestleistung im Freien liegt bei 5,71 Metern, in der Halle bei 5,72 Metern. Die weiteren Podestplätze belegten Anna Spatz (SWC Regensburg/5,46) und Michelle Frank (FC Aschheim/5,43).

Vogl startete überdies noch im 100-Meter-Sprint: Mit der Zeit von 12,77 Sekunden gewann sie ihren Zeitlauf und wurde insgesamt Sechste. Für den Top-Wert des Tages sorgte Tina Benzinger (LG Stadtwerke München) mit 11,60 Sekunden.