Aufwärts ist sie nicht zu stoppen: Anita Reismanns Rekordlauf in Berlin

Platz eins in Müggelheim: Anita Reismann (Mi.) lief die 21,1-Kilometer-Distanz in 1:34:19 Stunden.

Beim „Lauf rund um den Müggelturm“ in Berlin hat Anita Reismann aus Penzberg aufgetrumpft. Im Ziel freute sich die Triathletin über einen persönlichen Rekord.

Penzberg/Berlin – Die für sie wichtigen Wettbewerbe des Jahres kommen noch, doch Triathletin Anita Reismann ist schon jetzt in guter Form. Bei zwei Laufwettkämpfen landete die 41-jährige Penzbergerin ganz vorn. Die Rennen dienen der Athletin vom Post SV Weilheim als Vorbereitung auf anstehende Mitteldistanz-Wettbewerbe.

Anita Resimann läuft in Berlin Hausrekord

In Berlin glänzte Reismann beim Lauf „Rund um den Müggelturm“ mit einer persönlichen Bestzeit im Halbmarathon. Die 21,1 Kilometer lief die Penzbergerin in 1:34:19 Stunden, was ihr den dritten Platz in der Gesamtwertung und den Sieg in der Altersklasse W-40 bescherte.

Start am Strandbad Wendenschloß in Berlin

Der Start erfolgte am Strandbad Wendenschloß direkt gegenüber der Regattastrecke Grünau. Der Kurs führte zunächst über einen breiten Korridor, verengte sich dann aber hin zu einem Waldweg, auf dem Überholen schwierig war. Nach etwa einem Kilometer ging es auf einer etwa acht Prozent steilen Asphalt-Steigung rund 80 Höhenmeter zum Müggelturm hinauf. Dort spielte Reismann ihre Stärken aus und machte diverse Plätze gut. Anschließend ging es in Richtung Langer See und zum Start zurück, von dem aus eine zweite, flache Runde zu absolvieren ware. Ihre Altersklasse gewann Reismann mit rund acht Minuten Vorsprung. Schneller als die Penzbergerin waren nur Anne Barber (W-30/1:23:47) und Rebecca Lorenz (W-35/1:32:53). Die Top-Zeit bei den Männern lief Emanuel Heitlinger mit 1:17:12 Stunden.

Reismann stark beim Westparklauf

Eine Woche vor dem Auftritt in Berlin ging Reismann beim Westparklauf in München an den Start. Dort belegte die Triathletin im 10-Kilometer-Rennen mit der Zeit von 43:12 Minuten den siebten Platz bei den Frauen und den zweiten Rang in der W-40-Klasse. Schnellste Frau war die niederbayerische Halbmarathonmeisterin, Tina Fischl (WSV Otterskirchen) mit 38:13 Minuten. Sie gehört derselben Altersklasse wie Reismann an.

